https://sarabic.ae/20251222/الكرملين-التقارير-التي-تفيد-بأن-روسيا-تخطط-لاستعادة-مناطق-نفوذ-الاتحاد-السوفييتي-غير-صحيحة--عاجل-1108452014.html

الكرملين: التقارير التي تفيد بأن روسيا تخطط لاستعادة مناطق نفوذ الاتحاد السوفييتي غير صحيحة- عاجل

الكرملين: التقارير التي تفيد بأن روسيا تخطط لاستعادة مناطق نفوذ الاتحاد السوفييتي غير صحيحة- عاجل

سبوتنيك عربي

أوضح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن "التقارير التي تزعم بأن روسيا تخطط لاستعادة مناطق نفوذ الاتحاد السوفييتي غير صحيحة". 22.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-22T08:41+0000

2025-12-22T08:41+0000

2025-12-22T08:57+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

العالم

الكرملين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628859_0:308:3073:2036_1920x0_80_0_0_ac6aef8a5cd1e84189def5e82cc780e1.jpg

وردا على سؤال من قبل الصحفيين، عما إذا كان الكرملين قد اطلع على هذه المعلومات، وكيف يمكنه التعليق على مزاعم هذه المصادر، أجاب قائلا: "حسنا، أولا وقبل كل شيء، لا نعلم مدى مصداقية هذه التقارير. هذه هي النقطة الأولى. لقد اطلعنا بالفعل على بعض التقارير المتفرقة حول هذا الموضوع، ولكن حتى لو كانت صحيحة، فهذا وضع تقوم فيه أجهزة الاستخبارات بإصدار أحكام ودراسات واستنتاجات خاطئة، وهذا غير صحيح على الإطلاق".وحول المحادثات التي جرت في ميامي الأمريكية، قال: "المبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميترييف، سيقدم تقريرا لبوتين عن نتائج محادثاته في ميامي فور عودته إلى موسكو".وحول ما إذا كان غياب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عن قمة رابطة الدول المستقلة مفاجئًا" أجاب بيسكوف قائلا: "نتفهم الأمر تمامًا. فجميع رؤساء الدول لديهم جداول أعمال مزدحمة للغاية، لا سيما في ديسمبر/كانون الأول، قبيل أعياد رأس السنة الجديدة".وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن "بوتين يعتزم عقد اجتماع ثنائي مع رئيس الوزراء الأرميني باشينيان في سان بطرسبورغ".وأضاف أن "روسيا تواصل تطوير علاقات الشراكة مع أذربيجان".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

https://sarabic.ae/20251217/بيسكوف-روسيا-تتوقع-من-الولايات-المتحدة-إبلاغها-بنتائج-عملها-مع-أوكرانيا-والاتحاد-الأوروبي-1108264631.html

https://sarabic.ae/20251209/بيسكوف-مصادرة-أصولنا-لن-يمر-دون-رد-1107998174.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, الكرملين