عربي
زيلينسكي: يجب توافر الظروف الأمنية لإجراء الانتخابات
العفو الدولية تتهم إسرائيل بـ"حملة تجويع متعمدة" في قطاع غزة
العفو الدولية تتهم إسرائيل بـ"حملة تجويع متعمدة" في قطاع غزة
العفو الدولية تتهم إسرائيل بـ"حملة تجويع متعمدة" في قطاع غزة

16:43 GMT 18.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatأطفال غزة يتحملون العمل الشاق في ظل التجويع والحرب
أطفال غزة يتحملون العمل الشاق في ظل التجويع والحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أصدرت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، تقريرا يتهم إسرائيل بفرض سياسة تجويع "متعمدة" على سكان قطاع غزة، في ظل تحذيرات متصاعدة من الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية من خطر مجاعة وشيكة تهدد القطاع الفلسطيني.
وصرحت منظمة العفو بعد إجراء مقابلات مع 19 نازحا فلسطينيا وعنصرين من الطواقم الطبية التي تعالج أطفالا يعانون من سوء التغذية، بأن "إسرائيل تنفّذ حملة تجويع متعمّدة في قطاع غزة المحتل إذ تدمّر بشكل ممنهج الصحة والسلامة والنسيج الاجتماعي لحياة الفلسطينيين"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
أوضاع المدنيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
مصر وقطر تؤكدان رفضهما القاطع لإعادة احتلال غزة
12:54 GMT
وأكدت المنظمة أن الشهادات التي جمعتها توضح أن "التزامن القاتل للجوع والمرض ليس نتيجة مؤسفة للعمليات العسكرية الإسرائيلية" في غزة.
وأردفت "إنها النتيجة المتعمدة لخطط وسياسات صممتها إسرائيل ونفذتها خلال الأشهر الـ22 الأخيرة لتفرض عمدا على فلسطينيي غزة ظروفا معيشية محسوبة بحيث تؤدي إلى تدميرهم الجسدي، وهو جزء من الإبادة الجماعية الجارية التي تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة".
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قد أعلنت، السبت الماضي، أن أكثر من مليون امرأة وفتاة في قطاع غزة يواجهن خطر "مجاعة جماعية" نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض والحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.
وأوضحت الوكالة، في منشور عبر منصة "إكس"، أن النساء والفتيات في القطاع يضطررن لاعتماد استراتيجيات بقاء شديدة الخطورة، مثل البحث عن الطعام والماء في ظل مخاطر الموت المتزايدة، لضمان استمرار حياتهن رغم التحديات الهائلة.
برنامج الأغذية العالمي يحذر من نفاذ مخزون الغذاء في متاجر قطاع غزة خلال 5 أيام وأزمة الخبز تفاقم معاناة الأهالي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
"الأغذية العالمي": نصف مليون فلسطيني في غزة على حافة المجاعة
أمس, 19:32 GMT

وطالبت "الأونروا" برفع الحصار عن قطاع غزة فورا، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل واسع ودون قيود لتخفيف المعاناة الإنسانية المتصاعدة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إضافة إلى أراض عربية أخرى.
