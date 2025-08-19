https://sarabic.ae/20250819/عضو-القيادة-السياسية-لحركة-حماسعلامات-استفهام-حول-إمكانية-موافقة-نتنياهو--على-مقترح-الهدنة-1103913907.html

عضو القيادة السياسية لحركة "حماس":علامات استفهام حول إمكانية موافقة نتنياهو على مقترح الهدنة

تطرق عضو القيادة السياسية لحركة حماس في بيروت، أيمن شناعة إلى تفاصيل المقترح الذي وافقت عليه الحركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا الى أن "حماس أبدت مرونة... 19.08.2025, سبوتنيك عربي

وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، كشف شناعة عن أن "الورقة التي تم تقديمها من قبل الوسطاء لحركة "حماس" فيها تعديل على الورقة السابقة التي كانت تتضمن انسحابات إلى عمق حوالي 1800 مترا، أما اليوم الوسطاء وضعوا حلا وسطيا، فتم تقديم خرائط في الإحياء السكنية يتم الابتعاد عنها بعمق 800 متر، وفي المناطق العادية والحدودية العادية الانسحابات تصل إلى نسبة 1000 متر تقريباً".وأشار إلى أن "حماس وافقت على هذا التعديل مع فصائل المقاومة الفلسطينية"، مضيفا "نحن لا نعتقد أن نتنياهو، قد يصل لموافقة نهائية على هذه الورقة".وأضاف شناعة "قطاع غزة اليوم محتل بشكل بنسبة 70%"، لافتا إلى أن "ما يفعله نتنياهو بتهديده لاحتلال القطاع، هو للإعلام والضغط على "حماس". وأكد على أن "حماس وفصائل المقاومة لن تغادر القطاع، والورقة التي تم تقديمها من الوسطاء لا تتحدث عن السلاح كلياً لأن هذا خط أحمر". وردا على سؤال، قال شناعة "بالنسبة لنا كحركة حماس ليس لدينا مشكلة أن يكون هناك إدارة من كفاءات تقود القطاع وتحكمه، ولم نتمسك يوما بأن نبقى في السلطة".وأشار شناعة، إلى أن "ما يسعى إليه نتنياهو أن يكون قائدا مميزا، له بصمات تاريخية، لكن سينقلب على رأسه وتتحول الانجازات التي تغنى بها إلى دمار إسرائيل". وختم شناعة بالقول "الخسائر التي تكبدها العدو الصهيوني لا بد أن تجبره على الانسحاب من غزة، والمقاومة تجهز نفسها لعملية الاجتياح البري وسترى إسرائيل ما لم تراه من قبل".الأمين العام للجامعة العربية يطلق نداء إنسانيا لـ"إنقاذ ما تبقى من إنسانية غزة"العفو الدولية تتهم إسرائيل بـ"حملة تجويع متعمدة" في قطاع غزة

