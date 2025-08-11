https://sarabic.ae/20250811/اتحاد-إذاعات-الدول-العربية-يدين-استهداف-الصحفيين-في-غزة-ويدعو-المجتمع-الدولي-للتحرك-1103599440.html
اتحاد إذاعات الدول العربية يدين استهداف الصحفيين في غزة ويدعو المجتمع الدولي للتحرك
اتحاد إذاعات الدول العربية يدين استهداف الصحفيين في غزة ويدعو المجتمع الدولي للتحرك
أدان اتحاد إذاعات الدول العربية، اليوم الاثنين، "استمرار قيام إسرائيل باستهداف الطواقم الإعلامية في قطاع غزة، والتي كان اَخرها استهداف خيمة للصحفيين ملاصقة... 11.08.2025, سبوتنيك عربي
ووصف اتحاد إذاعات الدول العربية، في بيانه، الاستهداف الإسرائيلي بـ"الجريمة البشعة، التي تأتي حلقة جديدة في سلسلة استهداف العدو الصهيوني الممنهج للصحفيين والمصورين في قطاع غزة، وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة".وأكد بيان اتحاد إذاعات الدول العربية أن هذا الاستهداف الجديد "يكشف حجم الإجرام الإسرائيلي ضد الإعلام، وتحديه الصارخ لكل المواثيق والقوانين الدولية ذات العلاقة بحماية الصحفيين، وخاصة في مناطق النزاعات والحروب".وتابع البيان: "إذ يدعو اتحاد إذاعات الدول العربية مجددا كل الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية في العالم إلى الإدانة الصريحة لهذه الجريمة المتكررة، فانه يحيّي الإعلاميين العاملين في قطاع غزة، ويشيد بشجاعتهم غير المسبوقة لنقل المعلومات الحقيقية التي توثق جرائم الاحتلال حتى يتسنى مقاضاة مقترفيها أمام الهيئات الدولية المختصة".وشدد البيان على أن "اتحاد إذاعات الدول العربية يواصل تنفيذ خطة التغطية الاستثنائية للأحداث في غزة من خلال التعاقد مع مراسلين خاصين عاملين في القطاع، والتعاون والتنسيق مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، مع بث المواد المنتجة والتغطيات إلى كافة الهيئات الإذاعية والتلفزيونية العربية عبر منظومة الاتحاد للتبادل الإخباري، وبثها أيضا إلى الهيئات الإذاعية والتلفزيونية الأعضاء في الاتحادات الإذاعية الإقليمية الأخرى الأوروبية منها والآسيوية والأفريقية والأمريكولاتينية".بالتوازي، أعلنت مصادر فلسطينية مقتل الصحفي محمد الخالدي والمصور مؤمن عليوة، في الالقصف الإسرائيلي نفسه الذي استهدف طاقم الجزيرة في الخيمة الملاصقة لمشفى الشفاء في غزة.
أدان اتحاد إذاعات الدول العربية، اليوم الاثنين، "استمرار قيام إسرائيل باستهداف الطواقم الإعلامية في قطاع غزة، والتي كان اَخرها استهداف خيمة للصحفيين ملاصقة لمستشفى الشفاء في غزة، ما أدى إلى استشهاد 6 من مراسلي قناة "الجزيرة"، أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، وكذلك الصحفي محمد الخالدي والمصور مؤمن عليوة".
ووصف اتحاد إذاعات الدول العربية، في بيانه، الاستهداف الإسرائيلي بـ"الجريمة البشعة، التي تأتي حلقة جديدة في سلسلة استهداف العدو الصهيوني الممنهج للصحفيين والمصورين في قطاع غزة
، وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وبحسب البيان، "ارتفع عدد الشهداء الإعلاميين إلى حوالي 240 منذ 22 شهرا، أي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، وهو رقم لم يسجل خلال الـ100 عام من الحروب والنزاعات العالمية".
وأكد بيان اتحاد إذاعات الدول العربية أن هذا الاستهداف الجديد "يكشف حجم الإجرام الإسرائيلي ضد الإعلام، وتحديه الصارخ لكل المواثيق والقوانين الدولية ذات العلاقة بحماية الصحفيين، وخاصة في مناطق النزاعات والحروب".
وأضاف البيان: "اعترف جيش الاحتلال الاسرائيلي بتعمده استهداف خيمة الصحفيين واغتيال المراسلين الميدانيين، مايؤكد الطابع الممنهج لهذه الاعتداءات المتكررة على الصحفيين العاملين في غزة، لإسكات أصواتهم، ومنعهم من إيصال الصورة الحقيقية لما يجري من مجازر إسرائيلية، وحرب إبادة وتجويع بحق الشعب الفلسطيني".
وتابع البيان: "إذ يدعو اتحاد إذاعات الدول العربية مجددا كل الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية في العالم إلى الإدانة الصريحة لهذه الجريمة المتكررة
، فانه يحيّي الإعلاميين العاملين في قطاع غزة، ويشيد بشجاعتهم غير المسبوقة لنقل المعلومات الحقيقية التي توثق جرائم الاحتلال حتى يتسنى مقاضاة مقترفيها أمام الهيئات الدولية المختصة".
وشدد البيان على أن "اتحاد إذاعات الدول العربية يواصل تنفيذ خطة التغطية الاستثنائية للأحداث في غزة من خلال التعاقد مع مراسلين خاصين عاملين في القطاع، والتعاون والتنسيق مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، مع بث المواد المنتجة والتغطيات إلى كافة الهيئات الإذاعية والتلفزيونية العربية عبر منظومة الاتحاد للتبادل الإخباري، وبثها أيضا إلى الهيئات الإذاعية والتلفزيونية الأعضاء في الاتحادات الإذاعية الإقليمية الأخرى
الأوروبية منها والآسيوية والأفريقية والأمريكولاتينية".
وكانت شبكة "الجزيرة" القطرية، أفادت أمس الأحد، بمقتل مراسليها في قطاع غزة، أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصوران إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، في قصف إسرائيلي على خيمة الصحفيين بالقطاع.
بالتوازي، أعلنت مصادر فلسطينية مقتل الصحفي محمد الخالدي والمصور مؤمن عليوة، في الالقصف الإسرائيلي نفسه الذي استهدف طاقم الجزيرة في الخيمة الملاصقة لمشفى الشفاء في غزة.