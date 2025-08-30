موسكو: نأمل أن يتمثل نهج واشنطن في عهد ترامب بالتخلي عن دور "الوصي العالمي" لحقوق الإنسان

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
وأوضحت زاخاروفا، في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "لقد لفتنا الانتباه إلى هذا التقرير، الذي يوجّه، إن صح التعبير، اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد بلدنا. وما يثير الحيرة بشكل خاص، التلميحات السخيفة حول مزاعم ارتكاب القوات المسلحة الروسية وممثلين رسميين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعذيب وقتل غير قانوني لمواطنين أوكرانيين، وترحيل قسري لأوكرانيين إلى روسيا، واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة".واختتمت زاخاروفا، قائلة: "نأمل أن يؤدي تحسين مسار السياسة الخارجية الأمريكية في عهد دونالد ترامب، عاجلًا أم آجلًا، إلى التخلي عن رداء الحارس العالمي لحقوق الإنسان، الذي حاولت واشنطن جاهدة أن تُلبسه لنفسها في العقود السابقة، باعتباره غير ضروري".وفي وقت سابق، صرّح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، بأن التقدم ملحوظ في العلاقات بين روسيا وأمريكا، مشيرًا إلى أن "القوى الإيجابية ستسود".الخارجية الروسية: توجيه طلب إلى واشنطن لرفع القيود المفروضة على عمل القنصليات في أسرع وقتدميترييف: هناك تقدم ملحوظ في العلاقات بين روسيا وأمريكا
موسكو: نأمل أن يتمثل نهج واشنطن في عهد ترامب بالتخلي عن دور "الوصي العالمي" لحقوق الإنسان

09:32 GMT 30.08.2025 (تم التحديث: 09:45 GMT 30.08.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن التقرير الأمريكي بشأن وضع حقوق الإنسان في روسيا، يتضمن اتهامات لا أساس لها من الصحة، والتلميحات السخيفة حول ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" من قبل الممثلين العسكريين والرسميين الروس، و"التعذيب والقتل غير القانوني للمواطنين الأوكرانيين" محيّرة بشكل خاص.
وأوضحت زاخاروفا، في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "لقد لفتنا الانتباه إلى هذا التقرير، الذي يوجّه، إن صح التعبير، اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد بلدنا. وما يثير الحيرة بشكل خاص، التلميحات السخيفة حول مزاعم ارتكاب القوات المسلحة الروسية وممثلين رسميين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعذيب وقتل غير قانوني لمواطنين أوكرانيين، وترحيل قسري لأوكرانيين إلى روسيا، واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة".

وأضافت زاخاروفا: "إنتاج مثل هذا النوع من التضليل داخل أروقة البيروقراطية الأميركية يتم بدافع العادة التي وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، والتي فقدت كل معايير التوازن في سعيها المفرط لفرض ما تسميه 'القيم الزائفة للديمقراطية' بشكل وصائي، بينما كانت تغض الطرف عن الطبيعة السلطوية والقمعية لنظام كييف النازي الجديد الذي ظل حتى آخر يوم من وجود بايدن في السلطة يتلقى بانتظام أسلحة هجومية أمريكية".

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
الخارجية الروسية: توجيه طلب إلى واشنطن لرفع القيود المفروضة على عمل القنصليات في أسرع وقت
04:37 GMT
واختتمت زاخاروفا، قائلة: "نأمل أن يؤدي تحسين مسار السياسة الخارجية الأمريكية في عهد دونالد ترامب، عاجلًا أم آجلًا، إلى التخلي عن رداء الحارس العالمي لحقوق الإنسان، الذي حاولت واشنطن جاهدة أن تُلبسه لنفسها في العقود السابقة، باعتباره غير ضروري".
وفي وقت سابق، صرّح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، بأن التقدم ملحوظ في العلاقات بين روسيا وأمريكا، مشيرًا إلى أن "القوى الإيجابية ستسود".
الخارجية الروسية: توجيه طلب إلى واشنطن لرفع القيود المفروضة على عمل القنصليات في أسرع وقت
دميترييف: هناك تقدم ملحوظ في العلاقات بين روسيا وأمريكا
