رئيس هيئة قناة السويس لـ"سبوتنيك": نأمل في عقد شراكة بين الهيئة وروسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
On air
10:31 GMT
20 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:34 GMT
26 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التصرفات الأوروبية غير المسؤولة حيال روسيا هي التي أدت إلى انهيار اتفاقية هلسنكي
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
16:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250804/رئيس-هيئة-قناة-السويس-لـسبوتنيك-نأمل-في-عقد-شراكة-بين-الهيئة-وروسيا-1103348959.html
رئيس هيئة قناة السويس لـ"سبوتنيك": نأمل في عقد شراكة بين الهيئة وروسيا
رئيس هيئة قناة السويس لـ"سبوتنيك": نأمل في عقد شراكة بين الهيئة وروسيا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن الهيئة تأمل في عقد شراكة مع روسيا الاتحادية، مشيرًا إلى عدم وجود شراكة بين الطرفين في الوقت الحالي، حيث يتركز... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T09:38+0000
2025-08-04T09:38+0000
حصري
أخبار العالم الآن
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/04/1103348799_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_8f5cbb48868dd8e8b1d9108a0b0001b9.jpg
وقال الفريق ربيع، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول الشراكة بين الهيئة وروسيا: "الهيئة تتعامل مع كل الدول بشكل متساوٍ"، مشددًا على أن "القناة غير مسيّسة".ولفت إلى أن "إيرادات القناة تراجعت بنسبة 66 في المئة في 2024، على خلفية هجمات "أنصار الله" بالبحر الأحمر"، متوقعًا "تكرار التراجع بهذه النسبة خلال العام الجاري أيضا".وأوضح الفريق ربيع أن "الهيئة قررت خفض رسوم العبور لسفن الحاويات الكبيرة، التي تزيد حمولتها عن 130 ألف طن بنسبة 15 بالمئة ولمدة 3 أشهر، بهدف تسريع عودتها للممر الملاحي لكن الأمر يتعلق بهاجس أمني وليس اقتصادي"، مضيفًا أنه "قد يتم تمديد هذه الفترة أو زيادة التخفيضات بالرسوم، وفقا للظروف، لكن لا خطط حاليا لتقديم تخفيضات إضافية".ولفت الفريق أسامة ربيع، إلى أنه "بعد تجدد هجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر مؤخرًا، عادت السفن لتفادي المرور عبر البحر الأحمر واختارت المرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح، حتى لا تغامر بحمولتها وأطقم البحارة".وأضاف أن "القناة لا تميز بين الخدمات المقدمة للسفن، بناء على جنسية دولها، وتقدم خدمات واحدة وثابتة لجميع السفن، بغض النظر عن الدولة التابعة لها وبغض النظر عن وجود أو عدم وجود صداقة بينها وبين مصر".
https://sarabic.ae/20250801/استمرار-التصعيد-في-البحر-الأحمر-يفاقم-خسائر-قناة-السويس-ما-التداعيات-1103272783.html
https://sarabic.ae/20250731/مصر-تعلن-مرور-أكثر-من-مليون-سفينة-خلال-69-عاما-عبر-قناة-السويس-1103227452.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/04/1103348799_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_03b57d77548edbced63de9b05a64d725.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن

رئيس هيئة قناة السويس لـ"سبوتنيك": نأمل في عقد شراكة بين الهيئة وروسيا

09:38 GMT 04.08.2025
© Sputnikرئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع
رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن الهيئة تأمل في عقد شراكة مع روسيا الاتحادية، مشيرًا إلى عدم وجود شراكة بين الطرفين في الوقت الحالي، حيث يتركز التعاون والشراكة حاليا بالمنطقة الاقتصادية للقناة وإنشاء منطقة صناعية روسية.
وقال الفريق ربيع، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول الشراكة بين الهيئة وروسيا: "الهيئة تتعامل مع كل الدول بشكل متساوٍ"، مشددًا على أن "القناة غير مسيّسة".
ولفت إلى أن "إيرادات القناة تراجعت بنسبة 66 في المئة في 2024، على خلفية هجمات "أنصار الله" بالبحر الأحمر"، متوقعًا "تكرار التراجع بهذه النسبة خلال العام الجاري أيضا".
سفن ترسو في بحيرة التمساح بالإسماعيلية، في منتصف الطريق عبر قناة السويس المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
استمرار التصعيد في البحر الأحمر يفاقم خسائر قناة السويس... ما التداعيات
1 أغسطس, 12:55 GMT

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "الهيئة تتوقع إيرادات بنحو ملياري دولار، في النصف الثاني من العام الحالي، بإجمالي إيرادات 4 مليارات دولار على مدار العام مثل العام السابق"، لافتًا إلى أن "هذه النسب قد تتحسن إذا تغير الوضع في البحر الأحمر وتوقف "أنصار الله" عن مهاجمة السفن التجارية حال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة".

وأوضح الفريق ربيع أن "الهيئة قررت خفض رسوم العبور لسفن الحاويات الكبيرة، التي تزيد حمولتها عن 130 ألف طن بنسبة 15 بالمئة ولمدة 3 أشهر، بهدف تسريع عودتها للممر الملاحي لكن الأمر يتعلق بهاجس أمني وليس اقتصادي"، مضيفًا أنه "قد يتم تمديد هذه الفترة أو زيادة التخفيضات بالرسوم، وفقا للظروف، لكن لا خطط حاليا لتقديم تخفيضات إضافية".
قناة السويس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
مصر تعلن مرور أكثر من مليون سفينة خلال 69 عاما عبر قناة السويس
31 يوليو, 11:23 GMT
ولفت الفريق أسامة ربيع، إلى أنه "بعد تجدد هجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر مؤخرًا، عادت السفن لتفادي المرور عبر البحر الأحمر واختارت المرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح، حتى لا تغامر بحمولتها وأطقم البحارة".
وبشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية في القناة، بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوضح ربيع أن "مصر كدولة تحترم المواثيق والمعاهدات، بما في ذلك معاهدة القسطنطينية لعام 1888، والتي تنص على عدم التمييز بين أعلام السفن ودولها".
وأضاف أن "القناة لا تميز بين الخدمات المقدمة للسفن، بناء على جنسية دولها، وتقدم خدمات واحدة وثابتة لجميع السفن، بغض النظر عن الدولة التابعة لها وبغض النظر عن وجود أو عدم وجود صداقة بينها وبين مصر".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала