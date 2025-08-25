https://sarabic.ae/20250825/ترامب-الوضع--في-غزة-مروع-ويجب-وقف-هذا-الكابوس-1104120829.html
ترامب: الوضع في غزة "مروع" ويجب وقف هذا "الكابوس"
ترامب: الوضع في غزة "مروع" ويجب وقف هذا "الكابوس"
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن "هناك أقل من 20 رهينة في غزة"، قائلا: "سنخرجهم من القطاع". 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T16:13+0000
2025-08-25T16:13+0000
2025-08-25T16:13+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839839_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6890fbea90db11f5b410154234c0343b.jpg
وردا على سؤال بشأن القصف الإسرائيلي على مستشفى ناصر في قطاع غزة، قال ترامب" "لست سعيدا بذلك ونحتاج إلى وضع حد لهذا الكابوس"، واصفا الوضع في قطاع غزة بـ"المروع".وكان مجمع ناصر الطبي الفلسطيني في خان يونس قد أفاد، في وقت سابق اليوم، بمقتل 14 شخصا بينهم 3 صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى الاستقبال والطوارئ، فيما أكدت وسائل إعلام مقتل 4 صحفيين في الضربة.بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع حصيلة القتلى الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول/أكتوبر2023، إلى "244 شخصا بعد مقتل 4 صحفيين بقصف إسرائيلي، على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع".وقال المكتب في بيان: "ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 244 شهيدا صحفيا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الزملاء الصحفيين: الصحفي الشهيد/ حسام المصري، الذي يعمل مصورا صحفيا مع وكالة "رويترز" للأنباء، والصحفي الشهيد/ محمد سلامة، الذي يعمل مصورا صحفيا مع قناة "الجزيرة"، والصحفية الشهيدة/ مريم أبو دقة، التي تعمل صحفية مع وسائل إعلام عدة بينها "إندبندنت" عربية و"أسوشيتد برس"، والصحفي الشهيد/ معاذ أبو طه، الذي يعمل صحفيا مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية".بالتوازي، أفاد الدفاع المدني بـ"استشهاد أحد كوادره وإصابة 7 آخرين أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال جثث الشهداء من الموقع".وأعلنت، مؤخرا، نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن "الجيش الإسرائيلي قتل 219 من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام الفلسطيني"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20250825/مصر-تدعو-إلى-ضغط-دولي-على-إسرائيل-لقبول-مقترح-التهدئة-في-قطاع-غزة-1104113028.html
https://sarabic.ae/20250825/الرئيس-الفنلندي-ما-يحدث-في-قطاع-غزة-كارثة-تعكس-فشل-الإنسانية-1104117910.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839839_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_11e922720dfb54ed2725f74fee6ede27.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب: الوضع في غزة "مروع" ويجب وقف هذا "الكابوس"
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن "هناك أقل من 20 رهينة في غزة"، قائلا: "سنخرجهم من القطاع".
وردا على سؤال بشأن القصف الإسرائيلي على مستشفى ناصر في قطاع غزة، قال ترامب" "لست سعيدا بذلك ونحتاج إلى وضع حد لهذا الكابوس"، واصفا الوضع في قطاع غزة بـ"المروع".
وكان مجمع ناصر الطبي
الفلسطيني في خان يونس قد أفاد، في وقت سابق اليوم، بمقتل 14 شخصا بينهم 3 صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى الاستقبال والطوارئ، فيما أكدت وسائل إعلام مقتل 4 صحفيين في الضربة.
بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع حصيلة القتلى الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية
على القطاع في تشرين الأول/أكتوبر2023، إلى "244 شخصا بعد مقتل 4 صحفيين بقصف إسرائيلي، على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع".
وقال المكتب في بيان: "ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 244 شهيدا صحفيا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الزملاء الصحفيين: الصحفي الشهيد/ حسام المصري، الذي يعمل مصورا صحفيا مع وكالة "رويترز" للأنباء، والصحفي الشهيد/ محمد سلامة، الذي يعمل مصورا صحفيا مع قناة "الجزيرة"، والصحفية الشهيدة/ مريم أبو دقة، التي تعمل صحفية مع وسائل إعلام عدة بينها "إندبندنت" عربية و"أسوشيتد برس"، والصحفي الشهيد/ معاذ أبو طه، الذي يعمل صحفيا مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية".
بالتوازي، أفاد الدفاع المدني بـ"استشهاد أحد كوادره وإصابة 7 آخرين أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال جثث الشهداء من الموقع".
وأعلنت، مؤخرا، نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن "الجيش الإسرائيلي قتل 219 من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام الفلسطيني"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية
، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.