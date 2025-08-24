عربي
أمساليوم
بث مباشر
مصر وإيران تؤكدان ضرورة تحرك الدول الإسلامية لـ"وقف الإبادة" في غزة
مصر وإيران تؤكدان ضرورة تحرك الدول الإسلامية لـ"وقف الإبادة" في غزة
سبوتنيك عربي
تبادل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره المصري بدر عبد العاطي، وجهات النظر حول آخر التطورات الثنائية والإقليمية والدولية، وخاصةً الأزمة الإنسانية في... 24.08.2025
وأكد الوزيران، "ضرورة اتخاذ الدول الإسلامية إجراءات فورية وفعالة لوقف هذه الإبادة الجماعية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة"، وذلك حسب وزارة الخارجية الإيرانية.وأشار عراقجي إلى "أهمية توظيف قدرات التعاون الجماعي للدول الإسلامية لمواجهة الأعمال العدائية للنظام الإسرائيلي"، مضيفا أن "التضامن والوحدة بين الدول الإسلامية في مواجهة التهديدات المشتركة، وخاصة السياسات التوسعية للنظام الإسرائيلي، يكتسبان أهمية خاصة، وعلينا توظيف جميع الطاقات لتعزيز التعاون الجماعي ومواجهة هذا النظام المجرم بفعالية".وفي الختام، أكد "وزيرا الخارجية الإيراني والمصري، على ضرورة مواصلة المشاورات على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، وكذلك في المحافل الإقليمية والدولية، لمنع تصعيد الأزمات والحفاظ على الاستقرار في المنطقة".وتواصل مصر جهودها لدعم الأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر إرسال قوافل المساعدات الإنسانية، ضمن مبادرة "زاد العزة" التي ينظمها الهلال الأحمر المصري.وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن إسرائيل تواصل فرض حصار خانق يمنع دخول المساعدات الإنسانية والغذاء إلى الفلسطينيين في غزة، ما فاقم الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق في القطاع.وتتضمن القوافل المصرية كميات من الزيت والأرز والسكر والدقيق، إلى جانب المعلبات والمواد الغذائية الأخرى، التي جرى تجهيزها مسبقا في مراكز لوجستية خصصت لهذا الغرض.وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش قرر رفع حجم قوات الاحتياط الموجودة في غزة من 20 ألفا إلى 80 ألفا في وقت قريب، مشيرة إلى أنه سيتم تحقيق هذا الرقم باستدعاء 60 ألف جندي احتياط قريبا.ولفت الموقع إلى أن "مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس على خطة احتلال مدينة غزة جاءت ضمن قرار الحكومة المصغرة "الكابينيت"، الذي صدر في مطلع الشهر الجاري ويقضي بإعادة احتلال قطاع غزة".يذكر أن خطة "احتلال غزة" تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
تابعنا عبر
تبادل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره المصري بدر عبد العاطي، وجهات النظر حول آخر التطورات الثنائية والإقليمية والدولية، وخاصةً الأزمة الإنسانية في غزة نتيجة استمرار الحصار الجائر المفروض على القطاع.
وأكد الوزيران، "ضرورة اتخاذ الدول الإسلامية إجراءات فورية وفعالة لوقف هذه الإبادة الجماعية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة"، وذلك حسب وزارة الخارجية الإيرانية.
وأشار عراقجي إلى "أهمية توظيف قدرات التعاون الجماعي للدول الإسلامية لمواجهة الأعمال العدائية للنظام الإسرائيلي"، مضيفا أن "التضامن والوحدة بين الدول الإسلامية في مواجهة التهديدات المشتركة، وخاصة السياسات التوسعية للنظام الإسرائيلي، يكتسبان أهمية خاصة، وعلينا توظيف جميع الطاقات لتعزيز التعاون الجماعي ومواجهة هذا النظام المجرم بفعالية".
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
إيران تعتبر قرار إسرائيل فرض السيطرة على قطاع غزة استكمالا لمخطط "إبادة الفلسطينيين"
9 أغسطس, 18:57 GMT
وفي الختام، أكد "وزيرا الخارجية الإيراني والمصري، على ضرورة مواصلة المشاورات على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، وكذلك في المحافل الإقليمية والدولية، لمنع تصعيد الأزمات والحفاظ على الاستقرار في المنطقة".
وتواصل مصر جهودها لدعم الأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر إرسال قوافل المساعدات الإنسانية، ضمن مبادرة "زاد العزة" التي ينظمها الهلال الأحمر المصري.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن الفوج الثالث من القافلة الـ20 انطلق باتجاه القطاع، محملا بمساعدات غذائية وإنسانية أساسية، ولكن القوات الإسرائيلية تتعنت في إدخال المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة عبر معبر رفح.

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن إسرائيل تواصل فرض حصار خانق يمنع دخول المساعدات الإنسانية والغذاء إلى الفلسطينيين في غزة، ما فاقم الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق في القطاع.
وتتضمن القوافل المصرية كميات من الزيت والأرز والسكر والدقيق، إلى جانب المعلبات والمواد الغذائية الأخرى، التي جرى تجهيزها مسبقا في مراكز لوجستية خصصت لهذا الغرض.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
بعد موافقة "حماس" على المقترح المصري.. هل توقف إسرائيل الحرب على غزة؟
19 أغسطس, 15:38 GMT
وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش قرر رفع حجم قوات الاحتياط الموجودة في غزة من 20 ألفا إلى 80 ألفا في وقت قريب، مشيرة إلى أنه سيتم تحقيق هذا الرقم باستدعاء 60 ألف جندي احتياط قريبا.
ولفت الموقع إلى أن "مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس على خطة احتلال مدينة غزة جاءت ضمن قرار الحكومة المصغرة "الكابينيت"، الذي صدر في مطلع الشهر الجاري ويقضي بإعادة احتلال قطاع غزة".
وقال إيال زامير، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، مطلع الأسبوع الجاري، إن "الخطة تشمل تعزيز انتشار القوات الإسرائيلية في شمالي القطاع تمهيدا لاحتلال مدينة غزة".
يذكر أن خطة "احتلال غزة" تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
