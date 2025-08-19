https://sarabic.ae/20250819/بعد-موافقة-حماس-على-المقترح-المصري-هل-توقف-إسرائيل-الحرب-على-غزة؟-1103927922.html

بعد موافقة "حماس" على المقترح المصري.. هل توقف إسرائيل الحرب على غزة؟

بعد موافقة "حماس" على المقترح المصري.. هل توقف إسرائيل الحرب على غزة؟

سبوتنيك عربي

في خضم موافقة حركة حماس على المقترح المصري لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، تتجه الأنظار إلى الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو، والتي طالما أفشلت صفقات مشابهة... 19.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-19T15:38+0000

2025-08-19T15:38+0000

2025-08-19T15:38+0000

فلسطين المحتلة

حركة حماس

قطاع غزة

بنيامين نتنياهو

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099316866_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_7cfdf26a01603f92732e100d5f7a5dc5.jpg

ويطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية قبول إسرائيل للمقترح، بعد التنازلات التي قدمتها حركة حماس، لا سيما في ظل تصريحات مسؤولين إسرائيليين، بضرورة مواصلة الحرب وإنهاء الحركة في قطاع غزة بشكل نهائي.وأعرب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتيريتش، عن معارضته لصفقة هدنة رهائن جزئية محتملة، معتبرا أن "حماس" خففت من مطالبها فقط لأنها تخشى أن الهجوم الإسرائيلي المخطط له على مدينة غزة سيدمرها.وكتب سموتيريتش على منصة "إكس": "حماس تحت ضغط كبير بسبب احتلال غزة لأنها تدرك أن هذا سيؤدي إلى القضاء عليها وإنهاء القصة. لذلك، تحاول إيقافه من خلال إعادة طرح الصفقة الجزئية. هذا بالضبط سبب عدم استسلامنا ومنح العدو طوق نجاة"، وفق ما ذكرت "تايمز أوف إسرائيل".وأردف: "استمروا حتى النهاية، انتصروا وأعيدوا جميع الرهائن في مرحلة واحدة"، مشاركا صورة لمنشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشال"، الذي قال إن الطريقة الوحيدة لعودة الرهائن من حماس هي إذا تم "مواجهتها وتدميرها".تفاؤل حذرأكد ثائر نوفل أبوعطيوي، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين، أن المفاوضات الجارية في القاهرة بين المسؤولين المصريين والفصائل الفلسطينية تمثل نافذة أمل محفوفة بالتفاؤل الحذر، لإمكانية التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة عبر صفقة لتبادل الأسرى.وقال أبوعطيوي لـ "سبوتنيك"، إن هذه المباحثات، التي انطلقت قبل أيام، تهدف إلى وضع حد للتصعيد الإسرائيلي المتواصل على غزة وإحداث اختراق عاجل بين الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي رفض فيها صفقة جزئية، وطالب باتفاق شامل لاستعادة جميع الأسرى بشروطه الخاصة، فإن هناك مؤشرات إيجابية من الجانب الفلسطيني.وأوضح أن بعض الفصائل الفلسطينية التي شاركت في اجتماعات القاهرة، أبدت مرونة في مواقفها، ورحبت بضرورة تحقيق اختراق يقطع الطريق على "تعنت نتنياهو"، مؤكدًا أن الأوساط الإعلامية الإسرائيلية تتوقع أن يصدر مكتب نتنياهو رداً على المقترح المطروح نهاية الأسبوع الحالي، مما يجعل الأيام القادمة حاسمة.وتابع أبوعطيوي: "هذه التطورات تأتي في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، خاصة في بعض أحياء مدينة غزة مثل حي الزيتون، الذي يتعرض منذ أيام لقصف متواصل، مما أدى إلى موجة نزوح جديدة لمئات العائلات نحو مناطق وسط وغرب المدينة".وتوقع أن تكون نهاية الأسبوع قد تكون حافلة بالمفاجآت، مستشهداً بما صدر عن القيادي في "حماس"، طاهر النونو، الذي أشار إلى قبول الحركة بالإفراج عن 150 أسيراً فلسطينياً من ذوي الأحكام العالية، بعد أن كانت تطرح في السابق الإفراج عن 200 أسير.وقال إن "الأيام القادمة حبلى بالتوقعات، حيث يتأرجح المشهد بين احتمالين رئيسيين: إما التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة قد تصل مدتها إلى شهرين، أو توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة وترحيل سكانها جنوباً".وأضاف أبوعطيوي أن الخيار الثاني سيكون كارثياً على سكان القطاع، الذين يعيشون واقعاً إنسانياً مأساوياً في مواجهة الموت قصفاً وجوعاً ومرضاً، في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد وإغلاق المعابر منذ أكثر من أربعة أشهر. وأشار إلى أهمية دور الوسطاء، وخصوصاً مصر، في هذه الجولة من المفاوضات، لافتاً إلى وجود أنباء عن ضغط أمريكي كبير على إسرائيل للقبول بالصفقة المطروحة.تخبط نتنياهوأكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه مجال مناورة متقلصًا بشكل كبير، بسبب اقتراب موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، والذي وصفه بـ "تسونامي سياسي" محتمل، بالإضافة إلى الضغوط الداخلية المتزايدة التي أدت إلى حالة من "التخبط" في مواقفه.وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن نتنياهو ينتظره تحدٍ كبير في الأمم المتحدة، يتمثل في اعتراف متوقع من نحو 150 دولة بدولة فلسطين. واعتبر أن هذا التحرك، في أعقاب أحداث 7 أكتوبر وفي ظل حكومة يمينية توصف بأنها "كاملة الدسم"، يمثل "لطمة كبيرة" لإسرائيل.وتابع: "يأتي هذا في وقت أيدت فيه الجمعية العامة في مايو الماضي بأغلبية ساحقة مساعي فلسطين للحصول على العضوية الكاملة، مع توصية لمجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي".وعلى الصعيد الداخلي، أشار الدكتور أنور إلى حالة التناقض التي يعيشها نتنياهو، والتي تجلت في تصريحاته المتضاربة، ففي يوم الأحد الماضي، صرح نتنياهو بأن المظاهرات والإضرابات تخدم حركة حماس وتدفعها للتشدد في مواقفها، ولكن في اليوم التالي، قال نقيض ذلك، معتبرًا أن الضغط العسكري الذي يمارسه جيشه هو ما دفع حماس إلى التراجع وقبول التفاوض والعروض المقدمة من الوسطاء.وأوضح أن هذا التخبط يعكس التغيرات والضغوط الداخلية في إسرائيل، والتباين الواضح بين المستويين السياسي والعسكري.هذه الضغوط، بحسب أنور، أجبرت نتنياهو على مراجعة حساباته، خاصة بعد أن أعرب رئيس الأركان علانية عن رفضه للعملية العسكرية التي يصفها نتنياهو بـ "احتلال غزة".وأضاف أنور أن رئيس الأركان الجديد لجيش الاحتلال يؤكد أن هذه العملية ستكون بمثابة "جدعون اثنين"، في إشارة إلى عملية "عربات جدعون" التي يعتبرها فاشلة، ووصف هذه المحاولات بأنها "أقرب لطحن الماء" وإعادة تدوير لأفكار بالية.وشدد الدكتور أحمد فؤاد أنور على أن المسار المطروح حاليًا هو "المسار المصري"، الذي يدعو إلى العودة للمفاوضات وإحيائها، مشيرًا إلى أن هذه هي نفس المفاوضات التي أدار نتنياهو ظهره لها، وأفشلها منذ مارس الماضي.وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أن رد حركة حماس على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة "يكاد يتطابق" مع الخطة التي قدمها المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف.وأوضح الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي عقد في الدوحة، أن الرد الذي تلقته قطر من "حماس" يعد "إيجابيا جدا"، مشيرا إلى أنه يتماشى بشكل وثيق مع المقترح الذي سبق أن وافق عليه الجانب الإسرائيلي.وكانت حركة حماس قد تسلمت، مقترحا جديدا يهدف إلى استئناف المفاوضات، من قبل الوسطاء في المفاوضات غير المباشرة، حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20250819/قطر-رد-حماس-على-مقترح-وقف-إطلاق-النار-شبه-متطابق-مع-خطة-ويتكوف-1103924477.html

https://sarabic.ae/20250818/سموتريتش-احتلال-غزة-سينهي-قصة-حماس-لذا-يجب-الاستمرار-حتى-النهاية-1103901151.html

https://sarabic.ae/20250818/الأمين-العام-للجامعة-العربية-يطلق-نداء-إنسانيا-لـإنقاذ-ما-تبقى-من-إنسانية-غزة--1103895233.html

فلسطين المحتلة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فلسطين المحتلة, حركة حماس, قطاع غزة, بنيامين نتنياهو, تقارير سبوتنيك