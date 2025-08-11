https://sarabic.ae/20250811/وزير-الخارجية-المصري-الحكومة-الإسرائيلية-تنتهج-سياسة-الإبادة-في-قطاع-غزة-1103603737.html

وزير الخارجية المصري: الحكومة الإسرائيلية تنتهج سياسة الإبادة في قطاع غزة

وزير الخارجية المصري: الحكومة الإسرائيلية تنتهج سياسة الإبادة في قطاع غزة

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن "إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي". 11.08.2025

وقال عبد العاطي إن "الحكومة الإسرائيلية تنتهج سياسة الإبادة في قطاع غزة"، مجددا التأكيد على رفض مصر الكامل لمخططات تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم.وأضاف أن "إسرائيل تفرض قيودا شديدة على دخول المساعدات لغزة"، متابعا: "سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل تؤكد على فشل المجتمع الدولي في وقف الإبادة الجماعية في القطاع".وأعلن عبد العاطي أن "مصر تجرى اتصالات مع كل الشركاء الدوليين للتحذير من مغبة التصريحات والقرارات الإسرائيلية غير المسؤولة بإعادة احتلال كامل غزة"، موضحا أنه "في حال وجود خريطة طريق واضحة فلا مانع من نشر قوات دولية لتمكين السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من تجسيد هذه الدولة".وأردف أن "الجهود مركزة على وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات والإفراج عن الرهائن ومنع إسرائيل من اتخاذ أي خطوات غير مسؤولة"، لافتا إلى أن "القاهرة تدفع في اتجاه استئناف عملية التفاوض بغزة وهناك إمكانية لا تزال إذا حسنت النوايا وإذا كانت هناك إرادة سياسية للتوصل لاتفاق كامل وصفقة شاملة تنهي الحرب".وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، بأن "إسرائيل تقترب من نهاية حربها في غزة"، مؤكدًا استمرار العمليات لدحر ما وصفه بـ"فلول المحور الإيراني" وتحرير جميع المحتجزين، على حد قوله.وجاءت تصريحات نتنياهو، خلال افتتاح متحف الكنيست الجديد في القدس، بالموقع الذي احتضن البرلمان الإسرائيلي بين عامي 1950 و1966.وشدد نتنياهو على أن "الانتصارات التي تحققها إسرائيل تبرهن على قوة وجودها واستقلالها في عاصمتها الأبدية القدس"، بحسب تعبيره، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، صرح أمس الأحد، أنه "عازم على إنهاء الحرب سريعا"، مشيرًا إلى أنه "من أجل ذلك أمر الجيش بتقليص الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة".وقال نتنياهو إن "القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الأمني المصغر حاسم في القضاء على "حماس"، مضيفًا أن "شروط "حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق هي شروط استسلام ولن نقبل بها".وأمر نتنياهو، الجيش بـ"السيطرة على المعاقل الأخيرة لـ"حماس" وعلى رأسها مدينة غزة وتقليص الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة"، مشيرًا إلى أنه ينوي "القضاء على حركة حماس وليس تخليدها".وأكد أن "إسرائيل ستفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة وتقيم حكما مدنيا بديلا لا يشمل حماس ولا السلطة الفلسطينية"، لافتًا إلى أنه بلاده "سوف تفاجئ "حماس" بطرق شتى ولديها قدرة القضاء عليها".

