الصحة العالمية: واحد من كل خمسة أطفال في غزة يعاني من سوء تغذية حاد

الصحة العالمية: واحد من كل خمسة أطفال في غزة يعاني من سوء تغذية حاد

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، من تضاعف حالات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة بين شهري مارس/ آذار ويونيو/ حزيران الماضيين،... 25.08.2025, سبوتنيك عربي

كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة بلغت مستويات خطيرة، مشيرة إلى أن واحدا من كل خمسة أطفال دون الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حاد يهدد حياته.في سياق متصل، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، وفاة 11 مواطنا بينهم طفلان خلال الساعات الـ24 الماضية جراء المجاعة وسوء التغذية، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 300 قتيل، بينهم 117 طفلا، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.وأعلنت الأمم المتحدة رسميا، يوم الجمعة الماضي، عن مجاعة في قطاع غزة، ملقية باللوم على "العرقلة المنهجية" للمساعدات من جانب إسرائيل خلال أكثر من 22 شهرا من الحرب.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

