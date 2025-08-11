عربي
وزير الخارجية المصري: الحكومة الإسرائيلية تنتهج سياسة الإبادة في قطاع غزة
أمساليوم
بث مباشر
ماكرون: خطة إسرائيل بشأن غزة كارثة محققة وتنطوي على خطورة غير مسبوقة
ماكرون: خطة إسرائيل بشأن غزة كارثة محققة وتنطوي على خطورة غير مسبوقة
حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من خطورة الخطة التي أعلنتها إسرائيل بشأن احتلال قطاع غزة بالكامل، مؤكدًا أن "المدنيين الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين... 11.08.2025
وقال ماكرون، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، إن "الخطة الإسرائيلية بشأن غزة ستكون كارثية وتتضمن مخاطر غير مسبوقة".وطالب ماكرون، إسرائيل "بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب فورا"، مقترحًا "تشكيل تحالف دولي بتفويض أممي لمحاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في القطاع"، على حد وصفه.وجاء ذلك عقب موافقة الحكومة على خطة لإعادة احتلال القطاع رغم التحذيرات الدولية من تسببها في كارثة إنسانية واسعة في القطاع الذي يعاني من الحرب، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 5 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة بمقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 153 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.
ماكرون: خطة إسرائيل بشأن غزة كارثة محققة وتنطوي على خطورة غير مسبوقة

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من خطورة الخطة التي أعلنتها إسرائيل بشأن احتلال قطاع غزة بالكامل، مؤكدًا أن "المدنيين الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين سيكونون أول الضحايا".
وقال ماكرون، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، إن "الخطة الإسرائيلية بشأن غزة ستكون كارثية وتتضمن مخاطر غير مسبوقة".
وطالب ماكرون، إسرائيل "بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب فورا"، مقترحًا "تشكيل تحالف دولي بتفويض أممي لمحاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في القطاع"، على حد وصفه.
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
إعلام: الجيش الإسرائيلي سيعرض خطة لاحتلال غزة تتضمن تجنيد ربع مليون جندي وإجلاء سكانها
06:56 GMT
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه "عازم على إنهاء الحرب سريعا"، مشيرًا إلى أنه أمر الجيش بتقليص الجدول الزمني لاحتلال غزة.
وجاء ذلك عقب موافقة الحكومة على خطة لإعادة احتلال القطاع رغم التحذيرات الدولية من تسببها في كارثة إنسانية واسعة في القطاع الذي يعاني من الحرب، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
نتنياهو: إسرائيل تقترب من "نهاية حملتها" ضد "حماس" في غزة
11:20 GMT
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 5 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة بمقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 153 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.
