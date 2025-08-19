https://sarabic.ae/20250819/نتنياهو-يطالب-بالإفراج-عن-الأسرى-لدى-حماس-دفعة-واحدة-1103921971.html

نتنياهو يطالب بالإفراج عن الأسرى لدى حماس "دفعة واحدة"

نتنياهو يطالب بالإفراج عن الأسرى لدى حماس "دفعة واحدة"

سبوتنيك عربي

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس" دفعة واحدة. 19.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-19T13:33+0000

2025-08-19T13:33+0000

2025-08-19T13:33+0000

إسرائيل

قطاع غزة

حركة حماس

الأخبار

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/14/1101870813_0:53:1192:724_1920x0_80_0_0_f50b697639d57d075d70d45a0015c993.jpg

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مكتب رئيس الوزراء نتنياهو، أن سياسة إسرائيل ثابتة ولم تتغير، حيث تطالب تل أبيب بالإفراج عن جميع الرهائن الـ 50 دفعة واحدة.وأوضح مكتب نتنياهو أنه بحسب المبادئ التي وضعها مجلس الوزراء الإسرائيلي لإنهاء الحرب الدائرة على قطاع غزة، ينبغي الإفراج عن الرهائن والأسرى الخمسين لدى "حماس" في غزة دفعة واحدة.وقال نتنياهو: "نحن في مرحلة اتخاذ القرار النهائي بشأن حماس، ولن نترك أي رهينة خلفنا".وفي السياق نفسه، صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، بأن "عملية إعادة إعمار قطاع غزة، يجب أن تبدأ فور وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أن "القاهرة تُعدّ لعقد مؤتمر دولي لهذا الغرض بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة".جاء ذلك خلال استقبال السيسي، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".وبحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية، فإن اللقاء شهد تأكيدًا مشتركًا على الأهمية القصوى، التي توليها مصر وقطر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20250819/عضو-القيادة-السياسية-لحركة-حماسعلامات-استفهام-حول-إمكانية-موافقة-نتنياهو--على-مقترح-الهدنة-1103913907.html

إسرائيل

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, الأخبار, العالم العربي