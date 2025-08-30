عربي
الخارجية الروسية: توجيه طلب إلى واشنطن لرفع القيود المفروضة على عمل القنصليات في أسرع وقت
الخارجية الروسية: توجيه طلب إلى واشنطن لرفع القيود المفروضة على عمل القنصليات في أسرع وقت
الخارجية الروسية: توجيه طلب إلى واشنطن لرفع القيود المفروضة على عمل القنصليات في أسرع وقت
سبوتنيك عربي
أكد أليكسي كليموف، مدير إدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الروسية، أن "الوضع الحالي للعمل القنصلي بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، لا يسمح بتقديم... 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T04:37+0000
2025-08-30T04:37+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقال كليموف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أوضحنا للأمريكيين، مرارًا، أن الوضع الراهن لا يتيح تقديم خدمات قنصلية عالية الجودة لمواطني البلدين، وأن هذا الوضع بحاجة إلى تغيير جذري. موقفنا لم يتغير، فنحن نسعى إلى الرفع المتبادل للقيود على عمل المؤسسات القنصلية في أسرع وقت، أما توقيت التوصل إلى اتفاقات ملموسة فيعتمد إلى حد كبير على الجانب الأمريكي".وأشار كليموف إلى أنه "في نهاية عام 2016، طالبت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بإغلاق القنصليات الروسية العامة في سان فرانسيسكو وسياتل، الأمر الذي دفع موسكو إلى اتخاذ خطوات مماثلة تجاه القنصليات الأمريكية في روسيا".وفي وقت سابق، اعتبر كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن الحوار بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، كفيل بضمان الأمن العالمي.وكتب دميتريييف عبر قناته على "تلغرام": "الحوار بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من شأنه أن يغير العالم ويضمن الأمن والازدهار العالميين".
https://sarabic.ae/20250806/دميترييف-هناك-تقدم-ملحوظ-في-العلاقات-بين-روسيا-وأمريكا-1103456305.html
أكد أليكسي كليموف، مدير إدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الروسية، أن "الوضع الحالي للعمل القنصلي بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، لا يسمح بتقديم خدمات قنصلية عالية الجودة"، مشددًا على ضرورة رفع القيود المتبادلة في أقرب وقت ممكن، مع الإشارة إلى أن الجدول الزمني للتوصل إلى اتفاقيات محددة يعتمد إلى حد كبير على الجانب الأمريكي.
وقال كليموف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أوضحنا للأمريكيين، مرارًا، أن الوضع الراهن لا يتيح تقديم خدمات قنصلية عالية الجودة لمواطني البلدين، وأن هذا الوضع بحاجة إلى تغيير جذري. موقفنا لم يتغير، فنحن نسعى إلى الرفع المتبادل للقيود على عمل المؤسسات القنصلية في أسرع وقت، أما توقيت التوصل إلى اتفاقات ملموسة فيعتمد إلى حد كبير على الجانب الأمريكي".

وأوضح كليموف أن "القنصليات الروسية، ورغم صعوبات نقص الموظفين، لا تزال تواصل عملها في إصدار التأشيرات بشكل كامل، بخلاف الولايات المتحدة، التي تكاد تكون قد أوقفت إصدار التأشيرات للمواطنين الروس".

مدير عام الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
دميترييف: هناك تقدم ملحوظ في العلاقات بين روسيا وأمريكا
6 أغسطس, 20:45 GMT
وأشار كليموف إلى أنه "في نهاية عام 2016، طالبت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بإغلاق القنصليات الروسية العامة في سان فرانسيسكو وسياتل، الأمر الذي دفع موسكو إلى اتخاذ خطوات مماثلة تجاه القنصليات الأمريكية في روسيا".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، اختتمت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، الجولة الثانية من المحادثات في إسطنبول، بشأن استئناف العمل الكامل لبعثتيهما الدبلوماسيتين. وعقب المشاورات، أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن "الوفدين تبادلا مذكرات تؤكد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن الالتزامات المتبادلة بتسهيل استمرار الخدمات المصرفية والمالية للبعثتين الدبلوماسيتين الروسية والأمريكية".

وفي وقت سابق، اعتبر كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن الحوار بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، كفيل بضمان الأمن العالمي.
وكتب دميتريييف عبر قناته على "تلغرام": "الحوار بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من شأنه أن يغير العالم ويضمن الأمن والازدهار العالميين".
