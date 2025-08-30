https://sarabic.ae/20250830/الخارجية-الروسية-توجيه-طلب-إلى-واشنطن-لرفع-القيود-المفروضة-على-عمل-القنصليات-في-أسرع-وقت-1104305217.html

الخارجية الروسية: توجيه طلب إلى واشنطن لرفع القيود المفروضة على عمل القنصليات في أسرع وقت

الخارجية الروسية: توجيه طلب إلى واشنطن لرفع القيود المفروضة على عمل القنصليات في أسرع وقت

سبوتنيك عربي

أكد أليكسي كليموف، مدير إدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الروسية، أن "الوضع الحالي للعمل القنصلي بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، لا يسمح بتقديم... 30.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-30T04:37+0000

2025-08-30T04:37+0000

2025-08-30T04:37+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg

وقال كليموف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أوضحنا للأمريكيين، مرارًا، أن الوضع الراهن لا يتيح تقديم خدمات قنصلية عالية الجودة لمواطني البلدين، وأن هذا الوضع بحاجة إلى تغيير جذري. موقفنا لم يتغير، فنحن نسعى إلى الرفع المتبادل للقيود على عمل المؤسسات القنصلية في أسرع وقت، أما توقيت التوصل إلى اتفاقات ملموسة فيعتمد إلى حد كبير على الجانب الأمريكي".وأشار كليموف إلى أنه "في نهاية عام 2016، طالبت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بإغلاق القنصليات الروسية العامة في سان فرانسيسكو وسياتل، الأمر الذي دفع موسكو إلى اتخاذ خطوات مماثلة تجاه القنصليات الأمريكية في روسيا".وفي وقت سابق، اعتبر كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن الحوار بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، كفيل بضمان الأمن العالمي.وكتب دميتريييف عبر قناته على "تلغرام": "الحوار بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من شأنه أن يغير العالم ويضمن الأمن والازدهار العالميين".

https://sarabic.ae/20250806/دميترييف-هناك-تقدم-ملحوظ-في-العلاقات-بين-روسيا-وأمريكا-1103456305.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن