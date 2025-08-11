عربي
وزير الخارجية المصري: الحكومة الإسرائيلية تنتهج سياسة الإبادة في قطاع غزة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار محاولات إبرام اتفاق لوقف الحرب على غزة، مظاهرات حاشدة في تل أبيب، وألمانيا تعلق صادرات أسلحة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:33 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
16:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250811/وزير-الخارجية-المصري-الحكومة-الإسرائيلية-تنتهج-سياسة-الإبادة-في-قطاع-غزة-1103603737.html
وزير الخارجية المصري: الحكومة الإسرائيلية تنتهج سياسة الإبادة في قطاع غزة
وزير الخارجية المصري: الحكومة الإسرائيلية تنتهج سياسة الإبادة في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن "إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي". 11.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-11T13:20+0000
2025-08-11T13:20+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096782516_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f82327b282fee87b3e5fcd8eab66776c.jpg
وقال عبد العاطي إن "الحكومة الإسرائيلية تنتهج سياسة الإبادة في قطاع غزة"، مجددا التأكيد على رفض مصر الكامل لمخططات تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم.وأضاف أن "إسرائيل تفرض قيودا شديدة على دخول المساعدات لغزة"، متابعا: "سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل تؤكد على فشل المجتمع الدولي في وقف الإبادة الجماعية في القطاع".وأعلن عبد العاطي أن "مصر تجرى اتصالات مع كل الشركاء الدوليين للتحذير من مغبة التصريحات والقرارات الإسرائيلية غير المسؤولة بإعادة احتلال كامل غزة"، موضحا أنه "في حال وجود خريطة طريق واضحة فلا مانع من نشر قوات دولية لتمكين السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من تجسيد هذه الدولة".وأردف أن "الجهود مركزة على وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات والإفراج عن الرهائن ومنع إسرائيل من اتخاذ أي خطوات غير مسؤولة"، لافتا إلى أن "القاهرة تدفع في اتجاه استئناف عملية التفاوض بغزة وهناك إمكانية لا تزال إذا حسنت النوايا وإذا كانت هناك إرادة سياسية للتوصل لاتفاق كامل وصفقة شاملة تنهي الحرب".وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، بأن "إسرائيل تقترب من نهاية حربها في غزة"، مؤكدًا استمرار العمليات لدحر ما وصفه بـ"فلول المحور الإيراني" وتحرير جميع المحتجزين، على حد قوله.وجاءت تصريحات نتنياهو، خلال افتتاح متحف الكنيست الجديد في القدس، بالموقع الذي احتضن البرلمان الإسرائيلي بين عامي 1950 و1966.وشدد نتنياهو على أن "الانتصارات التي تحققها إسرائيل تبرهن على قوة وجودها واستقلالها في عاصمتها الأبدية القدس"، بحسب تعبيره، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، صرح أمس الأحد، أنه "عازم على إنهاء الحرب سريعا"، مشيرًا إلى أنه "من أجل ذلك أمر الجيش بتقليص الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة".وقال نتنياهو إن "القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الأمني المصغر حاسم في القضاء على "حماس"، مضيفًا أن "شروط "حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق هي شروط استسلام ولن نقبل بها".وأمر نتنياهو، الجيش بـ"السيطرة على المعاقل الأخيرة لـ"حماس" وعلى رأسها مدينة غزة وتقليص الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة"، مشيرًا إلى أنه ينوي "القضاء على حركة حماس وليس تخليدها".وأكد أن "إسرائيل ستفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة وتقيم حكما مدنيا بديلا لا يشمل حماس ولا السلطة الفلسطينية"، لافتًا إلى أنه بلاده "سوف تفاجئ "حماس" بطرق شتى ولديها قدرة القضاء عليها".
https://sarabic.ae/20250811/ماكرون-خطة-إسرائيل-بشأن-غزة-كارثة-محققة-وتنطوي-على-خطورة-غير-مسبوقة-1103601662.html
https://sarabic.ae/20250811/اتحاد-إذاعات-الدول-العربية-يدين-استهداف-الصحفيين-في-غزة-ويدعو-المجتمع-الدولي-للتحرك-1103599440.html
https://sarabic.ae/20250811/نقيب-الصحفيين-الفلسطينيين-يكشف-لـسبوتنيك-عن-إجراءات-عاجلة-ضد-إسرائيل-بعد-استهداف-الصحفيين-في-غزة-1103601830.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096782516_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_837991187ecb67231bcc874ad4c706df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

وزير الخارجية المصري: الحكومة الإسرائيلية تنتهج سياسة الإبادة في قطاع غزة

13:20 GMT 11.08.2025
© AP Photo / Bilal Husseinوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن "إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي".
وقال عبد العاطي إن "الحكومة الإسرائيلية تنتهج سياسة الإبادة في قطاع غزة"، مجددا التأكيد على رفض مصر الكامل لمخططات تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم.
وأضاف أن "إسرائيل تفرض قيودا شديدة على دخول المساعدات لغزة"، متابعا: "سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل تؤكد على فشل المجتمع الدولي في وقف الإبادة الجماعية في القطاع".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
ماكرون: خطة إسرائيل بشأن غزة كارثة محققة وتنطوي على خطورة غير مسبوقة
12:22 GMT
وأكد وزير الخارجية المصري أن "القاهرة لن نتوقف عن جهود الوساطة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة"، مشيرا إلى أن "معبر رفح مفتوح من الجانب المصري والقيود الإسرائيلية تعرقل دخول المساعدات إلى القطاع".
وأعلن عبد العاطي أن "مصر تجرى اتصالات مع كل الشركاء الدوليين للتحذير من مغبة التصريحات والقرارات الإسرائيلية غير المسؤولة بإعادة احتلال كامل غزة"، موضحا أنه "في حال وجود خريطة طريق واضحة فلا مانع من نشر قوات دولية لتمكين السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من تجسيد هذه الدولة".
وأردف أن "الجهود مركزة على وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات والإفراج عن الرهائن ومنع إسرائيل من اتخاذ أي خطوات غير مسؤولة"، لافتا إلى أن "القاهرة تدفع في اتجاه استئناف عملية التفاوض بغزة وهناك إمكانية لا تزال إذا حسنت النوايا وإذا كانت هناك إرادة سياسية للتوصل لاتفاق كامل وصفقة شاملة تنهي الحرب".
منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
اتحاد إذاعات الدول العربية يدين استهداف الصحفيين في غزة ويدعو المجتمع الدولي للتحرك
11:06 GMT
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، بأن "إسرائيل تقترب من نهاية حربها في غزة"، مؤكدًا استمرار العمليات لدحر ما وصفه بـ"فلول المحور الإيراني" وتحرير جميع المحتجزين، على حد قوله.
وجاءت تصريحات نتنياهو، خلال افتتاح متحف الكنيست الجديد في القدس، بالموقع الذي احتضن البرلمان الإسرائيلي بين عامي 1950 و1966.
وشدد نتنياهو على أن "الانتصارات التي تحققها إسرائيل تبرهن على قوة وجودها واستقلالها في عاصمتها الأبدية القدس"، بحسب تعبيره، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، صرح أمس الأحد، أنه "عازم على إنهاء الحرب سريعا"، مشيرًا إلى أنه "من أجل ذلك أمر الجيش بتقليص الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة".
مراسلا شبكة الجزيرة القطرية أنس الشريف ومحمد قريقع اللذين قتلا في قصف إسرائيلي على خيمة الصحفيين بالقطاع 10 أغسطس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
نقيب الصحفيين الفلسطينيين يكشف لـ"سبوتنيك" عن إجراءات عاجلة ضد إسرائيل بعد استهداف الصحفيين في غزة
12:15 GMT
وقال نتنياهو إن "القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الأمني المصغر حاسم في القضاء على "حماس"، مضيفًا أن "شروط "حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق هي شروط استسلام ولن نقبل بها".
وأمر نتنياهو، الجيش بـ"السيطرة على المعاقل الأخيرة لـ"حماس" وعلى رأسها مدينة غزة وتقليص الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة"، مشيرًا إلى أنه ينوي "القضاء على حركة حماس وليس تخليدها".
وأكد أن "إسرائيل ستفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة وتقيم حكما مدنيا بديلا لا يشمل حماس ولا السلطة الفلسطينية"، لافتًا إلى أنه بلاده "سوف تفاجئ "حماس" بطرق شتى ولديها قدرة القضاء عليها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала