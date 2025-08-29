https://sarabic.ae/20250829/الخارجية-الروسية-توفير-الضمانات-الأمنية-لأوكرانيا-لا-ينبغي-أن-يكون-شرطا-بل-نتيجة-لتسوية-سلمية-1104263676.html

الخارجية الروسية: توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا لا ينبغي أن يكون شرطا بل نتيجة لتسوية سلمية

الخارجية الروسية: توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا لا ينبغي أن يكون شرطا بل نتيجة لتسوية سلمية

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، لا ينبغي أن يكون شرطًا بل نتيجة للتسوية السلمية. 29.08.2025, سبوتنيك عربي

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "بناءً على أسس التفكير الاستعماري، فإن ما يُسمى بالضمانات الأمنية، التي تُناقش في أوروبا، ليست كذلك، فهي تؤدي إلى تدهور الاستقرار الاستراتيجي على الصعيدين الإقليمي والعالمي. يجب أن يكون مفهومًا أن توفير الضمانات الأمنية ليس شرطًا، بل نتيجة لتسوية سلمية قائمة على القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا، والتي بدورها ستضمن أمن بلدنا".وفي وقت سابق، أوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا توافق على أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، يجب أن تقدم على قدم المساواة بمشاركة دول مثل الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.وأكد لافروف، في وقت سابق، أن روسيا ، في إطارها ، تضرب فقط الأهداف العسكرية أو المنشآت المدنية التي يستخدمها الجيش. وأوضح الوزير أنه إذا كان هدفا استخدمه الجيش الأوكراني، فإن وزارة الدفاع الروسية والقادة المحليين لهم الحق في مهاجمة مثل هذه المنشآت.الصين: بكين تنفي صحة الادعاءات حول إرسالها قوات حفظ سلام إلى أوكرانياترامب: الولايات المتحدة لن تنفق بعد الآن أموالا على أوكرانيا

