عربي
القوات الروسية تحرر بلدة غيراسيموفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
بيسكوف: روسيا تتوقع من الولايات المتحدة إبلاغها بنتائج عملها مع أوكرانيا والاتحاد الأوروبي
بيسكوف: روسيا تتوقع من الولايات المتحدة إبلاغها بنتائج عملها مع أوكرانيا والاتحاد الأوروبي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن بلاده تتوقع من الولايات المتحدة إبلاغها بنتائج مباحثاتها مع أوكرانيا والاتحاد الأوروبي
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يتوقع أن يزور المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف روسيا هذا الأسبوع في أعقاب المحادثات في برلين: "نتوقع أنه بمجرد أن يكونوا مستعدين، سيبلغنا نظراؤنا الأمريكيون بنتائج عملهم مع الأوكرانيين والأوروبيين".وأفاد بيسكوف في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤال حول العقوبات الجديدة المحتملة ضد روسيا، بأنه "من المعروف أن مثل هذه الخطط موجودة في عدد من المؤسسات الحكومية في واشنطن. وأي عقوبات ستكون ضارة، فهي تُعيق عملية بناء العلاقات. وهذا أمرٌ بديهي".وأعلن بيسكوف، أن الكرملين لم يطلع بعد على التقارير التي تزعم بأن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا.وأضاف بيسكوف، بأن كل شيء فيما يتعلق بنوايا كييف سيتضح بمجرد أن تراجع موسكو الوثائق الناتجة عن المناقشات مع الولايات المتحدة وأوروبا.وشدد بيسكوف، على أن موقف روسيا من وجود وحدات عسكرية أجنبية في أوكرانيا معروف جيداً ومتسق تماماً ومفهوم.وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول ما إذا كان وجود وحدات عسكرية أجنبية ضمن تحالف الاتحاد الأوروبي على الأراضي الأوكرانية مقبولاً: "موقفنا من وجود وحدات عسكرية أجنبية على الأراضي الأوكرانية معروف جيداً. وقد تمّت صياغته من قِبل الرئيس وعلى مستويات عمل أخرى. إنه معروف جيداً، ومتسق تماماً ومفهوم".الخارجية الروسية تعلق على تحذير لوكاشينكو لأوكرانيا من "إيقاظ الدب الروسي"
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن بلاده تتوقع من الولايات المتحدة إبلاغها بنتائج مباحثاتها مع أوكرانيا والاتحاد الأوروبي بشأن التسوية الأوكرانية، بمجرد أن تصبح جاهزة.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يتوقع أن يزور المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف روسيا هذا الأسبوع في أعقاب المحادثات في برلين: "نتوقع أنه بمجرد أن يكونوا مستعدين، سيبلغنا نظراؤنا الأمريكيون بنتائج عملهم مع الأوكرانيين والأوروبيين".
وأفاد بيسكوف في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤال حول العقوبات الجديدة المحتملة ضد روسيا، بأنه "من المعروف أن مثل هذه الخطط موجودة في عدد من المؤسسات الحكومية في واشنطن. وأي عقوبات ستكون ضارة، فهي تُعيق عملية بناء العلاقات. وهذا أمرٌ بديهي".

وأضاف بيسكوف بالحديث عن مبعوث الرئيس الأمريكي ويتكوف: يتبنى ويتكوف، بصفته عضوًا في فريق الرئيس الأمريكي، نهج ترامب في عملية السلام الأوكرانية، لا نهج موسكو، ويكتسب ويتكوف فهمًا أعمق لموقف روسيا مع كل اتصال جديد مع موسكو.

وأعلن بيسكوف، أن الكرملين لم يطلع بعد على التقارير التي تزعم بأن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول هذا الموضوع: لا، لم نطلع على هذه التقارير بعد.

الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مناقشة التسوية الأوكرانية لا تبشر بالخير
أمس, 16:24 GMT
وأضاف بيسكوف، بأن كل شيء فيما يتعلق بنوايا كييف سيتضح بمجرد أن تراجع موسكو الوثائق الناتجة عن المناقشات مع الولايات المتحدة وأوروبا.
وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول نوايا كييف: سيتضح كل هذا بمجرد الاطلاع على الوثائق التي انبثقت عن المناقشات بين الأمريكيين والأوروبيين والأوكرانيين. لا أنصح بالتنبؤ أو التقييم في الوقت الراهن.
وشدد بيسكوف، على أن موقف روسيا من وجود وحدات عسكرية أجنبية في أوكرانيا معروف جيداً ومتسق تماماً ومفهوم.
وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول ما إذا كان وجود وحدات عسكرية أجنبية ضمن تحالف الاتحاد الأوروبي على الأراضي الأوكرانية مقبولاً: "موقفنا من وجود وحدات عسكرية أجنبية على الأراضي الأوكرانية معروف جيداً. وقد تمّت صياغته من قِبل الرئيس وعلى مستويات عمل أخرى. إنه معروف جيداً، ومتسق تماماً ومفهوم".
الخارجية الروسية تعلق على تحذير لوكاشينكو لأوكرانيا من "إيقاظ الدب الروسي"
