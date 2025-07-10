https://sarabic.ae/20250710/مصر-تفاجئ-السائحين-العرب-بقرار-جديد-1102560985.html
مصر تفاجئ السائحين العرب بقرار جديد
مصر تفاجئ السائحين العرب بقرار جديد
سبوتنيك عربي
أعلن المجلس الأعلى للآثار إلغاء قرار سابق كان يمنح الزائرين العرب معاملة مماثلة للمصريين فيما يتعلق برسوم دخول المواقع الأثرية والمتاحف. 10.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-10T14:27+0000
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وأوضح المجلس أن القرار الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل، ينص على معاملة السائحين العرب كغيرهم من الأجانب، من حيث رسوم الزيارة للمواقع والمتاحف التابعة للمجلس، بحسب ما ذكره موقع "مصراوي"، اليوم الخميس.وبحسب القرار، سيتم إلغاء الفئة المخصصة للعرب، التي كانت موجودة في القرار السابق الصادر في 28 سبتمبر/ أيلول 2007، ليتم اعتماد فئتين فقط لرسوم الدخول: الأولى للمصريين، والثانية للأجانب، وتشمل جميع الجنسيات من دون تمييز.وأكد المجلس أن الخطوة تهدف إلى توحيد سياسات التسعير، وتعزيز الإيرادات المخصصة لأعمال الصيانة والتطوير داخل المواقع الأثرية.وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة السياحة والآثار تأجيل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، الذي كان مقررا في 3 يوليو/ تموز الجاري، بسبب تطورات إقليمية، حرصا على تنظيم فعالية دولية تليق بمكانة مصر.وأشارت الوزارة إلى أن الموعد الجديد سيتم تحديده خلال الربع الأخير من العام الجاري، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بينما يستمر استقبال الزوار ضمن المرحلة التجريبية لحين الافتتاح الرسمي.وأكدت الوزارة أن التأجيل يأتي في إطار حرص الدولة على تقديم افتتاح عالمي استثنائي يعكس عظمة الحضارة المصرية ويضمن مشاركة دولية رفيعة المستوى.
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العالم, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن
مصر تفاجئ السائحين العرب بقرار جديد
14:27 GMT 10.07.2025 (تم التحديث: 14:41 GMT 10.07.2025)
أعلن المجلس الأعلى للآثار إلغاء قرار سابق كان يمنح الزائرين العرب معاملة مماثلة للمصريين فيما يتعلق برسوم دخول المواقع الأثرية والمتاحف.
وأوضح المجلس أن القرار الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل، ينص على معاملة السائحين العرب كغيرهم من الأجانب، من حيث رسوم الزيارة للمواقع والمتاحف التابعة للمجلس، بحسب ما ذكره موقع
"مصراوي"، اليوم الخميس.
وبحسب القرار، سيتم إلغاء الفئة المخصصة للعرب، التي كانت موجودة في القرار السابق الصادر في 28 سبتمبر/ أيلول 2007، ليتم اعتماد فئتين فقط لرسوم الدخول: الأولى للمصريين، والثانية للأجانب، وتشمل جميع الجنسيات من دون تمييز.
وأكد المجلس أن الخطوة تهدف إلى توحيد سياسات التسعير، وتعزيز الإيرادات المخصصة لأعمال الصيانة والتطوير داخل المواقع الأثرية.
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة السياحة والآثار تأجيل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، الذي كان مقررا في 3 يوليو/ تموز الجاري، بسبب تطورات إقليمية، حرصا على تنظيم فعالية دولية تليق بمكانة مصر.
وأشارت الوزارة إلى أن الموعد الجديد سيتم تحديده خلال الربع الأخير من العام الجاري، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بينما يستمر استقبال الزوار ضمن المرحلة التجريبية لحين الافتتاح الرسمي.
وأكدت الوزارة أن التأجيل يأتي في إطار حرص الدولة على تقديم افتتاح عالمي استثنائي يعكس عظمة الحضارة المصرية ويضمن مشاركة دولية رفيعة المستوى.