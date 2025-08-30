الأمم المتحدة تدين هجمات أوكرانيا على الأراضي الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250830/الأمم-المتحدة-تدين-هجمات-أوكرانيا-على-الأراضي-الروسية-1104304186.html
الأمم المتحدة تدين هجمات أوكرانيا على الأراضي الروسية
الأمم المتحدة تدين هجمات أوكرانيا على الأراضي الروسية
سبوتنيك عربي
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تزايد تأثير النزاع الأوكراني على المدنيين في روسيا، حسبما صرح مساعد الأمين العام للمنظمة العالمية، ميروسلاف يينتشا، خلال... 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T02:35+0000
2025-08-30T02:35+0000
منظمة الأمم المتحدة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c50e10a79e976821086b8c4bbac2b077.jpg
وقال يينتشا: "إن التأثير المتزايد للنزاع على المدنيين الروس يثير القلق. نؤكد مرة أخرى أن جميع هذه الهجمات تشكل انتهاكًا للقانون الدولي".وأدان يينتشا، باسم الأمم المتحدة، هذه الأعمال ودعا إلى وقفها فورًا.وكانت الشركة الحكومية "روسآتوم" قد أعلنت الأسبوع الماضي أنه تم اعتراض طائرة مسيرة قتالية أوكرانية على أراضي محطة سملين النووية الصناعية، وعند سقوطها انفجرت متسببةً في تحطيم عدد من نوافذ المبنى التابع للوحدة الثالثة للمحطة.وأوضحت الشركة أن الأضرار كانت طفيفة، ولم يسجل أي إصابات، ولم يؤثر الحادث على عمل المحطة، وكان مستوى الإشعاع ضمن الحدود الطبيعية.وتشن القوات الأوكرانية ضربات يومية على التجمعات السكانية في المناطق الحدودية الروسية، في حين تتمكن قوات الدفاع الجوي الروسية من إسقاط غالبية الطائرات المسيرة المعادية.وفي المقابل، تستخدم القوات الروسية أسلحة دقيقة من الجو والبحر والبر، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة، لتنفيذ ضربات حصرًا على الأهداف العسكرية والمنشآت الصناعية العسكرية في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250828/الدفاعات-الجوية-الروسية-تتصدى-لهجوم-أوكراني-واسع-النطاق-بالمسيرات-في-مقاطعة-فولغوغراد-1104219029.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_cf3e9fa4438d1331b114f65554aa2cef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منظمة الأمم المتحدة, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
منظمة الأمم المتحدة, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الأمم المتحدة تدين هجمات أوكرانيا على الأراضي الروسية

02:35 GMT 30.08.2025
© AP Photo / Yuki Iwamuraمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
تابعنا عبر
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تزايد تأثير النزاع الأوكراني على المدنيين في روسيا، حسبما صرح مساعد الأمين العام للمنظمة العالمية، ميروسلاف يينتشا، خلال اجتماع مجلس الأمن.
وقال يينتشا: "إن التأثير المتزايد للنزاع على المدنيين الروس يثير القلق. نؤكد مرة أخرى أن جميع هذه الهجمات تشكل انتهاكًا للقانون الدولي".
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم أوكراني واسع النطاق بالطائرات المسيرة في مقاطعة فولغوغراد
28 أغسطس, 01:44 GMT
وأدان يينتشا، باسم الأمم المتحدة، هذه الأعمال ودعا إلى وقفها فورًا.
وكانت الشركة الحكومية "روسآتوم" قد أعلنت الأسبوع الماضي أنه تم اعتراض طائرة مسيرة قتالية أوكرانية على أراضي محطة سملين النووية الصناعية، وعند سقوطها انفجرت متسببةً في تحطيم عدد من نوافذ المبنى التابع للوحدة الثالثة للمحطة.
وأوضحت الشركة أن الأضرار كانت طفيفة، ولم يسجل أي إصابات، ولم يؤثر الحادث على عمل المحطة، وكان مستوى الإشعاع ضمن الحدود الطبيعية.
وتشن القوات الأوكرانية ضربات يومية على التجمعات السكانية في المناطق الحدودية الروسية، في حين تتمكن قوات الدفاع الجوي الروسية من إسقاط غالبية الطائرات المسيرة المعادية.
وفي المقابل، تستخدم القوات الروسية أسلحة دقيقة من الجو والبحر والبر، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة، لتنفيذ ضربات حصرًا على الأهداف العسكرية والمنشآت الصناعية العسكرية في أوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала