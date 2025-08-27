https://sarabic.ae/20250827/الدفاع-الروسية-تدمر-10-مراكز-للتحكم-بالطائرات-المسيرة-الأوكرانية--1104173269.html

الدفاع الروسية تدمر 10 مراكز للتحكم بالمسيرات الأوكرانية وموسكو تتصدى لمسيرات كييف بمقاطعة روستوف

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن وحدات تجمع قوات "فوستوك" (الشرق) الروسية، دمرت خلال الـ24 ساعة الماضية، محطة اتصالات ستارلينك وعشر مراكز تحكم... 27.08.2025, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي

وأكد رئيس المركز الصحفي لوحدات التجمع العسكرية، أليكسي ياكوفليف في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية:" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، خسر العدو... محطة اتصالات عبر الأقمار الصناعية ستارلينك وعشر مراكز تحكم بالطائرات المسيرة ".وأضاف ياكوفليف أن قوات كييف خسرت أيضا ناقلتي جند مدرعتين، إحداهما من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، مشيرا إلى أنه خلال سجال مدفعي تم تدمير مدفع هاوتزر أوكرانيا من طراز "بوغدانا".في وقت أكدت سلطات مقاطعة روستوف أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت وحيدت طائرات مسيرة أوكرانية فوق سبع مناطق بالمقاطعة.وأفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليوسار، بأن قوات الدفاع الجوي دمّرت وحيّدت طائرات مسيرة أوكرانية استهدف سبع مناطق في المقاطعة والتقديرات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات.وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية "روسافياتسيا"، أرتيوم كورينياكو، اليوم الأربعاء، عن فرض قيود مؤقتة على حركة استقبال وإقلاع الطائرات في مطار كازان، لضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية.وكتب كورينياكو في قناته على منصة "تليغرام"، صباح اليوم الأربعاء: " في مطار كازان ... تم فرض قيود مؤقتة على حركة استقبال وإقلاع الطائرات".وأشار كورينياكو إلى أن القيود تم فرضها لضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

