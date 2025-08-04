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رئيس هيئة قناة السويس لـ"سبوتنيك": نأمل في عقد شراكة بين الهيئة وروسيا

رئيس هيئة قناة السويس لـ"سبوتنيك": نأمل في عقد شراكة بين الهيئة وروسيا

سبوتنيك عربي

أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن الهيئة تأمل في عقد شراكة مع روسيا الاتحادية، مشيرًا إلى عدم وجود شراكة بين الطرفين في الوقت الحالي، حيث يتركز... 04.08.2025, سبوتنيك عربي

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وقال الفريق ربيع، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول الشراكة بين الهيئة وروسيا: "الهيئة تتعامل مع كل الدول بشكل متساوٍ"، مشددًا على أن "القناة غير مسيّسة".ولفت إلى أن "إيرادات القناة تراجعت بنسبة 66 في المئة في 2024، على خلفية هجمات "أنصار الله" بالبحر الأحمر"، متوقعًا "تكرار التراجع بهذه النسبة خلال العام الجاري أيضا".وأوضح الفريق ربيع أن "الهيئة قررت خفض رسوم العبور لسفن الحاويات الكبيرة، التي تزيد حمولتها عن 130 ألف طن بنسبة 15 بالمئة ولمدة 3 أشهر، بهدف تسريع عودتها للممر الملاحي لكن الأمر يتعلق بهاجس أمني وليس اقتصادي"، مضيفًا أنه "قد يتم تمديد هذه الفترة أو زيادة التخفيضات بالرسوم، وفقا للظروف، لكن لا خطط حاليا لتقديم تخفيضات إضافية".ولفت الفريق أسامة ربيع، إلى أنه "بعد تجدد هجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر مؤخرًا، عادت السفن لتفادي المرور عبر البحر الأحمر واختارت المرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح، حتى لا تغامر بحمولتها وأطقم البحارة".وأضاف أن "القناة لا تميز بين الخدمات المقدمة للسفن، بناء على جنسية دولها، وتقدم خدمات واحدة وثابتة لجميع السفن، بغض النظر عن الدولة التابعة لها وبغض النظر عن وجود أو عدم وجود صداقة بينها وبين مصر".

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