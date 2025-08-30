https://sarabic.ae/20250830/الأمم-المتحدة-تدين-هجمات-أوكرانيا-على-الأراضي-الروسية-1104304186.html
الأمم المتحدة تدين هجمات أوكرانيا على الأراضي الروسية
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تزايد تأثير النزاع الأوكراني على المدنيين في روسيا، حسبما صرح مساعد الأمين العام للمنظمة العالمية، ميروسلاف يينتشا، خلال...
وقال يينتشا: "إن التأثير المتزايد للنزاع على المدنيين الروس يثير القلق. نؤكد مرة أخرى أن جميع هذه الهجمات تشكل انتهاكًا للقانون الدولي".وأدان يينتشا، باسم الأمم المتحدة، هذه الأعمال ودعا إلى وقفها فورًا.وكانت الشركة الحكومية "روسآتوم" قد أعلنت الأسبوع الماضي أنه تم اعتراض طائرة مسيرة قتالية أوكرانية على أراضي محطة سملين النووية الصناعية، وعند سقوطها انفجرت متسببةً في تحطيم عدد من نوافذ المبنى التابع للوحدة الثالثة للمحطة.وأوضحت الشركة أن الأضرار كانت طفيفة، ولم يسجل أي إصابات، ولم يؤثر الحادث على عمل المحطة، وكان مستوى الإشعاع ضمن الحدود الطبيعية.وتشن القوات الأوكرانية ضربات يومية على التجمعات السكانية في المناطق الحدودية الروسية، في حين تتمكن قوات الدفاع الجوي الروسية من إسقاط غالبية الطائرات المسيرة المعادية.وفي المقابل، تستخدم القوات الروسية أسلحة دقيقة من الجو والبحر والبر، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة، لتنفيذ ضربات حصرًا على الأهداف العسكرية والمنشآت الصناعية العسكرية في أوكرانيا.
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تزايد تأثير النزاع الأوكراني على المدنيين في روسيا، حسبما صرح مساعد الأمين العام للمنظمة العالمية، ميروسلاف يينتشا، خلال اجتماع مجلس الأمن.
وقال يينتشا: "إن التأثير المتزايد للنزاع على المدنيين الروس يثير القلق. نؤكد مرة أخرى أن جميع هذه الهجمات تشكل انتهاكًا للقانون الدولي".
وأدان يينتشا، باسم الأمم المتحدة، هذه الأعمال ودعا إلى وقفها فورًا.
وكانت الشركة الحكومية "روسآتوم" قد أعلنت الأسبوع الماضي أنه تم اعتراض طائرة مسيرة قتالية أوكرانية على أراضي محطة سملين النووية الصناعية، وعند سقوطها انفجرت متسببةً في تحطيم عدد من نوافذ المبنى التابع للوحدة الثالثة للمحطة.
وأوضحت الشركة أن الأضرار كانت طفيفة، ولم يسجل أي إصابات، ولم يؤثر الحادث على عمل المحطة، وكان مستوى الإشعاع ضمن الحدود الطبيعية.
وتشن القوات الأوكرانية ضربات يومية على التجمعات السكانية
في المناطق الحدودية الروسية، في حين تتمكن قوات الدفاع الجوي الروسية من إسقاط غالبية الطائرات المسيرة المعادية.
وفي المقابل، تستخدم القوات الروسية أسلحة دقيقة من الجو والبحر والبر، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة، لتنفيذ ضربات حصرًا على الأهداف العسكرية والمنشآت الصناعية العسكرية في أوكرانيا.