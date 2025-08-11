https://sarabic.ae/20250811/ماكرون-خطة-إسرائيل-بشأن-غزة-كارثة-محققة-وتنطوي-على-خطورة-غير-مسبوقة-1103601662.html
ماكرون: خطة إسرائيل بشأن غزة كارثة محققة وتنطوي على خطورة غير مسبوقة
ماكرون: خطة إسرائيل بشأن غزة كارثة محققة وتنطوي على خطورة غير مسبوقة
سبوتنيك عربي
حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من خطورة الخطة التي أعلنتها إسرائيل بشأن احتلال قطاع غزة بالكامل، مؤكدًا أن "المدنيين الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين... 11.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-11T12:22+0000
2025-08-11T12:22+0000
2025-08-11T12:22+0000
العالم
أخبار العالم الآن
غزة
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099255924_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_a4b45b879d6299935298541acb2f86cf.jpg
وقال ماكرون، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، إن "الخطة الإسرائيلية بشأن غزة ستكون كارثية وتتضمن مخاطر غير مسبوقة".وطالب ماكرون، إسرائيل "بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب فورا"، مقترحًا "تشكيل تحالف دولي بتفويض أممي لمحاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في القطاع"، على حد وصفه.وجاء ذلك عقب موافقة الحكومة على خطة لإعادة احتلال القطاع رغم التحذيرات الدولية من تسببها في كارثة إنسانية واسعة في القطاع الذي يعاني من الحرب، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 5 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة بمقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 153 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20250811/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-سيعرض-خطة-لاحتلال-غزة-تتضمن-تجنيد-ربع-مليون-جندي-وإجلاء-سكانها-1103590704.html
https://sarabic.ae/20250811/نتنياهو-إسرائيل-تقترب-من-نهاية-حملتها-ضد-حماس-في-غزة-1103600078.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099255924_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_7342fcc64c35a8e2764cd54e309b1d92.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار فرنسا
العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار فرنسا
ماكرون: خطة إسرائيل بشأن غزة كارثة محققة وتنطوي على خطورة غير مسبوقة
حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من خطورة الخطة التي أعلنتها إسرائيل بشأن احتلال قطاع غزة بالكامل، مؤكدًا أن "المدنيين الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين سيكونون أول الضحايا".
وقال ماكرون، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، إن "الخطة الإسرائيلية بشأن غزة
ستكون كارثية وتتضمن مخاطر غير مسبوقة".
وطالب ماكرون، إسرائيل "بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب فورا"، مقترحًا "تشكيل تحالف دولي بتفويض أممي لمحاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في القطاع"، على حد وصفه.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو، إنه "عازم على إنهاء الحرب سريعا"، مشيرًا إلى أنه أمر الجيش بتقليص الجدول الزمني لاحتلال غزة.
وجاء ذلك عقب موافقة الحكومة على خطة لإعادة احتلال القطاع رغم التحذيرات الدولية من تسببها في كارثة إنسانية واسعة في القطاع الذي يعاني من الحرب، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 5 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب
على غزة بمقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 153 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.