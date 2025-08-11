https://sarabic.ae/20250811/شركة-طيران-عربية-جديدة-تبدأ-رحلاتها-إلى-روسيا-1103607145.html

شركة طيران عربية جديدة تبدأ رحلاتها إلى روسيا

من المقرر أن تطلق شركة طيران "سكاي فيجن" المصرية، رحلاتها الجوية من وإلى موسكو وسبع مقاطعات روسية أخرى، إلى المنشاَت السياحية المصرية، وذلك ابتداء من أواخر... 11.08.2025, سبوتنيك عربي

وقالت رابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا (أتور) في بيان لها: "لأول مرة، ستطلق الشركة المصرية رحلاتها إلى روسيا، وستكون في نظام الحجز الخاص بشركتي الرحلات السياحية "بيغاس توريستيك" و"كورال ترافيل"، وأضافت: "كما ستنظم رحلات عارضة "شارتر" إلى شرم الشيخ اعتبارا من نهاية أغسطس (آب) الجاري".وسيكون أول من يجرب هذه الخدمة الجديدة المصرية، بحسب الرابطة، "هم السياح من تيومين، حيث ستبدأ رحلات شركة "سكاي فيجن" من مطار روشينو في 28 أغسطس الجاري، وفي اليوم التالي، 29 أغسطس، ستسير الشركة المصرية رحلاتها إلى جنوب سيناء من مطار شيريميتيفو في موسكو".ونقلت الرابطة عن ممثل شركة "بيغاس توريستيك" قوله: "مقارنة بالموسم السابق، من المخطط زيادة برنامج الرحلات إلى مصر خلال فترة الشتاء 2025-2026 بنسبة 25-30%. وسيعود هذا النمو بشكل كبير إلى مشاركة شركة سكاي فيجن للطيران".وفي ظل الطلب المتزايد على السفر إلى مصر خاصة في فصل الشتاء، تعمل شركة "كورال ترافل" على توسيع برنامج رحلاتها إلى مصر، ومن المقرر تسيير رحلات منتظمة على متن طائرات "سكاي فيجن" من ثماني مدن.ووفقا لـ"أتور"، فإن خطوط "سكاي فيجن" الجوية هي شركة طيران مصرية خاصة مقرها القاهرة. تأسست الشركة عام 2022، وبدأت رحلاتها التجارية في يناير/ كانون الثاني 2023. واليوم، تتخصص الشركة في الرحلات المنتظمة والعارضة من المطارات الرئيسية في مصر.

