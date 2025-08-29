الخارجية الروسية: توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا لا ينبغي أن يكون شرطا بل نتيجة لتسوية سلمية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة من يتعامل مع روسيا بعد فشل العقوبات على روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
النووي الإيراني... تفاهمات محتملة أم إعادة فرض العقوبات على طهران
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250829/الخارجية-الروسية-توفير-الضمانات-الأمنية-لأوكرانيا-لا-ينبغي-أن-يكون-شرطا-بل-نتيجة-لتسوية-سلمية-1104263676.html
الخارجية الروسية: توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا لا ينبغي أن يكون شرطا بل نتيجة لتسوية سلمية
الخارجية الروسية: توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا لا ينبغي أن يكون شرطا بل نتيجة لتسوية سلمية
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، لا ينبغي أن يكون شرطًا بل نتيجة للتسوية السلمية. 29.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-29T09:44+0000
2025-08-29T10:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "بناءً على أسس التفكير الاستعماري، فإن ما يُسمى بالضمانات الأمنية، التي تُناقش في أوروبا، ليست كذلك، فهي تؤدي إلى تدهور الاستقرار الاستراتيجي على الصعيدين الإقليمي والعالمي. يجب أن يكون مفهومًا أن توفير الضمانات الأمنية ليس شرطًا، بل نتيجة لتسوية سلمية قائمة على القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا، والتي بدورها ستضمن أمن بلدنا".وفي وقت سابق، أوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا توافق على أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، يجب أن تقدم على قدم المساواة بمشاركة دول مثل الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.وأكد لافروف، في وقت سابق، أن روسيا ، في إطارها ، تضرب فقط الأهداف العسكرية أو المنشآت المدنية التي يستخدمها الجيش. وأوضح الوزير أنه إذا كان هدفا استخدمه الجيش الأوكراني، فإن وزارة الدفاع الروسية والقادة المحليين لهم الحق في مهاجمة مثل هذه المنشآت.الصين: بكين تنفي صحة الادعاءات حول إرسالها قوات حفظ سلام إلى أوكرانياترامب: الولايات المتحدة لن تنفق بعد الآن أموالا على أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250829/إعلام-قادة-أوروبا-يناقشون-إنشاء-منطقة-عازلة-في-أوكرانيا-1104258296.html
سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
يتبع
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، لا ينبغي أن يكون شرطًا بل نتيجة للتسوية السلمية.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "بناءً على أسس التفكير الاستعماري، فإن ما يُسمى بالضمانات الأمنية، التي تُناقش في أوروبا، ليست كذلك، فهي تؤدي إلى تدهور الاستقرار الاستراتيجي على الصعيدين الإقليمي والعالمي. يجب أن يكون مفهومًا أن توفير الضمانات الأمنية ليس شرطًا، بل نتيجة لتسوية سلمية قائمة على القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا، والتي بدورها ستضمن أمن بلدنا".

وتابعت: "ننطلق من حقيقة أن الخيارات التي اقترحها الغرب الجماعي هي من جانب واحد، وهي مبنية على توقع واضح لاحتواء روسيا، وأن مؤلفي مثل هذه الأفكار يتبعون طريق جذب نظام كييف إلى فلك الناتو".

مقر الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
إعلام: قادة أوروبا يناقشون إنشاء "منطقة عازلة" في أوكرانيا
05:55 GMT
وفي وقت سابق، أوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا توافق على أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، يجب أن تقدم على قدم المساواة بمشاركة دول مثل الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وأكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، في وقت سابق، عزم الجانب الروسي على "حل النزاع الأوكراني، ويفضل أن يكون ذلك بالوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية. ولهذا، فإن المعاملة بالمثل من جانب أوكرانيا ضرورية بالتأكيد".

وأكد لافروف، في وقت سابق، أن روسيا ، في إطارها ، تضرب فقط الأهداف العسكرية أو المنشآت المدنية التي يستخدمها الجيش. وأوضح الوزير أنه إذا كان هدفا استخدمه الجيش الأوكراني، فإن وزارة الدفاع الروسية والقادة المحليين لهم الحق في مهاجمة مثل هذه المنشآت.
الصين: بكين تنفي صحة الادعاءات حول إرسالها قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا
ترامب: الولايات المتحدة لن تنفق بعد الآن أموالا على أوكرانيا
© 2025 Sputnik
