https://sarabic.ae/20250818/العفو-الدولية-تتهم-إسرائيل-بـحملة-تجويع-متعمدة-في-قطاع-غزة-1103893884.html
العفو الدولية تتهم إسرائيل بـ"حملة تجويع متعمدة" في قطاع غزة
العفو الدولية تتهم إسرائيل بـ"حملة تجويع متعمدة" في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أصدرت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، تقريرا يتهم إسرائيل بفرض سياسة تجويع "متعمدة" على سكان قطاع غزة، في ظل تحذيرات متصاعدة من الأمم المتحدة ومنظمات غير... 18.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-18T16:43+0000
2025-08-18T16:43+0000
2025-08-18T16:43+0000
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103883607_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_d0c52059bcfdcf8736e14e6f45ad4d1a.jpg
وصرحت منظمة العفو بعد إجراء مقابلات مع 19 نازحا فلسطينيا وعنصرين من الطواقم الطبية التي تعالج أطفالا يعانون من سوء التغذية، بأن "إسرائيل تنفّذ حملة تجويع متعمّدة في قطاع غزة المحتل إذ تدمّر بشكل ممنهج الصحة والسلامة والنسيج الاجتماعي لحياة الفلسطينيين"، وفقا لوسائل إعلام غربية. وأكدت المنظمة أن الشهادات التي جمعتها توضح أن "التزامن القاتل للجوع والمرض ليس نتيجة مؤسفة للعمليات العسكرية الإسرائيلية" في غزة. وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قد أعلنت، السبت الماضي، أن أكثر من مليون امرأة وفتاة في قطاع غزة يواجهن خطر "مجاعة جماعية" نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض والحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023. وأوضحت الوكالة، في منشور عبر منصة "إكس"، أن النساء والفتيات في القطاع يضطررن لاعتماد استراتيجيات بقاء شديدة الخطورة، مثل البحث عن الطعام والماء في ظل مخاطر الموت المتزايدة، لضمان استمرار حياتهن رغم التحديات الهائلة. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إضافة إلى أراض عربية أخرى.
https://sarabic.ae/20250818/مصر-وقطر-تؤكدان-رفضهما-القاطع-لإعادة-احتلال-غزة-1103885691.html
https://sarabic.ae/20250817/الأغذية-العالمي-نصف-مليون-فلسطيني-في-غزة-على-حافة-المجاعة-1103861338.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103883607_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_d881530513d0bf89f5a09f3932b2f4eb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العفو الدولية تتهم إسرائيل بـ"حملة تجويع متعمدة" في قطاع غزة
أصدرت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، تقريرا يتهم إسرائيل بفرض سياسة تجويع "متعمدة" على سكان قطاع غزة، في ظل تحذيرات متصاعدة من الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية من خطر مجاعة وشيكة تهدد القطاع الفلسطيني.
وصرحت منظمة العفو بعد إجراء مقابلات مع 19 نازحا فلسطينيا وعنصرين من الطواقم الطبية التي تعالج أطفالا يعانون من سوء التغذية، بأن "إسرائيل تنفّذ حملة تجويع متعمّدة في قطاع غزة
المحتل إذ تدمّر بشكل ممنهج الصحة والسلامة والنسيج الاجتماعي لحياة الفلسطينيين"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأكدت المنظمة أن الشهادات التي جمعتها توضح أن "التزامن القاتل للجوع والمرض ليس نتيجة مؤسفة للعمليات العسكرية الإسرائيلية" في غزة.
وأردفت "إنها النتيجة المتعمدة لخطط وسياسات صممتها إسرائيل ونفذتها خلال الأشهر الـ22 الأخيرة لتفرض عمدا على فلسطينيي غزة ظروفا معيشية محسوبة بحيث تؤدي إلى تدميرهم الجسدي، وهو جزء من الإبادة الجماعية الجارية التي تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة".
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قد أعلنت، السبت الماضي، أن أكثر من مليون امرأة وفتاة في قطاع غزة يواجهن خطر "مجاعة جماعية" نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض والحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.
وأوضحت الوكالة، في منشور عبر منصة "إكس"، أن النساء والفتيات في القطاع يضطررن لاعتماد استراتيجيات بقاء شديدة الخطورة، مثل البحث عن الطعام والماء في ظل مخاطر الموت المتزايدة، لضمان استمرار حياتهن رغم التحديات الهائلة.
وطالبت "الأونروا" برفع الحصار عن قطاع غزة فورا، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل واسع ودون قيود لتخفيف المعاناة الإنسانية المتصاعدة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى
"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إضافة إلى أراض عربية أخرى.