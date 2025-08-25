https://sarabic.ae/20250825/الرئيس-الفنلندي-ما-يحدث-في-قطاع-غزة-كارثة-تعكس-فشل-الإنسانية-1104117910.html

الرئيس الفنلندي: ما يحدث في قطاع غزة "كارثة تعكس فشل الإنسانية"

الرئيس الفنلندي: ما يحدث في قطاع غزة "كارثة تعكس فشل الإنسانية"

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، اليوم الإثنين، بأن الوضع في قطاع غزة "كارثة تعكس فشل الإنسانية". 25.08.2025

وشدد ستوب على أن تصرفات إسرائيل في القطاع تنتهك القانون الدولي، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد دعت، اليوم الإثنين، "مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة بشأن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".وأدان البيان "تعنت إسرائيل ورفضها الاستجابة لمحاولات التوصل لتهدئة بغزة"، داعيا لضمان حرية عمل وكالات الإغاثة بغزة وفي مقدمتها وكالة الأونروا.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

