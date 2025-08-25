عربي
ترامب: الولايات المتحدة لن تنفق بعد الآن أموالا على أوكرانيا - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العدوان الإسرائيلي على اليمن يستهدف المدنيين وينتهك القيم العالمية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: نزع سلاح "حزب الله" دون موافقته سيلامس جوهر التوازنات السياسية والأمنية في لبنان
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250825/ترامب-الصراع-في-أوكرانيا-سيتوقف-عاجلا-أم-آجلا---عاجل--1104119695.html
ترامب: الولايات المتحدة لن تنفق بعد الآن أموالا على أوكرانيا - عاجل
ترامب: الولايات المتحدة لن تنفق بعد الآن أموالا على أوكرانيا - عاجل
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن الصراع في أوكرانيا سيتوقف عاجلا أم آجلا. 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T15:57+0000
2025-08-25T16:41+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/19/1102058530_1:0:600:337_1920x0_80_0_0_9c484cf2fcec07f8733448ec8ec1ba75.jpg
وقال الرئيس الأمريكي، مجيبا على أسئلة الصحفيين أثناء توقيعه عددًا من المراسيم في البيت الأبيض: "أعتقد أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى ألاسكا كانت بمثابة إعلان جدي عن رغبته في تحقيق ذلك (حل النزاع)، ولم يكن من السهل عليه زيارته ألاسكا".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تفاصيل الضمانات الأمنية لأوكرانيا لم تناقش بعد، مشيرا إلى ضرورة تقديم الدول الأوروبية التزامات جوهرية.وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن رغبته في إشراك الصين في محادثات الحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا.وقال ترامب للصحفيين: "كما تعلمون، نحن (الولايات المتحدة وروسيا) نتحدث أيضا عن الصواريخ والأسلحة النووية. نتحدث عن أمور مُختلفة كثيرة. نتحدث عن الحد من الأسلحة النووية. سنُشرك الصين في هذا الأمر. لدينا أكبر عدد من الأسلحة النووية، وروسيا تأتي في المرتبة الثانية، والصين في المرتبة الثالثة".وأضاف ترامب، أنه على الرغم من اعتقاده بأن الصين "متأخرة جدا" من حيث القدرات النووية، إلا أنها "ستلحق بنا خلال خمس سنوات، نرغب في نزع السلاح النووي. إنها قوة مفرطة".وأفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين بأنه يتوقع لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مستقبلا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/19/1102058530_131:0:580:337_1920x0_80_0_0_ba289b895041ce27edf03d41f81948e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

ترامب: الولايات المتحدة لن تنفق بعد الآن أموالا على أوكرانيا - عاجل

15:57 GMT 25.08.2025 (تم التحديث: 16:41 GMT 25.08.2025)
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
يتبع
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن الصراع في أوكرانيا سيتوقف عاجلا أم آجلا.
وقال الرئيس الأمريكي، مجيبا على أسئلة الصحفيين أثناء توقيعه عددًا من المراسيم في البيت الأبيض: "أعتقد أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى ألاسكا كانت بمثابة إعلان جدي عن رغبته في تحقيق ذلك (حل النزاع)، ولم يكن من السهل عليه زيارته ألاسكا".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تفاصيل الضمانات الأمنية لأوكرانيا لم تناقش بعد، مشيرا إلى ضرورة تقديم الدول الأوروبية التزامات جوهرية.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن رغبته في إشراك الصين في محادثات الحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا.
وقال ترامب للصحفيين: "كما تعلمون، نحن (الولايات المتحدة وروسيا) نتحدث أيضا عن الصواريخ والأسلحة النووية. نتحدث عن أمور مُختلفة كثيرة. نتحدث عن الحد من الأسلحة النووية. سنُشرك الصين في هذا الأمر. لدينا أكبر عدد من الأسلحة النووية، وروسيا تأتي في المرتبة الثانية، والصين في المرتبة الثالثة".
وأضاف ترامب، أنه على الرغم من اعتقاده بأن الصين "متأخرة جدا" من حيث القدرات النووية، إلا أنها "ستلحق بنا خلال خمس سنوات، نرغب في نزع السلاح النووي. إنها قوة مفرطة".
وأفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين بأنه يتوقع لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مستقبلا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала