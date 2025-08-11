https://sarabic.ae/20250811/نقيب-الصحفيين-الفلسطينيين-يكشف-لـسبوتنيك-عن-إجراءات-عاجلة-ضد-إسرائيل-بعد-استهداف-الصحفيين-في-غزة-1103601830.html

نقيب الصحفيين الفلسطينيين يكشف لـ"سبوتنيك" عن إجراءات عاجلة ضد إسرائيل بعد استهداف الصحفيين في غزة

نقيب الصحفيين الفلسطينيين يكشف لـ"سبوتنيك" عن إجراءات عاجلة ضد إسرائيل بعد استهداف الصحفيين في غزة

وصف ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، استهداف إسرائيل خيمة الصحفيين أمس الأحد في قطاع غزة، وقتل عدد منهم، بينهم المراسل أنس الشريف، بـ"الجريمة السوداء"،...

وأضاف نقيب الصحفيين الفلسطينيين، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "اغتيال الصحفيين يأتي ضمن حرب الإبادة الجماعية، التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وهو استهداف ممنهج، يتم بقرار رسمي من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، باستهداف الصحفيين لمنع نقل حقيقة جرائمهم والإبادة الجماعية وحرب التجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة".وتابع: "نقابة الصحفيين تدين بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء، وتطالب المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات رادعة للاحتلال، وفرض عقوبات على إسرائيل، وفقا للقانون الدولي، باعتبار أن هذه الدولة تمارس أبشع الجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين"، مؤكدًا أن "اغتيال إسرائيل للصحفيين في فلسطين، وتحديدا قطاع غزة، تعد أكبر وأبشع مجزرة في تاريخ الإعلام بالعالم".وكشف ناصر أبو بكر عن "إجراءات اتخذتها نقابة الصحفيين، والاتحاد الدولي للصحفيين ضد الاحتلال الإسرائيلي"، مضيفًا: "نؤكد أننا ماضون في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد إسرائيل، في المحكمة الجنائية، وفي كل المحافل الدولية، كما وجهنا أكثر من 60 رسالة متطابقة هذا اليوم، ومنذ ساعات الفجر بعد اغتيال الشهداء، إلى كل المنظمات الدولية والحقوقية، طالبناهم فيها بضرورة اتخاذ خطوات عملية ضد الاحتلال".وطالب نقيب الصحفيين الفلسطينيين جميع المؤسسات الإعلامية "بضرورة مقاطعة حملة التحريض الإعلامية، التي تقودها دولة الاحتلال الإسرائيلي، حملة الكذب والتضليل، وعدم التعاطي معها، لأنها جزء من آلة الحرب والقتل والكراهية والتحريض على القتل، التي يمارسها جيش الاحتلال"، مشددًا على أن "الإعلام الإسرائيلي جزء من آلة الحرب وشريك في جرائم القتل، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".وأفادت شبكة "الجزيرة" القطرية، مساء أمس الأحد، بمقتل مراسليها في قطاع غزة، أنس الشريف ومحمد قريقع، في قصف إسرائيلي على خيمة الصحفيين بالقطاع.وقالت الشبكة: "استشهاد مراسلي "الجزيرة" أنس الشريف ومحمد قريقع، جراء قصف إسرائيلي على خيمتهم".بالتوازي، أعلنت مصادر فلسطينية مقتل الصحفي محمد الخالدي والمصور مؤمن عليوة، في القصف الإسرائيلي نفسه الذي استهدف طاقم الجزيرة في الخيمة الملاصقة لمشفى الشفاء في غزة.وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الأحد، استهداف مراسل قناة "الجزيرة" أنس الشريف، متهمًا إياه بـ"رئاسة خلية" تابعة لحركة حماس الفلسطينية.

