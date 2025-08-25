https://sarabic.ae/20250825/ترامب-الصراع-في-أوكرانيا-سيتوقف-عاجلا-أم-آجلا---عاجل--1104119695.html

ترامب: الولايات المتحدة لن تنفق بعد الآن أموالا على أوكرانيا - عاجل

ترامب: الولايات المتحدة لن تنفق بعد الآن أموالا على أوكرانيا - عاجل

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن الصراع في أوكرانيا سيتوقف عاجلا أم آجلا. 25.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-25T15:57+0000

2025-08-25T15:57+0000

2025-08-25T16:41+0000

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/19/1102058530_1:0:600:337_1920x0_80_0_0_9c484cf2fcec07f8733448ec8ec1ba75.jpg

وقال الرئيس الأمريكي، مجيبا على أسئلة الصحفيين أثناء توقيعه عددًا من المراسيم في البيت الأبيض: "أعتقد أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى ألاسكا كانت بمثابة إعلان جدي عن رغبته في تحقيق ذلك (حل النزاع)، ولم يكن من السهل عليه زيارته ألاسكا".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تفاصيل الضمانات الأمنية لأوكرانيا لم تناقش بعد، مشيرا إلى ضرورة تقديم الدول الأوروبية التزامات جوهرية.وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن رغبته في إشراك الصين في محادثات الحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا.وقال ترامب للصحفيين: "كما تعلمون، نحن (الولايات المتحدة وروسيا) نتحدث أيضا عن الصواريخ والأسلحة النووية. نتحدث عن أمور مُختلفة كثيرة. نتحدث عن الحد من الأسلحة النووية. سنُشرك الصين في هذا الأمر. لدينا أكبر عدد من الأسلحة النووية، وروسيا تأتي في المرتبة الثانية، والصين في المرتبة الثالثة".وأضاف ترامب، أنه على الرغم من اعتقاده بأن الصين "متأخرة جدا" من حيث القدرات النووية، إلا أنها "ستلحق بنا خلال خمس سنوات، نرغب في نزع السلاح النووي. إنها قوة مفرطة".وأفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين بأنه يتوقع لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مستقبلا.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم