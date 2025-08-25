الرئيس الفنلندي: ما يحدث في قطاع غزة "كارثة تعكس فشل الإنسانية"
© AP Photo / Jehad Alshrafiيكافح الفلسطينيون للحصول على الطعام المتبرع به في مطبخ مجتمعي في مدينة غزة، شمال قطاع غزة، 16 أغسطس/آب 2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
صرح الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، اليوم الإثنين، بأن الوضع في قطاع غزة "كارثة تعكس فشل الإنسانية".
وشدد ستوب على أن تصرفات إسرائيل في القطاع تنتهك القانون الدولي، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد دعت، اليوم الإثنين، "مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة بشأن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".
وأكد البيان الختامي لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة، دعمه لجهود قطر ومصر وأمريكا الرامية لوقف إطلاق النار في غزة، مطالبا بفتح المعابر وإدخال المساعدات بشكل كاف ودون عوائق لغزة.
وأدان البيان "تعنت إسرائيل ورفضها الاستجابة لمحاولات التوصل لتهدئة بغزة"، داعيا لضمان حرية عمل وكالات الإغاثة بغزة وفي مقدمتها وكالة الأونروا.
وأعلنت المنظمة رفضها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير المسؤولة بشأن رؤية إسرائيل الكبرى، مؤكدة "ضرورة تولي حكومة فلسطين مسؤولياتها بكل أنحاء الأرض المحتلة".
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
