مصر تدعو لتفعيل اللجنة المعنية بإدارة غزة وتؤكد دعمها لاستعادة الأمن بالقطاع
مصر تدعو لتفعيل اللجنة المعنية بإدارة غزة وتؤكد دعمها لاستعادة الأمن بالقطاع
جاء ذلك في بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على موقع "إكس"، اليوم الأحد، قالت فيه إن تصريحات عبد العاطي جاءت خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.ولفتت إلى تأكيد عبد العاطي على تقديم الدعم اللازم للجانب الفلسطيني لاستعادة الأمن والنظام في القطاع من خلال تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لسد الفراغ الأمني هناك.كما شدد وزير الخارجية المصري على وجود حاجة ملحة لاستمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار القطاع بما تتضمنه من متطلبات للتعافي المبكر، معربا عن رفض مصر القاطع لسياسة التجويع والحصار التي ينتهجها الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة.وشدد بدر عبد العاطي على إدانة مصر "لسياسات الاستيطان والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، حرص القاهرة على دعم قدرات السلطة الفلسطينية لتمكينها من أداء دورها في قطاع غزة والضفة الغربية، مشددا على أهمية تفعيل اللجنة المعنية بإدارة القطاع بشكل مؤقت.
جاء ذلك في بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على موقع "إكس"، اليوم الأحد، قالت فيه إن تصريحات عبد العاطي جاءت خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.
ولفتت إلى تأكيد عبد العاطي على تقديم الدعم اللازم للجانب الفلسطيني لاستعادة الأمن
والنظام في القطاع من خلال تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لسد الفراغ الأمني هناك.
كما شدد وزير الخارجية المصري على وجود حاجة ملحة لاستمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار القطاع بما تتضمنه من متطلبات للتعافي المبكر، معربا عن رفض مصر القاطع لسياسة التجويع والحصار التي ينتهجها الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة.
وشدد بدر عبد العاطي على إدانة مصر "لسياسات الاستيطان والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية
الممنهجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة
في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.