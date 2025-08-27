الدفاع الروسية تدمر 10 مراكز للتحكم بالمسيرات الأوكرانية وموسكو تتصدى لمسيرات كييف بمقاطعة روستوف

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: النظام العالمي لا يمكنه تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنه يشهد انهيارا أخلاقيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة ما بين التصعيد الإسرائيلي وتفاقم للأزمة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقه
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الدفاع الروسية تدمر 10 مراكز للتحكم بالمسيرات الأوكرانية وموسكو تتصدى لمسيرات كييف بمقاطعة روستوف
الدفاع الروسية تدمر 10 مراكز للتحكم بالمسيرات الأوكرانية وموسكو تتصدى لمسيرات كييف بمقاطعة روستوف
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن وحدات تجمع قوات "فوستوك" (الشرق) الروسية، دمرت خلال الـ24 ساعة الماضية، محطة اتصالات ستارلينك وعشر مراكز تحكم... 27.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-27T03:46+0000
2025-08-27T03:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/13/1086210280_0:155:2992:1838_1920x0_80_0_0_cc06c7e42fe73fb490a17521ac54dad1.jpg
وأكد رئيس المركز الصحفي لوحدات التجمع العسكرية، أليكسي ياكوفليف في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية:" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، خسر العدو... محطة اتصالات عبر الأقمار الصناعية ستارلينك وعشر مراكز تحكم بالطائرات المسيرة ".وأضاف ياكوفليف أن قوات كييف خسرت أيضا ناقلتي جند مدرعتين، إحداهما من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، مشيرا إلى أنه خلال سجال مدفعي تم تدمير مدفع هاوتزر أوكرانيا من طراز "بوغدانا".في وقت أكدت سلطات مقاطعة روستوف أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت وحيدت طائرات مسيرة أوكرانية فوق سبع مناطق بالمقاطعة.وأفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليوسار، بأن قوات الدفاع الجوي دمّرت وحيّدت طائرات مسيرة أوكرانية استهدف سبع مناطق في المقاطعة والتقديرات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات.وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية "روسافياتسيا"، أرتيوم كورينياكو، اليوم الأربعاء، عن فرض قيود مؤقتة على حركة استقبال وإقلاع الطائرات في مطار كازان، لضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية.وكتب كورينياكو في قناته على منصة "تليغرام"، صباح اليوم الأربعاء: " في مطار كازان ... تم فرض قيود مؤقتة على حركة استقبال وإقلاع الطائرات".وأشار كورينياكو إلى أن القيود تم فرضها لضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الدفاع الروسية تدمر 10 مراكز للتحكم بالمسيرات الأوكرانية وموسكو تتصدى لمسيرات كييف بمقاطعة روستوف

03:46 GMT 27.08.2025 (تم التحديث: 03:53 GMT 27.08.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورخبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية
خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن وحدات تجمع قوات "فوستوك" (الشرق) الروسية، دمرت خلال الـ24 ساعة الماضية، محطة اتصالات ستارلينك وعشر مراكز تحكم بالطائرات المسيرة لقوات كييف.
وأكد رئيس المركز الصحفي لوحدات التجمع العسكرية، أليكسي ياكوفليف في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية:" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، خسر العدو... محطة اتصالات عبر الأقمار الصناعية ستارلينك وعشر مراكز تحكم بالطائرات المسيرة ".
القوات المسلحة الروسية في أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة زابوروجسكيه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
25 أغسطس, 09:10 GMT
وأضاف ياكوفليف أن قوات كييف خسرت أيضا ناقلتي جند مدرعتين، إحداهما من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، مشيرا إلى أنه خلال سجال مدفعي تم تدمير مدفع هاوتزر أوكرانيا من طراز "بوغدانا".
في وقت أكدت سلطات مقاطعة روستوف أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت وحيدت طائرات مسيرة أوكرانية فوق سبع مناطق بالمقاطعة.
وأفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليوسار، بأن قوات الدفاع الجوي دمّرت وحيّدت طائرات مسيرة أوكرانية استهدف سبع مناطق في المقاطعة والتقديرات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات.
وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية "روسافياتسيا"، أرتيوم كورينياكو، اليوم الأربعاء، عن فرض قيود مؤقتة على حركة استقبال وإقلاع الطائرات في مطار كازان، لضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية.
وكتب كورينياكو في قناته على منصة "تليغرام"، صباح اليوم الأربعاء: " في مطار كازان ... تم فرض قيود مؤقتة على حركة استقبال وإقلاع الطائرات".
وأشار كورينياكو إلى أن القيود تم فرضها لضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
