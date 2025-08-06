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أوشاكوف حول المحادثات بين بوتين وويتكوف: مفيدة وبناءة
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الحكومة المصرية تعلن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير
الحكومة المصرية تعلن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير
سبوتنيك عربي
وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على تحديد الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، موعدًا رسميًا لافتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك خلال اجتماع الحكومة... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
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وأعلن ذلك مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الأربعاء، التي أشارت إلى أنه تم تكليف الوزارات والجهات المعنية بسرعة استكمال الاستعدادات، بما يضمن جاهزية المتحف والمنطقة المحيطة به، لتنظيم افتتاح استثنائي يبرز عراقة الحضارة المصرية، وسط حضور دولي رفيع المستوى، وفعاليات ثقافية وفنية مرافقة.وأشارت إلى أنه سوف يتم تحديد موعد جديد للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير خلال الربع الأخير من العام الحالي 2025، وهو الموعد الذي تم الإعلان عنه اليوم.
https://sarabic.ae/20250109/الحكومة-المصرية-تصدر-بيانا-بشأن-أنباء-بيع-المتحف-الكبير-1096625790.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي

الحكومة المصرية تعلن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

12:14 GMT 06.08.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالمتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على تحديد الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، موعدًا رسميًا لافتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك خلال اجتماع الحكومة المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأعلن ذلك مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الأربعاء، التي أشارت إلى أنه تم تكليف الوزارات والجهات المعنية بسرعة استكمال الاستعدادات، بما يضمن جاهزية المتحف والمنطقة المحيطة به، لتنظيم افتتاح استثنائي يبرز عراقة الحضارة المصرية، وسط حضور دولي رفيع المستوى، وفعاليات ثقافية وفنية مرافقة.
المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
الحكومة المصرية تصدر بيانا بشأن أنباء بيع المتحف الكبير
9 يناير, 12:52 GMT

وكانت وزارة السياحة والآثار المصرية، أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي، تأجيل افتتاح المتحف، الذي كان مقررا في الثالث من يوليو/ تموز الماضي، بسبب تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأشارت إلى أنه سوف يتم تحديد موعد جديد للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير خلال الربع الأخير من العام الحالي 2025، وهو الموعد الذي تم الإعلان عنه اليوم.
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