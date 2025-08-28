https://sarabic.ae/20250828/الدفاعات-الجوية-الروسية-تتصدى-لهجوم-أوكراني-واسع-النطاق-بالمسيرات-في-مقاطعة-فولغوغراد-1104219029.html

الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم أوكراني واسع النطاق بالمسيرات في مقاطعة فولغوغراد

الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم أوكراني واسع النطاق بالمسيرات في مقاطعة فولغوغراد

سبوتنيك عربي

أعلن حاكم مقاطعة فولغوغراد الروسية، أندريه بوتشاروف، اليوم الخميس، "أن الدفاعات الجوية صدت هجوما واسعا بالمسيرات شنته قوات كييف على أراضي ومنشآت البنية التحتية... 28.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-28T01:44+0000

2025-08-28T01:44+0000

2025-08-28T01:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/0a/1078902599_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_71c56b028e311db1b94c07b0b5c9a80f.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتشاروف، إنه "بحسب المعلومات الأولية، نتيجة سقوط حطام طائرة مسيرة اندلع حريق في أحد المباني الفنية لمستودع القاطرات في مدينة بتروف فال بمنطقة كاماتيشين، وتم إخماده بسرعة، دون وقوع إصابات".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، بأن وحدات مجموعة "الشرق" الروسية، دمرت خلال الـ24 ساعة الماضية، محطة اتصالات "ستارلينك" وعشر مراكز تحكم بالطائرات المسيرة لقوات كييف.وأكد رئيس المركز الصحفي لوحدات التجمع العسكرية، أليكسي ياكوفليف في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية: "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، خسر العدو... محطة اتصالات عبر الأقمار الصناعية ستارلينك وعشر مراكز تحكم بالطائرات المسيرة".وأضاف ياكوفليف أن قوات كييف خسرت أيضا ناقلتي جند مدرعتين، إحداهما من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، مشيرا إلى أنه خلال سجال مدفعي تم تدمير مدفع هاوتزر أوكرانيا من طراز "بوغدانا".في وقت أكدت سلطات مقاطعة روستوف أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت وحيدت طائرات مسيرة أوكرانية فوق سبع مناطق في المقاطعة.وأفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليوسار، بأن قوات الدفاع الجوي دمّرت وحيّدت طائرات مسيرة أوكرانية استهدف سبع مناطق في المقاطعة والتقديرات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات.وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية "روسافياتسيا"، أرتيوم كورينياكو، اليوم الأربعاء، عن فرض قيود مؤقتة على حركة استقبال وإقلاع الطائرات في مطار كازان، لضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية.وكتب كورينياكو في قناته على منصة "تلغرام"، صباح اليوم الأربعاء: " في مطار كازان ... تم فرض قيود مؤقتة على حركة استقبال وإقلاع الطائرات".وأشار كورينياكو إلى أن القيود تم فرضها لضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250827/القوات-الروسية-تأسر-9-من-مشغلي-المسيرات-الأوكرانية-وتستولي-على-أكثر-من-100-مسيرة-في-دونيتسك-1104191282.html

https://sarabic.ae/20250827/القوات-الروسية-تحرر-بلدة--بيرفوي-مايا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--عاجل--1104180601.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم