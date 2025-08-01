https://sarabic.ae/20250801/استمرار-التصعيد-في-البحر-الأحمر-يفاقم-خسائر-قناة-السويس-ما-التداعيات-1103272783.html

استمرار التصعيد في البحر الأحمر يفاقم خسائر قناة السويس... ما التداعيات

استمرار التصعيد في البحر الأحمر يفاقم خسائر قناة السويس... ما التداعيات

سبوتنيك عربي

حذر خبراء من استمرار التوترات في منطقة البحر الأحمر، وانعكاساتها الاقتصادية الخطيرة على قناة السويس، بعد تراجع كبير لعدد السفن التي تمر عبرالقناة. 01.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-01T12:55+0000

2025-08-01T12:55+0000

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صرح مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، مؤخرا، بأن مصر تكبدت خسائر اقتصادية ومالية كبيرة منذ بدء الأزمة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحرب تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة تزيد عن 60% نتيجة التوترات في البحر الأحمر.وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد نهاية يوليو/تموز، أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية والإنسانية لدعم أهالي غزة، حيث تعمل على ثلاثة محاور رئيسية: وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الأسرى.في 27 يوليو 2025، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، تصعيد هجماتها العسكرية ضد إسرائيل بالبدء في مرحلة جديدة من الهجمات البحرية، متوعدة باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية في أي مكان تطاله قوات الجماعة، ردا على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.يقول الخبير الاقتصادي المصري، هاني أبو الفتوح، إن "إعلان جماعة الحوثي استهداف كل السفن التي تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية يمثل تصعيدا جديدا يزيد من هشاشة أمن الملاحة في البحر الأحمر".تأثير غير مباشروأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن قناة السويس لا تقع في نطاق الاستهداف المباشر، لكن تأثير هذا النوع من التهديدات غالبا ما يكون غير مباشر، من خلال إعادة توجيه خطوط الشحن العالمية.وتابع: "على مستوى الاقتصاد العالمي، ما زلت أرى أن التأثير الفعلي محدود حتى الآن، لكن استمرار التصعيد بهذا الشكل قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التأمين والشحن، مما يضغط على سلاسل الإمداد، خاصة في قطاعات الطاقة والغذاء".واستطرد بقوله: "ما يقلقني بشكل خاص هو أن التهديد أصبح مفتوحا، ويشمل كل الجنسيات، وهو ما قد يرفع درجة المخاطرة الجيوسياسية في المنطقة، ويعيد رسم خرائط الملاحة البحرية، ولو مؤقتا".تصعيد خطيروأضاف عكوش في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن العديد من الأسباب توضح تأثر قناة السويس، منها تغيير المسارات، خاصة أن بعض شركات الشحن العالمية بدأت منذ نهاية 2023 بتجنب المرور من البحر الأحمر، خوفا من الاستهداف، ما أدى إلى انخفاض عدد السفن.بيانات رسميةوفق بيانات هيئة قناة السويس، تراجع عدد السفن العابرة وكمية الحمولات خلال الأشهر الأخيرة بنسبة تتراوح بين 40% و50%، وفق تصريحات رسمية، وقالت الهيئة إن الإيرادات بلغت العام 2023 مبلغ 10.25 مليار دولار عن السنة المالية المنتهية في يونيو/ حزيران 2023، في حين انخفضت بأكثر من 40% خلال السنة المالية 2024 والتي بلغت 7.2 مليار دولار ، نتيجة توجه السفن نحو رأس الرجاء الصالح وهو طريق أطول بـ10 أيام على الأقل.ولفت إلى أن الأثر على الاقتصادي العالمي يتفاقم، لكنه غير كارثي حتى الآن، لأسباب منها ارتفاع كلفة الشحن والذي أدى الى اضطرار السفن للمرور بطريق أطول يزيد التكاليف (وقود، وقت، تأمين) بنسبة تتراوح بين 30–60% لبعض الخطوط، ومنها تأخير سلاسل الإمداد خاصة للسلع القادمة من آسيا إلى أوروبا، ومواد الطاقة، ومنها زيادة أسعار بعض السلع عالميا (لفترة محدودة) – مثل الحبوب، والسلع المصنعة، والنفط في بعض الفترات.وأشار إلى التأقلم مع هذه الحالة اليوم من خلال الخطط البديلة ومنها استخدام موانئ بديلة، والشحن الجوي في بعض الحالات، وتخزين السلع مسبقا، مع تجنب الوصول لمستوى "الشلل العالمي" كما حصل في أزمة "سفينة إيفر غيفن" عام 2021، نظرا للحذر المستمر منذ أشهر.الممر الأهموصرح رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، بأن "تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، سمح بمرور عدد أكبر من السفن".وخلال احتفالية هيئة قناة السويس بالذكرى الـ69 على تأميم القناة، أكد ربيع أن "قناة السويس هي الممر الملاحي الأهم عالميا رغم الظروف العالمية"، لافتًا إلى أن "أكثر من 1.1 مليون سفينة مرت بالقناة خلال الـ69 عاما، بإجمالي إيرادات تجاوزت 153 مليار دولار".وقال ربيع إن "هذا الإنجاز الذاتي يؤكد على النجاح الباهر للإدارة الوطنية في الحفاظ على سيادة هذا الممر الملاحي الحيوي والأهم عالميا"، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع بشكل مستمر مشروعات تطوير القناة، خاصة في المنطقة الجنوبية التي باتت تمثل محورا أساسيًا لتعزيز الملاحة.

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