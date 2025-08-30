https://sarabic.ae/20250830/موسكو-نأمل-أن-يتمثل-نهج-واشنطن-في-عهد-ترامب-بالتخلي-عن-دور-الوصي-العالمي-لحقوق-الإنسان-1104312093.html
وأوضحت زاخاروفا، في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "لقد لفتنا الانتباه إلى هذا التقرير، الذي يوجّه، إن صح التعبير، اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد بلدنا. وما يثير الحيرة بشكل خاص، التلميحات السخيفة حول مزاعم ارتكاب القوات المسلحة الروسية وممثلين رسميين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعذيب وقتل غير قانوني لمواطنين أوكرانيين، وترحيل قسري لأوكرانيين إلى روسيا، واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة".واختتمت زاخاروفا، قائلة: "نأمل أن يؤدي تحسين مسار السياسة الخارجية الأمريكية في عهد دونالد ترامب، عاجلًا أم آجلًا، إلى التخلي عن رداء الحارس العالمي لحقوق الإنسان، الذي حاولت واشنطن جاهدة أن تُلبسه لنفسها في العقود السابقة، باعتباره غير ضروري".وفي وقت سابق، صرّح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، بأن التقدم ملحوظ في العلاقات بين روسيا وأمريكا، مشيرًا إلى أن "القوى الإيجابية ستسود".الخارجية الروسية: توجيه طلب إلى واشنطن لرفع القيود المفروضة على عمل القنصليات في أسرع وقتدميترييف: هناك تقدم ملحوظ في العلاقات بين روسيا وأمريكا
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن التقرير الأمريكي بشأن وضع حقوق الإنسان في روسيا، يتضمن اتهامات لا أساس لها من الصحة، والتلميحات السخيفة حول ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" من قبل الممثلين العسكريين والرسميين الروس، و"التعذيب والقتل غير القانوني للمواطنين الأوكرانيين" محيّرة بشكل خاص.
وأوضحت زاخاروفا، في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "لقد لفتنا الانتباه إلى هذا التقرير، الذي يوجّه، إن صح التعبير، اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد بلدنا. وما يثير الحيرة بشكل خاص، التلميحات السخيفة حول مزاعم ارتكاب القوات المسلحة الروسية وممثلين رسميين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعذيب وقتل غير قانوني لمواطنين أوكرانيين، وترحيل قسري لأوكرانيين إلى روسيا، واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة".
وأضافت زاخاروفا: "إنتاج مثل هذا النوع من التضليل داخل أروقة البيروقراطية الأميركية يتم بدافع العادة التي وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، والتي فقدت كل معايير التوازن في سعيها المفرط لفرض ما تسميه 'القيم الزائفة للديمقراطية' بشكل وصائي، بينما كانت تغض الطرف عن الطبيعة السلطوية والقمعية لنظام كييف النازي الجديد الذي ظل حتى آخر يوم من وجود بايدن في السلطة يتلقى بانتظام أسلحة هجومية أمريكية".
واختتمت زاخاروفا، قائلة: "نأمل أن يؤدي تحسين مسار السياسة الخارجية الأمريكية في عهد دونالد ترامب، عاجلًا أم آجلًا، إلى التخلي عن رداء الحارس العالمي لحقوق الإنسان، الذي حاولت واشنطن جاهدة أن تُلبسه لنفسها في العقود السابقة، باعتباره غير ضروري".
وفي وقت سابق، صرّح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية
، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، بأن التقدم ملحوظ في العلاقات بين روسيا وأمريكا، مشيرًا إلى أن "القوى الإيجابية ستسود".