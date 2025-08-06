https://sarabic.ae/20250806/دميترييف-هناك-تقدم-ملحوظ-في-العلاقات-بين-روسيا-وأمريكا-1103456305.html
دميترييف: هناك تقدم ملحوظ في العلاقات بين روسيا وأمريكا
دميترييف: هناك تقدم ملحوظ في العلاقات بين روسيا وأمريكا
سبوتنيك عربي
صرّح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، بأن التقدم ملحوظ في... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T20:45+0000
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وقال دميترييف ردا على كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول نتائج اجتماع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "تعليقا على "الاجتماع المثمر للغاية" لستيف ويتكوف مع الرئيس بوتين. هناك تقدم يحرز، وستسود قوى إيجابية".وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "لقد عقد مبعوثي الخاص ستيف ويتكوف اجتماعا مثمرا للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وأعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية، في بيان: "وصل ويتكوف إلى موسكو صباح الأربعاء، في زيارة هي الخامسة له إلى روسيا خلال عام 2025".
https://sarabic.ae/20250806/ترامب-اجتماع-بوتين-وويتكوف-كان-مثمرا-للغاية---عاجل-1103450841.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
دميترييف: هناك تقدم ملحوظ في العلاقات بين روسيا وأمريكا
صرّح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، بأن التقدم ملحوظ في العلاقات بين روسيا وأمريكا، مشيرا إلى أن "القوى الإيجابية ستسود".
وقال دميترييف ردا على كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول نتائج اجتماع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "تعليقا على "الاجتماع المثمر للغاية" لستيف ويتكوف مع الرئيس بوتين. هناك تقدم يحرز، وستسود قوى إيجابية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، في الكرملين، اليوم الأربعاء، كان مثمرا للغاية.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "لقد عقد مبعوثي الخاص ستيف ويتكوف اجتماعا مثمرا للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وفي وقت سابق من اليوم، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، في الكرملين، استمرت لأكثر من ثلاث ساعات.
وأعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية، في بيان: "وصل ويتكوف إلى موسكو صباح الأربعاء، في زيارة هي الخامسة له إلى روسيا خلال عام 2025".