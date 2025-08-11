شركة طيران عربية جديدة تبدأ رحلاتها إلى روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار محاولات إبرام اتفاق لوقف الحرب على غزة، مظاهرات حاشدة في تل أبيب، وألمانيا تعلق صادرات أسلحة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:33 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: المأرب الأمريكي في القوقاز أمني وهذا يخلق توترا لدى إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إشعال الحرب سيمكن اليونان من دخول المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250811/شركة-طيران-عربية-جديدة-تبدأ-رحلاتها-إلى-روسيا-1103607145.html
شركة طيران عربية جديدة تبدأ رحلاتها إلى روسيا
شركة طيران عربية جديدة تبدأ رحلاتها إلى روسيا
سبوتنيك عربي
من المقرر أن تطلق شركة طيران "سكاي فيجن" المصرية، رحلاتها الجوية من وإلى موسكو وسبع مقاطعات روسية أخرى، إلى المنشاَت السياحية المصرية، وذلك ابتداء من أواخر... 11.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-11T14:00+0000
2025-08-11T14:00+0000
مصر
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رحلات جوية
السياحة
استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103606990_0:72:1348:830_1920x0_80_0_0_111b3faefe14de8a393372ac770c8a02.jpg
وقالت رابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا (أتور) في بيان لها: "لأول مرة، ستطلق الشركة المصرية رحلاتها إلى روسيا، وستكون في نظام الحجز الخاص بشركتي الرحلات السياحية "بيغاس توريستيك" و"كورال ترافيل"، وأضافت: "كما ستنظم رحلات عارضة "شارتر" إلى شرم الشيخ اعتبارا من نهاية أغسطس (آب) الجاري".وسيكون أول من يجرب هذه الخدمة الجديدة المصرية، بحسب الرابطة، "هم السياح من تيومين، حيث ستبدأ رحلات شركة "سكاي فيجن" من مطار روشينو في 28 أغسطس الجاري، وفي اليوم التالي، 29 أغسطس، ستسير الشركة المصرية رحلاتها إلى جنوب سيناء من مطار شيريميتيفو في موسكو".ونقلت الرابطة عن ممثل شركة "بيغاس توريستيك" قوله: "مقارنة بالموسم السابق، من المخطط زيادة برنامج الرحلات إلى مصر خلال فترة الشتاء 2025-2026 بنسبة 25-30%. وسيعود هذا النمو بشكل كبير إلى مشاركة شركة سكاي فيجن للطيران".وفي ظل الطلب المتزايد على السفر إلى مصر خاصة في فصل الشتاء، تعمل شركة "كورال ترافل" على توسيع برنامج رحلاتها إلى مصر، ومن المقرر تسيير رحلات منتظمة على متن طائرات "سكاي فيجن" من ثماني مدن.ووفقا لـ"أتور"، فإن خطوط "سكاي فيجن" الجوية هي شركة طيران مصرية خاصة مقرها القاهرة. تأسست الشركة عام 2022، وبدأت رحلاتها التجارية في يناير/ كانون الثاني 2023. واليوم، تتخصص الشركة في الرحلات المنتظمة والعارضة من المطارات الرئيسية في مصر.
https://sarabic.ae/20250604/محافظ-جنوب-سيناء-لـسبوتنيك-علاقتنا-مع-روسيا-تاريخية-ونرحب-بالتعاون-في-الاستثمار-السياحي-والصناعي-1101304725.html
https://sarabic.ae/20250710/مصر-تفاجئ-السائحين-العرب-بقرار-جديد-1102560985.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103606990_74:0:1274:900_1920x0_80_0_0_a643050619d7dd833cc5589b6c26f022.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, روسيا, أخبار روسيا اليوم, رحلات جوية, السياحة, استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر
مصر, روسيا, أخبار روسيا اليوم, رحلات جوية, السياحة, استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر

شركة طيران عربية جديدة تبدأ رحلاتها إلى روسيا

14:00 GMT 11.08.2025
© Sputnikشركة طيران عربية جديدة تبدأ رحلاتها إلى روسيا
شركة طيران عربية جديدة تبدأ رحلاتها إلى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
من المقرر أن تطلق شركة طيران "سكاي فيجن" المصرية، رحلاتها الجوية من وإلى موسكو وسبع مقاطعات روسية أخرى، إلى المنشاَت السياحية المصرية، وذلك ابتداء من أواخر أغسطس/ اَب الجاري، وأوائل سبتمبر/ أيلول القادم.
وقالت رابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا (أتور) في بيان لها: "لأول مرة، ستطلق الشركة المصرية رحلاتها إلى روسيا، وستكون في نظام الحجز الخاص بشركتي الرحلات السياحية "بيغاس توريستيك" و"كورال ترافيل"، وأضافت: "كما ستنظم رحلات عارضة "شارتر" إلى شرم الشيخ اعتبارا من نهاية أغسطس (آب) الجاري".

وأشارت الرابطة إلى اتساع نطاق رحلات المغادرة، والتي من المقرر أن "تنطلق برامج الرحلات من موسكو، وسانت بطرسبورغ، ويكاترينبورغ، وكازان، وأومسك، وبيرم، وتيومين، وأوفا".

محافظة جنوب سيناء المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2025
محافظ جنوب سيناء لـ"سبوتنيك": علاقتنا مع روسيا تاريخية ونرحب بالتعاون في الاستثمار السياحي والصناعي
4 يونيو, 13:00 GMT
وسيكون أول من يجرب هذه الخدمة الجديدة المصرية، بحسب الرابطة، "هم السياح من تيومين، حيث ستبدأ رحلات شركة "سكاي فيجن" من مطار روشينو في 28 أغسطس الجاري، وفي اليوم التالي، 29 أغسطس، ستسير الشركة المصرية رحلاتها إلى جنوب سيناء من مطار شيريميتيفو في موسكو".
وأوضحت "أتور" أن مشاركة "سكاي فيجن" للطيران، مرتبط بخطط توسيع برامج الرحلات الحالية، وإطلاق برامج رحلات جديدة في ظل الطلب المتزايد على الرحلات السياحية إلى مصر".
ونقلت الرابطة عن ممثل شركة "بيغاس توريستيك" قوله: "مقارنة بالموسم السابق، من المخطط زيادة برنامج الرحلات إلى مصر خلال فترة الشتاء 2025-2026 بنسبة 25-30%. وسيعود هذا النمو بشكل كبير إلى مشاركة شركة سكاي فيجن للطيران".
المتحف المصري الكبير، القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
مصر تفاجئ السائحين العرب بقرار جديد
10 يوليو, 14:27 GMT
وفي ظل الطلب المتزايد على السفر إلى مصر خاصة في فصل الشتاء، تعمل شركة "كورال ترافل" على توسيع برنامج رحلاتها إلى مصر، ومن المقرر تسيير رحلات منتظمة على متن طائرات "سكاي فيجن" من ثماني مدن.
ونقلت الرابطة عن رئيسة العلاقات العامة في شركة "كورال ترافيل" مارينا ماكاركوفا، قولها: "الرحلات السياحية على هذه الرحلات متاحة للبيع بالفعل".
ووفقا لـ"أتور"، فإن خطوط "سكاي فيجن" الجوية هي شركة طيران مصرية خاصة مقرها القاهرة. تأسست الشركة عام 2022، وبدأت رحلاتها التجارية في يناير/ كانون الثاني 2023. واليوم، تتخصص الشركة في الرحلات المنتظمة والعارضة من المطارات الرئيسية في مصر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала