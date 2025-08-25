https://sarabic.ae/20250825/ترامب-الوضع--في-غزة-مروع-ويجب-وقف-هذا-الكابوس-1104120829.html

ترامب: الوضع في غزة "مروع" ويجب وقف هذا "الكابوس"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن "هناك أقل من 20 رهينة في غزة"، قائلا: "سنخرجهم من القطاع". 25.08.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839839_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6890fbea90db11f5b410154234c0343b.jpg

وردا على سؤال بشأن القصف الإسرائيلي على مستشفى ناصر في قطاع غزة، قال ترامب" "لست سعيدا بذلك ونحتاج إلى وضع حد لهذا الكابوس"، واصفا الوضع في قطاع غزة بـ"المروع".وكان مجمع ناصر الطبي الفلسطيني في خان يونس قد أفاد، في وقت سابق اليوم، بمقتل 14 شخصا بينهم 3 صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى الاستقبال والطوارئ، فيما أكدت وسائل إعلام مقتل 4 صحفيين في الضربة.بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع حصيلة القتلى الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول/أكتوبر2023، إلى "244 شخصا بعد مقتل 4 صحفيين بقصف إسرائيلي، على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع".وقال المكتب في بيان: "ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 244 شهيدا صحفيا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الزملاء الصحفيين: الصحفي الشهيد/ حسام المصري، الذي يعمل مصورا صحفيا مع وكالة "رويترز" للأنباء، والصحفي الشهيد/ محمد سلامة، الذي يعمل مصورا صحفيا مع قناة "الجزيرة"، والصحفية الشهيدة/ مريم أبو دقة، التي تعمل صحفية مع وسائل إعلام عدة بينها "إندبندنت" عربية و"أسوشيتد برس"، والصحفي الشهيد/ معاذ أبو طه، الذي يعمل صحفيا مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية".بالتوازي، أفاد الدفاع المدني بـ"استشهاد أحد كوادره وإصابة 7 آخرين أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال جثث الشهداء من الموقع".وأعلنت، مؤخرا، نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن "الجيش الإسرائيلي قتل 219 من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام الفلسطيني"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

2025

الأخبار

