https://sarabic.ae/20250824/مصر-وإيران-تؤكدان-ضرورة-تحرك-الدول-الإسلامية-لـوقف-الإبادة-في-غزة-1104097650.html

مصر وإيران تؤكدان ضرورة تحرك الدول الإسلامية لـ"وقف الإبادة" في غزة

مصر وإيران تؤكدان ضرورة تحرك الدول الإسلامية لـ"وقف الإبادة" في غزة

سبوتنيك عربي

تبادل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره المصري بدر عبد العاطي، وجهات النظر حول آخر التطورات الثنائية والإقليمية والدولية، وخاصةً الأزمة الإنسانية في... 24.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-24T20:25+0000

2025-08-24T20:25+0000

2025-08-24T20:25+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

إيران

أخبار إيران

أخبار مصر الآن

مصر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103885536_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1c465772f644ab38716342cc7c044b8c.jpg

وأكد الوزيران، "ضرورة اتخاذ الدول الإسلامية إجراءات فورية وفعالة لوقف هذه الإبادة الجماعية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة"، وذلك حسب وزارة الخارجية الإيرانية.وأشار عراقجي إلى "أهمية توظيف قدرات التعاون الجماعي للدول الإسلامية لمواجهة الأعمال العدائية للنظام الإسرائيلي"، مضيفا أن "التضامن والوحدة بين الدول الإسلامية في مواجهة التهديدات المشتركة، وخاصة السياسات التوسعية للنظام الإسرائيلي، يكتسبان أهمية خاصة، وعلينا توظيف جميع الطاقات لتعزيز التعاون الجماعي ومواجهة هذا النظام المجرم بفعالية".وفي الختام، أكد "وزيرا الخارجية الإيراني والمصري، على ضرورة مواصلة المشاورات على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، وكذلك في المحافل الإقليمية والدولية، لمنع تصعيد الأزمات والحفاظ على الاستقرار في المنطقة".وتواصل مصر جهودها لدعم الأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر إرسال قوافل المساعدات الإنسانية، ضمن مبادرة "زاد العزة" التي ينظمها الهلال الأحمر المصري.وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن إسرائيل تواصل فرض حصار خانق يمنع دخول المساعدات الإنسانية والغذاء إلى الفلسطينيين في غزة، ما فاقم الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق في القطاع.وتتضمن القوافل المصرية كميات من الزيت والأرز والسكر والدقيق، إلى جانب المعلبات والمواد الغذائية الأخرى، التي جرى تجهيزها مسبقا في مراكز لوجستية خصصت لهذا الغرض.وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش قرر رفع حجم قوات الاحتياط الموجودة في غزة من 20 ألفا إلى 80 ألفا في وقت قريب، مشيرة إلى أنه سيتم تحقيق هذا الرقم باستدعاء 60 ألف جندي احتياط قريبا.ولفت الموقع إلى أن "مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس على خطة احتلال مدينة غزة جاءت ضمن قرار الحكومة المصغرة "الكابينيت"، الذي صدر في مطلع الشهر الجاري ويقضي بإعادة احتلال قطاع غزة".يذكر أن خطة "احتلال غزة" تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20250809/إيران-تعتبر-قرار-إسرائيل-فرض-السيطرة-على-قطاع-غزة-استكمالا-لمخطط-إبادة-الفلسطينيين-1103555444.html

https://sarabic.ae/20250819/بعد-موافقة-حماس-على-المقترح-المصري-هل-توقف-إسرائيل-الحرب-على-غزة؟-1103927922.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

إيران

أخبار إيران

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, أخبار مصر الآن, مصر