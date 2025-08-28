الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم أوكراني واسع النطاق بالمسيرات في مقاطعة فولغوغراد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
بلا قيود
خبير يوضح ما الذي يدفع أي إنسان لاختيار العيش في روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الفلسطيني ودوره في المنعطف التاريخي للقضية الفلسطينية ومواجهة حرب التهجير الجديدة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250828/الدفاعات-الجوية-الروسية-تتصدى-لهجوم-أوكراني-واسع-النطاق-بالمسيرات-في-مقاطعة-فولغوغراد-1104219029.html
الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم أوكراني واسع النطاق بالمسيرات في مقاطعة فولغوغراد
الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم أوكراني واسع النطاق بالمسيرات في مقاطعة فولغوغراد
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة فولغوغراد الروسية، أندريه بوتشاروف، اليوم الخميس، "أن الدفاعات الجوية صدت هجوما واسعا بالمسيرات شنته قوات كييف على أراضي ومنشآت البنية التحتية... 28.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-28T01:44+0000
2025-08-28T01:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/0a/1078902599_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_71c56b028e311db1b94c07b0b5c9a80f.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتشاروف، إنه "بحسب المعلومات الأولية، نتيجة سقوط حطام طائرة مسيرة اندلع حريق في أحد المباني الفنية لمستودع القاطرات في مدينة بتروف فال بمنطقة كاماتيشين، وتم إخماده بسرعة، دون وقوع إصابات".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، بأن وحدات مجموعة "الشرق" الروسية، دمرت خلال الـ24 ساعة الماضية، محطة اتصالات "ستارلينك" وعشر مراكز تحكم بالطائرات المسيرة لقوات كييف.وأكد رئيس المركز الصحفي لوحدات التجمع العسكرية، أليكسي ياكوفليف في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية: "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، خسر العدو... محطة اتصالات عبر الأقمار الصناعية ستارلينك وعشر مراكز تحكم بالطائرات المسيرة".وأضاف ياكوفليف أن قوات كييف خسرت أيضا ناقلتي جند مدرعتين، إحداهما من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، مشيرا إلى أنه خلال سجال مدفعي تم تدمير مدفع هاوتزر أوكرانيا من طراز "بوغدانا".في وقت أكدت سلطات مقاطعة روستوف أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت وحيدت طائرات مسيرة أوكرانية فوق سبع مناطق في المقاطعة.وأفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليوسار، بأن قوات الدفاع الجوي دمّرت وحيّدت طائرات مسيرة أوكرانية استهدف سبع مناطق في المقاطعة والتقديرات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات.وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية "روسافياتسيا"، أرتيوم كورينياكو، اليوم الأربعاء، عن فرض قيود مؤقتة على حركة استقبال وإقلاع الطائرات في مطار كازان، لضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية.وكتب كورينياكو في قناته على منصة "تلغرام"، صباح اليوم الأربعاء: " في مطار كازان ... تم فرض قيود مؤقتة على حركة استقبال وإقلاع الطائرات".وأشار كورينياكو إلى أن القيود تم فرضها لضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250827/القوات-الروسية-تأسر-9-من-مشغلي-المسيرات-الأوكرانية-وتستولي-على-أكثر-من-100-مسيرة-في-دونيتسك-1104191282.html
https://sarabic.ae/20250827/القوات-الروسية-تحرر-بلدة--بيرفوي-مايا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--عاجل--1104180601.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/0a/1078902599_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_72b7040e741e9c22fce7f613f45f9a60.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم أوكراني واسع النطاق بالمسيرات في مقاطعة فولغوغراد

01:44 GMT 28.08.2025 (تم التحديث: 01:45 GMT 28.08.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا" التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات "الجنوب" الروسية
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة فولغوغراد الروسية، أندريه بوتشاروف، اليوم الخميس، "أن الدفاعات الجوية صدت هجوما واسعا بالمسيرات شنته قوات كييف على أراضي ومنشآت البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية في المقاطعة".
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتشاروف، إنه "بحسب المعلومات الأولية، نتيجة سقوط حطام طائرة مسيرة اندلع حريق في أحد المباني الفنية لمستودع القاطرات في مدينة بتروف فال بمنطقة كاماتيشين، وتم إخماده بسرعة، دون وقوع إصابات".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، بأن وحدات مجموعة "الشرق" الروسية، دمرت خلال الـ24 ساعة الماضية، محطة اتصالات "ستارلينك" وعشر مراكز تحكم بالطائرات المسيرة لقوات كييف.
أسرى حرب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تأسر 9 من مشغلي المسيرات الأوكرانية وتستولي على أكثر من 100 مسيرة في دونيتسك
أمس, 13:10 GMT
وأكد رئيس المركز الصحفي لوحدات التجمع العسكرية، أليكسي ياكوفليف في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية: "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، خسر العدو... محطة اتصالات عبر الأقمار الصناعية ستارلينك وعشر مراكز تحكم بالطائرات المسيرة".
وأضاف ياكوفليف أن قوات كييف خسرت أيضا ناقلتي جند مدرعتين، إحداهما من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، مشيرا إلى أنه خلال سجال مدفعي تم تدمير مدفع هاوتزر أوكرانيا من طراز "بوغدانا".
في وقت أكدت سلطات مقاطعة روستوف أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت وحيدت طائرات مسيرة أوكرانية فوق سبع مناطق في المقاطعة.
وأفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليوسار، بأن قوات الدفاع الجوي دمّرت وحيّدت طائرات مسيرة أوكرانية استهدف سبع مناطق في المقاطعة والتقديرات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات.
وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية "روسافياتسيا"، أرتيوم كورينياكو، اليوم الأربعاء، عن فرض قيود مؤقتة على حركة استقبال وإقلاع الطائرات في مطار كازان، لضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية.
طائرات ياك-130 التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية زاباد-2017 (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة بيرفوي مايا في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 09:10 GMT
وكتب كورينياكو في قناته على منصة "تلغرام"، صباح اليوم الأربعاء: " في مطار كازان ... تم فرض قيود مؤقتة على حركة استقبال وإقلاع الطائرات".
وأشار كورينياكو إلى أن القيود تم فرضها لضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала