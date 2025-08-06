https://sarabic.ae/20250806/الحكومة-المصرية-تعلن-موعد-افتتاح-المتحف-المصري-الكبير-1103438124.html
الحكومة المصرية تعلن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير
الحكومة المصرية تعلن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير
سبوتنيك عربي
وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على تحديد الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، موعدًا رسميًا لافتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك خلال اجتماع الحكومة... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T12:14+0000
2025-08-06T12:14+0000
2025-08-06T12:14+0000
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وأعلن ذلك مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الأربعاء، التي أشارت إلى أنه تم تكليف الوزارات والجهات المعنية بسرعة استكمال الاستعدادات، بما يضمن جاهزية المتحف والمنطقة المحيطة به، لتنظيم افتتاح استثنائي يبرز عراقة الحضارة المصرية، وسط حضور دولي رفيع المستوى، وفعاليات ثقافية وفنية مرافقة.وأشارت إلى أنه سوف يتم تحديد موعد جديد للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير خلال الربع الأخير من العام الحالي 2025، وهو الموعد الذي تم الإعلان عنه اليوم.
https://sarabic.ae/20250109/الحكومة-المصرية-تصدر-بيانا-بشأن-أنباء-بيع-المتحف-الكبير-1096625790.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي
الحكومة المصرية تعلن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير
وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على تحديد الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، موعدًا رسميًا لافتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك خلال اجتماع الحكومة المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأعلن ذلك مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، حسبما ذكرت صحيفة
"اليوم السابع" المصرية، اليوم الأربعاء، التي أشارت إلى أنه تم تكليف الوزارات والجهات المعنية بسرعة استكمال الاستعدادات، بما يضمن جاهزية المتحف والمنطقة المحيطة به، لتنظيم افتتاح استثنائي يبرز عراقة الحضارة المصرية، وسط حضور دولي رفيع المستوى، وفعاليات ثقافية وفنية مرافقة.
وكانت وزارة السياحة والآثار المصرية، أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي، تأجيل افتتاح المتحف، الذي كان مقررا في الثالث من يوليو/ تموز الماضي، بسبب تطورات الأوضاع الإقليمية.
وأشارت إلى أنه سوف يتم تحديد موعد جديد للافتتاح الرسمي
للمتحف المصري الكبير خلال الربع الأخير من العام الحالي 2025، وهو الموعد الذي تم الإعلان عنه اليوم.