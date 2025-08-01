استمرار التصعيد في البحر الأحمر يفاقم خسائر قناة السويس... ما التداعيات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:20 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
انطلاق قمة الأمم المتحدة للغذاء في إثيوبيا.. والجوع في غزة والسودان يتصدران النقاشات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:54 GMT
6 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
12:03 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
16:03 GMT
57 د
حصاد الأسبوع
خبراء يشددون على ضرورة التعاون بين موسكو ودمشق
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
09:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
11:03 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:36 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
16:03 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250801/استمرار-التصعيد-في-البحر-الأحمر-يفاقم-خسائر-قناة-السويس-ما-التداعيات-1103272783.html
استمرار التصعيد في البحر الأحمر يفاقم خسائر قناة السويس... ما التداعيات
استمرار التصعيد في البحر الأحمر يفاقم خسائر قناة السويس... ما التداعيات
سبوتنيك عربي
حذر خبراء من استمرار التوترات في منطقة البحر الأحمر، وانعكاساتها الاقتصادية الخطيرة على قناة السويس، بعد تراجع كبير لعدد السفن التي تمر عبرالقناة. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T12:55+0000
2025-08-01T13:01+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار الشرق الأوسط
غزة
لبنان
إيران
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0c/1086009452_0:0:3286:1848_1920x0_80_0_0_2955e59ca582c2ff775ee9345313e2c8.jpg
صرح مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، مؤخرا، بأن مصر تكبدت خسائر اقتصادية ومالية كبيرة منذ بدء الأزمة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحرب تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة تزيد عن 60% نتيجة التوترات في البحر الأحمر.وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد نهاية يوليو/تموز، أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية والإنسانية لدعم أهالي غزة، حيث تعمل على ثلاثة محاور رئيسية: وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الأسرى.في 27 يوليو 2025، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، تصعيد هجماتها العسكرية ضد إسرائيل بالبدء في مرحلة جديدة من الهجمات البحرية، متوعدة باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية في أي مكان تطاله قوات الجماعة، ردا على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.يقول الخبير الاقتصادي المصري، هاني أبو الفتوح، إن "إعلان جماعة الحوثي استهداف كل السفن التي تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية يمثل تصعيدا جديدا يزيد من هشاشة أمن الملاحة في البحر الأحمر".تأثير غير مباشروأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن قناة السويس لا تقع في نطاق الاستهداف المباشر، لكن تأثير هذا النوع من التهديدات غالبا ما يكون غير مباشر، من خلال إعادة توجيه خطوط الشحن العالمية.وتابع: "على مستوى الاقتصاد العالمي، ما زلت أرى أن التأثير الفعلي محدود حتى الآن، لكن استمرار التصعيد بهذا الشكل قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التأمين والشحن، مما يضغط على سلاسل الإمداد، خاصة في قطاعات الطاقة والغذاء".واستطرد بقوله: "ما يقلقني بشكل خاص هو أن التهديد أصبح مفتوحا، ويشمل كل الجنسيات، وهو ما قد يرفع درجة المخاطرة الجيوسياسية في المنطقة، ويعيد رسم خرائط الملاحة البحرية، ولو مؤقتا".تصعيد خطيروأضاف عكوش في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن العديد من الأسباب توضح تأثر قناة السويس، منها تغيير المسارات، خاصة أن بعض شركات الشحن العالمية بدأت منذ نهاية 2023 بتجنب المرور من البحر الأحمر، خوفا من الاستهداف، ما أدى إلى انخفاض عدد السفن.بيانات رسميةوفق بيانات هيئة قناة السويس، تراجع عدد السفن العابرة وكمية الحمولات خلال الأشهر الأخيرة بنسبة تتراوح بين 40% و50%، وفق تصريحات رسمية، وقالت الهيئة إن الإيرادات بلغت العام 2023 مبلغ 10.25 مليار دولار عن السنة المالية المنتهية في يونيو/ حزيران 2023، في حين انخفضت بأكثر من 40% خلال السنة المالية 2024 والتي بلغت 7.2 مليار دولار ، نتيجة توجه السفن نحو رأس الرجاء الصالح وهو طريق أطول بـ10 أيام على الأقل.ولفت إلى أن الأثر على الاقتصادي العالمي يتفاقم، لكنه غير كارثي حتى الآن، لأسباب منها ارتفاع كلفة الشحن والذي أدى الى اضطرار السفن للمرور بطريق أطول يزيد التكاليف (وقود، وقت، تأمين) بنسبة تتراوح بين 30–60% لبعض الخطوط، ومنها تأخير سلاسل الإمداد خاصة للسلع القادمة من آسيا إلى أوروبا، ومواد الطاقة، ومنها زيادة أسعار بعض السلع عالميا (لفترة محدودة) – مثل الحبوب، والسلع المصنعة، والنفط في بعض الفترات.وأشار إلى التأقلم مع هذه الحالة اليوم من خلال الخطط البديلة ومنها استخدام موانئ بديلة، والشحن الجوي في بعض الحالات، وتخزين السلع مسبقا، مع تجنب الوصول لمستوى "الشلل العالمي" كما حصل في أزمة "سفينة إيفر غيفن" عام 2021، نظرا للحذر المستمر منذ أشهر.الممر الأهموصرح رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، بأن "تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، سمح بمرور عدد أكبر من السفن".وخلال احتفالية هيئة قناة السويس بالذكرى الـ69 على تأميم القناة، أكد ربيع أن "قناة السويس هي الممر الملاحي الأهم عالميا رغم الظروف العالمية"، لافتًا إلى أن "أكثر من 1.1 مليون سفينة مرت بالقناة خلال الـ69 عاما، بإجمالي إيرادات تجاوزت 153 مليار دولار".وقال ربيع إن "هذا الإنجاز الذاتي يؤكد على النجاح الباهر للإدارة الوطنية في الحفاظ على سيادة هذا الممر الملاحي الحيوي والأهم عالميا"، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع بشكل مستمر مشروعات تطوير القناة، خاصة في المنطقة الجنوبية التي باتت تمثل محورا أساسيًا لتعزيز الملاحة.
https://sarabic.ae/20250726/ذكرى-التأميم-رئيس-قناة-السويس-يؤكد-الالتزام-بدور-القناة-في-تحقيق-استدامة-سلاسل-الإمداد-العالمية-1103065817.html
https://sarabic.ae/20250731/مصر-تعلن-مرور-أكثر-من-مليون-سفينة-خلال-69-عاما-عبر-قناة-السويس-1103227452.html
https://sarabic.ae/20250513/قناة-السويس-تعلن-عن-تخفيضات-وحوافز-لاستعادة-حركة-الملاحة-الدولية-1100483941.html
غزة
لبنان
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0c/1086009452_521:0:3252:2048_1920x0_80_0_0_8e60d680efd2c20136db97f57349d198.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, غزة, لبنان, إيران, أخبار مصر الآن
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, غزة, لبنان, إيران, أخبار مصر الآن

استمرار التصعيد في البحر الأحمر يفاقم خسائر قناة السويس... ما التداعيات

12:55 GMT 01.08.2025 (تم التحديث: 13:01 GMT 01.08.2025)
© AP Photo / Sam Madgyسفن ترسو في بحيرة التمساح بالإسماعيلية، في منتصف الطريق عبر قناة السويس المصرية
سفن ترسو في بحيرة التمساح بالإسماعيلية، في منتصف الطريق عبر قناة السويس المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Sam Madgy
تابعنا عبر
حذر خبراء من استمرار التوترات في منطقة البحر الأحمر، وانعكاساتها الاقتصادية الخطيرة على قناة السويس، بعد تراجع كبير لعدد السفن التي تمر عبرالقناة.
صرح مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، مؤخرا، بأن مصر تكبدت خسائر اقتصادية ومالية كبيرة منذ بدء الأزمة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحرب تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة تزيد عن 60% نتيجة التوترات في البحر الأحمر.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد نهاية يوليو/تموز، أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية والإنسانية لدعم أهالي غزة، حيث تعمل على ثلاثة محاور رئيسية: وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الأسرى.
قناة السويس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
ذكرى التأميم... رئيس قناة السويس يؤكد الالتزام بدور القناة في تحقيق استدامة سلاسل الإمداد العالمية
26 يوليو, 15:51 GMT
في 27 يوليو 2025، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، تصعيد هجماتها العسكرية ضد إسرائيل بالبدء في مرحلة جديدة من الهجمات البحرية، متوعدة باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية في أي مكان تطاله قوات الجماعة، ردا على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
يقول الخبير الاقتصادي المصري، هاني أبو الفتوح، إن "إعلان جماعة الحوثي استهداف كل السفن التي تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية يمثل تصعيدا جديدا يزيد من هشاشة أمن الملاحة في البحر الأحمر".

تأثير غير مباشر

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن قناة السويس لا تقع في نطاق الاستهداف المباشر، لكن تأثير هذا النوع من التهديدات غالبا ما يكون غير مباشر، من خلال إعادة توجيه خطوط الشحن العالمية.
ويرى أبو الفتوح، أن بعض الشركات قد تعيد النظر مؤقتا في استخدام المسار التقليدي، مما قد يؤثر على الإيرادات المتوقعة لقناة السويس، مع الأخذ بالاعتبار أنه من المبكر الجزم بنسبة التأثير قبل معرفة مدى التزام الشركات بتحذيرات الحوثيين.
وتابع: "على مستوى الاقتصاد العالمي، ما زلت أرى أن التأثير الفعلي محدود حتى الآن، لكن استمرار التصعيد بهذا الشكل قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التأمين والشحن، مما يضغط على سلاسل الإمداد، خاصة في قطاعات الطاقة والغذاء".
قناة السويس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
مصر تعلن مرور أكثر من مليون سفينة خلال 69 عاما عبر قناة السويس
أمس, 11:23 GMT
واستطرد بقوله: "ما يقلقني بشكل خاص هو أن التهديد أصبح مفتوحا، ويشمل كل الجنسيات، وهو ما قد يرفع درجة المخاطرة الجيوسياسية في المنطقة، ويعيد رسم خرائط الملاحة البحرية، ولو مؤقتا".

تصعيد خطير

في الإطار، قال المحلل الاقتصادي اللبناني الدكتور عماد عكوش، إن إعلان المرحلة الرابعة من الحصار اليمني على موانئ "الكيان الإسرائيلي يمثل تصعيدا كبيرا في الأزمة البحرية، وله تداعيات اقتصادية وملاحية لا يستهان بها، ومنها تأثيرها على قناة السويس والتي تتأثر بشكل غير مباشر".

وأضاف عكوش في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن العديد من الأسباب توضح تأثر قناة السويس، منها تغيير المسارات، خاصة أن بعض شركات الشحن العالمية بدأت منذ نهاية 2023 بتجنب المرور من البحر الأحمر، خوفا من الاستهداف، ما أدى إلى انخفاض عدد السفن.

بيانات رسمية

وفق بيانات هيئة قناة السويس، تراجع عدد السفن العابرة وكمية الحمولات خلال الأشهر الأخيرة بنسبة تتراوح بين 40% و50%، وفق تصريحات رسمية، وقالت الهيئة إن الإيرادات بلغت العام 2023 مبلغ 10.25 مليار دولار عن السنة المالية المنتهية في يونيو/ حزيران 2023، في حين انخفضت بأكثر من 40% خلال السنة المالية 2024 والتي بلغت 7.2 مليار دولار ، نتيجة توجه السفن نحو رأس الرجاء الصالح وهو طريق أطول بـ10 أيام على الأقل.
ولفت إلى أن الأثر على الاقتصادي العالمي يتفاقم، لكنه غير كارثي حتى الآن، لأسباب منها ارتفاع كلفة الشحن والذي أدى الى اضطرار السفن للمرور بطريق أطول يزيد التكاليف (وقود، وقت، تأمين) بنسبة تتراوح بين 30–60% لبعض الخطوط، ومنها تأخير سلاسل الإمداد خاصة للسلع القادمة من آسيا إلى أوروبا، ومواد الطاقة، ومنها زيادة أسعار بعض السلع عالميا (لفترة محدودة) – مثل الحبوب، والسلع المصنعة، والنفط في بعض الفترات.
سفن ترسو في بحيرة التمساح بالإسماعيلية، في منتصف الطريق عبر قناة السويس المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
قناة السويس تعلن عن تخفيضات وحوافز لاستعادة حركة الملاحة الدولية
13 مايو, 12:34 GMT
وأشار إلى التأقلم مع هذه الحالة اليوم من خلال الخطط البديلة ومنها استخدام موانئ بديلة، والشحن الجوي في بعض الحالات، وتخزين السلع مسبقا، مع تجنب الوصول لمستوى "الشلل العالمي" كما حصل في أزمة "سفينة إيفر غيفن" عام 2021، نظرا للحذر المستمر منذ أشهر.
يتوقع عكوش، حدوث انخفاض في حركة الشحن عبر البحر الأحمر بأكثر من 70% مقارنة بحركة العام 2023، وتراجع عبور قناة السويس بـ45–50% بحسب الأشهر المتعاقبة.

الممر الأهم

وصرح رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، بأن "تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، سمح بمرور عدد أكبر من السفن".
وخلال احتفالية هيئة قناة السويس بالذكرى الـ69 على تأميم القناة، أكد ربيع أن "قناة السويس هي الممر الملاحي الأهم عالميا رغم الظروف العالمية"، لافتًا إلى أن "أكثر من 1.1 مليون سفينة مرت بالقناة خلال الـ69 عاما، بإجمالي إيرادات تجاوزت 153 مليار دولار".
وقال ربيع إن "هذا الإنجاز الذاتي يؤكد على النجاح الباهر للإدارة الوطنية في الحفاظ على سيادة هذا الممر الملاحي الحيوي والأهم عالميا"، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع بشكل مستمر مشروعات تطوير القناة، خاصة في المنطقة الجنوبية التي باتت تمثل محورا أساسيًا لتعزيز الملاحة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала