موسكو: نأمل أن يتمثل نهج واشنطن في عهد ترامب بالتخلي عن دور "الوصي العالمي" لحقوق الإنسان

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن التقرير الأمريكي بشأن وضع حقوق الإنسان في روسيا، يتضمن اتهامات لا أساس لها من الصحة،... 30.08.2025, سبوتنيك عربي

وأوضحت زاخاروفا، في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "لقد لفتنا الانتباه إلى هذا التقرير، الذي يوجّه، إن صح التعبير، اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد بلدنا. وما يثير الحيرة بشكل خاص، التلميحات السخيفة حول مزاعم ارتكاب القوات المسلحة الروسية وممثلين رسميين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعذيب وقتل غير قانوني لمواطنين أوكرانيين، وترحيل قسري لأوكرانيين إلى روسيا، واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة".واختتمت زاخاروفا، قائلة: "نأمل أن يؤدي تحسين مسار السياسة الخارجية الأمريكية في عهد دونالد ترامب، عاجلًا أم آجلًا، إلى التخلي عن رداء الحارس العالمي لحقوق الإنسان، الذي حاولت واشنطن جاهدة أن تُلبسه لنفسها في العقود السابقة، باعتباره غير ضروري".وفي وقت سابق، صرّح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، بأن التقدم ملحوظ في العلاقات بين روسيا وأمريكا، مشيرًا إلى أن "القوى الإيجابية ستسود".الخارجية الروسية: توجيه طلب إلى واشنطن لرفع القيود المفروضة على عمل القنصليات في أسرع وقتدميترييف: هناك تقدم ملحوظ في العلاقات بين روسيا وأمريكا

