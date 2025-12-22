الكرملين: التقارير التي تفيد بأن روسيا تخطط لاستعادة مناطق نفوذ الاتحاد السوفييتي غير صحيحة- عاجل

عربي
الاستخبارات الخارجية الروسية: المسؤولون في نظام كييف يستعدون للفرار من أوكرانيا- عاجل
08:41 GMT 22.12.2025 (تم التحديث: 08:57 GMT 22.12.2025)
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
© Sputnik . wasim suliman
تابعنا عبر
أوضح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن "التقارير التي تزعم بأن روسيا تخطط لاستعادة مناطق نفوذ الاتحاد السوفييتي غير صحيحة".
وردا على سؤال من قبل الصحفيين، عما إذا كان الكرملين قد اطلع على هذه المعلومات، وكيف يمكنه التعليق على مزاعم هذه المصادر، أجاب قائلا: "حسنا، أولا وقبل كل شيء، لا نعلم مدى مصداقية هذه التقارير. هذه هي النقطة الأولى. لقد اطلعنا بالفعل على بعض التقارير المتفرقة حول هذا الموضوع، ولكن حتى لو كانت صحيحة، فهذا وضع تقوم فيه أجهزة الاستخبارات بإصدار أحكام ودراسات واستنتاجات خاطئة، وهذا غير صحيح على الإطلاق".
وحول المحادثات التي جرت في ميامي الأمريكية، قال: "المبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميترييف، سيقدم تقريرا لبوتين عن نتائج محادثاته في ميامي فور عودته إلى موسكو".
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
بيسكوف: روسيا تتوقع من الولايات المتحدة إبلاغها بنتائج عملها مع أوكرانيا والاتحاد الأوروبي
17 ديسمبر, 10:35 GMT
وحول ما إذا كان غياب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عن قمة رابطة الدول المستقلة مفاجئًا" أجاب بيسكوف قائلا: "نتفهم الأمر تمامًا. فجميع رؤساء الدول لديهم جداول أعمال مزدحمة للغاية، لا سيما في ديسمبر/كانون الأول، قبيل أعياد رأس السنة الجديدة".
وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن "بوتين يعتزم عقد اجتماع ثنائي مع رئيس الوزراء الأرميني باشينيان في سان بطرسبورغ".
وأضاف أن "روسيا تواصل تطوير علاقات الشراكة مع أذربيجان".
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيسكوف: مصادرة الأصول الروسية لن تمر دون رد
9 ديسمبر, 22:37 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
