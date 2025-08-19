نتنياهو يطالب بالإفراج عن الأسرى لدى حماس "دفعة واحدة"

عربي
بوتين يطلع ولي العهد السعودي على نتائج اتصالاته مع ترامب
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جنوب السودان وإسرائيل يناقشان اتفاقا لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى جوبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
12:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: "أنصار الله" ستواصل استهداف إسرائيل ما دام عدوانها قائما على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إرسال غواصة نووية أمريكية إلى مياه الكاريبي هو لمحاربة عصابات المخدرات فعلا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:03 GMT
18 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:34 GMT
15 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250819/نتنياهو-يطالب-بالإفراج-عن-الأسرى-لدى-حماس-دفعة-واحدة-1103921971.html
نتنياهو يطالب بالإفراج عن الأسرى لدى حماس "دفعة واحدة"
نتنياهو يطالب بالإفراج عن الأسرى لدى حماس "دفعة واحدة"
سبوتنيك عربي
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس" دفعة واحدة. 19.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-19T13:33+0000
2025-08-19T13:33+0000
إسرائيل
قطاع غزة
حركة حماس
الأخبار
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/14/1101870813_0:53:1192:724_1920x0_80_0_0_f50b697639d57d075d70d45a0015c993.jpg
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مكتب رئيس الوزراء نتنياهو، أن سياسة إسرائيل ثابتة ولم تتغير، حيث تطالب تل أبيب بالإفراج عن جميع الرهائن الـ 50 دفعة واحدة.وأوضح مكتب نتنياهو أنه بحسب المبادئ التي وضعها مجلس الوزراء الإسرائيلي لإنهاء الحرب الدائرة على قطاع غزة، ينبغي الإفراج عن الرهائن والأسرى الخمسين لدى "حماس" في غزة دفعة واحدة.وقال نتنياهو: "نحن في مرحلة اتخاذ القرار النهائي بشأن حماس، ولن نترك أي رهينة خلفنا".وفي السياق نفسه، صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، بأن "عملية إعادة إعمار قطاع غزة، يجب أن تبدأ فور وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أن "القاهرة تُعدّ لعقد مؤتمر دولي لهذا الغرض بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة".جاء ذلك خلال استقبال السيسي، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".وبحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية، فإن اللقاء شهد تأكيدًا مشتركًا على الأهمية القصوى، التي توليها مصر وقطر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20250819/عضو-القيادة-السياسية-لحركة-حماسعلامات-استفهام-حول-إمكانية-موافقة-نتنياهو--على-مقترح-الهدنة-1103913907.html
إسرائيل
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/14/1101870813_106:0:1166:795_1920x0_80_0_0_bab89dfff15958b41faf9e348c14e6c6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, الأخبار, العالم العربي
إسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, الأخبار, العالم العربي

نتنياهو يطالب بالإفراج عن الأسرى لدى حماس "دفعة واحدة"

13:33 GMT 19.08.2025
© AP Photo / Marc Israel Sellemرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متحدثا من موقع الهجوم الإيراني في مستشفى سوروكا، إسرائيل، 19 يونيو/ حزيران 2025
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متحدثا من موقع الهجوم الإيراني في مستشفى سوروكا، إسرائيل، 19 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Marc Israel Sellem
تابعنا عبر
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس" دفعة واحدة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مكتب رئيس الوزراء نتنياهو، أن سياسة إسرائيل ثابتة ولم تتغير، حيث تطالب تل أبيب بالإفراج عن جميع الرهائن الـ 50 دفعة واحدة.
وأوضح مكتب نتنياهو أنه بحسب المبادئ التي وضعها مجلس الوزراء الإسرائيلي لإنهاء الحرب الدائرة على قطاع غزة، ينبغي الإفراج عن الرهائن والأسرى الخمسين لدى "حماس" في غزة دفعة واحدة.
وقال نتنياهو: "نحن في مرحلة اتخاذ القرار النهائي بشأن حماس، ولن نترك أي رهينة خلفنا".
جندي إسرائيلي يعمل على دبابة في منطقة على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
عضو القيادة السياسية لحركة "حماس":علامات استفهام حول إمكانية موافقة نتنياهو على مقترح الهدنة
10:25 GMT
وفي السياق نفسه، صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، بأن "عملية إعادة إعمار قطاع غزة، يجب أن تبدأ فور وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أن "القاهرة تُعدّ لعقد مؤتمر دولي لهذا الغرض بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة".
جاء ذلك خلال استقبال السيسي، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".
وبحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية، فإن اللقاء شهد تأكيدًا مشتركًا على الأهمية القصوى، التي توليها مصر وقطر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала