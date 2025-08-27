https://sarabic.ae/20250827/القوات-الروسية-تأسر-9-من-مشغلي-المسيرات-الأوكرانية-وتستولي-على-أكثر-من-100-مسيرة-في-دونيتسك-1104191282.html
القوات الروسية تأسر 9 من مشغلي المسيرات الأوكرانية وتستولي على أكثر من 100 مسيرة في دونيتسك
القوات الروسية تأسر 9 من مشغلي المسيرات الأوكرانية وتستولي على أكثر من 100 مسيرة في دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفادت أجهزة الأمن الروسية، اليوم الأربعاء، أن قوات مجموعة "الغرب" الروسية، أسرت مشغلي طائرات مسيرة، واستولت على أكثر من 100 طائرة هجومية دون طيار، تابعة للقوات... 27.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-27T13:10+0000
2025-08-27T13:10+0000
2025-08-27T13:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0f/1096809058_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_034ff12dfa4b4fac1f0c1e7e885bc5c5.jpg
وقال مصدر في أجهزة الأمن لوكالة "سبوتنيك": "الأشخاص الذين استسلموا كانوا يحملون جميع المعدات، وقد تم ضبطها في حالة صالحة للعمل: أجهزة التحكم الأرضية للطائرات دون طيار أجنبية الصنع، وأجهزة إعادة الإرسال، ومعدات الاتصالات، وأكثر من 100 طائرة دون طيار هجومية، وكمية كبيرة من الذخيرة".كما ذُكر سابقًا، فإن القوات الروسية تمكنت من أسر عدة عناصر من مشغلي طائرات FPV المسيرة التابعة للواء 60 في القوات الأوكرانية، وذلك بالقرب من كولوديزي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.مسيرة روسية تستهدف وحدات القوات الخاصة الأوكرانية بضربات دقيقة... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0f/1096809058_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_31667dc100977d93a3e171fafebb0ec8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تأسر 9 من مشغلي المسيرات الأوكرانية وتستولي على أكثر من 100 مسيرة في دونيتسك
أفادت أجهزة الأمن الروسية، اليوم الأربعاء، أن قوات مجموعة "الغرب" الروسية، أسرت مشغلي طائرات مسيرة، واستولت على أكثر من 100 طائرة هجومية دون طيار، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وأنظمة تحكم أجنبية في جمهورية دونيتسك الشعبية كغنائم.
وقال مصدر في أجهزة الأمن لوكالة "سبوتنيك": "الأشخاص الذين استسلموا كانوا يحملون جميع المعدات، وقد تم ضبطها في حالة صالحة للعمل: أجهزة التحكم الأرضية للطائرات دون طيار أجنبية الصنع، وأجهزة إعادة الإرسال، ومعدات الاتصالات، وأكثر من 100 طائرة دون طيار هجومية، وكمية كبيرة من الذخيرة".
وحصلت وكالة "سبوتنيك" على مشاهد لمشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانيين الذين أُسروا.
كما ذُكر سابقًا، فإن القوات الروسية تمكنت من أسر عدة عناصر من مشغلي طائرات FPV المسيرة التابعة للواء 60 في القوات الأوكرانية، وذلك بالقرب من كولوديزي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.