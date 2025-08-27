https://sarabic.ae/20250827/القوات-الروسية-تأسر-9-من-مشغلي-المسيرات-الأوكرانية-وتستولي-على-أكثر-من-100-مسيرة-في-دونيتسك-1104191282.html

القوات الروسية تأسر 9 من مشغلي المسيرات الأوكرانية وتستولي على أكثر من 100 مسيرة في دونيتسك

القوات الروسية تأسر 9 من مشغلي المسيرات الأوكرانية وتستولي على أكثر من 100 مسيرة في دونيتسك

وقال مصدر في أجهزة الأمن لوكالة "سبوتنيك": "الأشخاص الذين استسلموا كانوا يحملون جميع المعدات، وقد تم ضبطها في حالة صالحة للعمل: أجهزة التحكم الأرضية للطائرات دون طيار أجنبية الصنع، وأجهزة إعادة الإرسال، ومعدات الاتصالات، وأكثر من 100 طائرة دون طيار هجومية، وكمية كبيرة من الذخيرة".كما ذُكر سابقًا، فإن القوات الروسية تمكنت من أسر عدة عناصر من مشغلي طائرات FPV المسيرة التابعة للواء 60 في القوات الأوكرانية، وذلك بالقرب من كولوديزي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.مسيرة روسية تستهدف وحدات القوات الخاصة الأوكرانية بضربات دقيقة... فيديو

