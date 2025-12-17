https://sarabic.ae/20251217/بيسكوف-روسيا-تتوقع-من-الولايات-المتحدة-إبلاغها-بنتائج-عملها-مع-أوكرانيا-والاتحاد-الأوروبي-1108264631.html
بيسكوف: روسيا تتوقع من الولايات المتحدة إبلاغها بنتائج عملها مع أوكرانيا والاتحاد الأوروبي
بيسكوف: روسيا تتوقع من الولايات المتحدة إبلاغها بنتائج عملها مع أوكرانيا والاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن بلاده تتوقع من الولايات المتحدة إبلاغها بنتائج مباحثاتها مع أوكرانيا والاتحاد الأوروبي... 17.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-17T10:35+0000
2025-12-17T10:35+0000
2025-12-17T10:35+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الكرملين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/0a/1072104596_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2a78ea95348b6414a232956bd5bd94b.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يتوقع أن يزور المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف روسيا هذا الأسبوع في أعقاب المحادثات في برلين: "نتوقع أنه بمجرد أن يكونوا مستعدين، سيبلغنا نظراؤنا الأمريكيون بنتائج عملهم مع الأوكرانيين والأوروبيين".وأفاد بيسكوف في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤال حول العقوبات الجديدة المحتملة ضد روسيا، بأنه "من المعروف أن مثل هذه الخطط موجودة في عدد من المؤسسات الحكومية في واشنطن. وأي عقوبات ستكون ضارة، فهي تُعيق عملية بناء العلاقات. وهذا أمرٌ بديهي".وأعلن بيسكوف، أن الكرملين لم يطلع بعد على التقارير التي تزعم بأن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا.وأضاف بيسكوف، بأن كل شيء فيما يتعلق بنوايا كييف سيتضح بمجرد أن تراجع موسكو الوثائق الناتجة عن المناقشات مع الولايات المتحدة وأوروبا.وشدد بيسكوف، على أن موقف روسيا من وجود وحدات عسكرية أجنبية في أوكرانيا معروف جيداً ومتسق تماماً ومفهوم.وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول ما إذا كان وجود وحدات عسكرية أجنبية ضمن تحالف الاتحاد الأوروبي على الأراضي الأوكرانية مقبولاً: "موقفنا من وجود وحدات عسكرية أجنبية على الأراضي الأوكرانية معروف جيداً. وقد تمّت صياغته من قِبل الرئيس وعلى مستويات عمل أخرى. إنه معروف جيداً، ومتسق تماماً ومفهوم".الخارجية الروسية تعلق على تحذير لوكاشينكو لأوكرانيا من "إيقاظ الدب الروسي"
https://sarabic.ae/20251216/الكرملين-المشاركة-الأوروبية-في-مناقشة-التسوية-الأوكرانية-لا-تبشر-بالخير-من-حيث-القبول-1108245871.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/0a/1072104596_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_912ccbda9bd52d9a874cd6e0ca9720aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين
بيسكوف: روسيا تتوقع من الولايات المتحدة إبلاغها بنتائج عملها مع أوكرانيا والاتحاد الأوروبي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن بلاده تتوقع من الولايات المتحدة إبلاغها بنتائج مباحثاتها مع أوكرانيا والاتحاد الأوروبي بشأن التسوية الأوكرانية، بمجرد أن تصبح جاهزة.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يتوقع أن يزور المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف روسيا هذا الأسبوع في أعقاب المحادثات في برلين: "نتوقع أنه بمجرد أن يكونوا مستعدين، سيبلغنا نظراؤنا الأمريكيون بنتائج عملهم مع الأوكرانيين والأوروبيين".
وأفاد بيسكوف في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤال حول العقوبات الجديدة المحتملة ضد روسيا، بأنه "من المعروف أن مثل هذه الخطط موجودة في عدد من المؤسسات الحكومية في واشنطن. وأي عقوبات ستكون ضارة، فهي تُعيق عملية بناء العلاقات. وهذا أمرٌ بديهي".
وأضاف بيسكوف بالحديث عن مبعوث الرئيس الأمريكي ويتكوف: يتبنى ويتكوف، بصفته عضوًا في فريق الرئيس الأمريكي، نهج ترامب في عملية السلام الأوكرانية، لا نهج موسكو، ويكتسب ويتكوف فهمًا أعمق لموقف روسيا مع كل اتصال جديد مع موسكو.
وأعلن بيسكوف، أن الكرملين لم يطلع بعد على التقارير التي تزعم بأن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول هذا الموضوع: لا، لم نطلع على هذه التقارير بعد.
وأضاف بيسكوف، بأن كل شيء فيما يتعلق بنوايا كييف سيتضح بمجرد أن تراجع موسكو الوثائق الناتجة عن المناقشات مع الولايات المتحدة وأوروبا.
وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول نوايا كييف: سيتضح كل هذا بمجرد الاطلاع على الوثائق التي انبثقت عن المناقشات بين الأمريكيين والأوروبيين والأوكرانيين. لا أنصح بالتنبؤ أو التقييم في الوقت الراهن.
وشدد بيسكوف، على أن موقف روسيا من وجود وحدات عسكرية أجنبية في أوكرانيا معروف جيداً ومتسق تماماً ومفهوم.
وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول ما إذا كان وجود وحدات عسكرية أجنبية ضمن تحالف الاتحاد الأوروبي على الأراضي الأوكرانية مقبولاً: "موقفنا من وجود وحدات عسكرية أجنبية على الأراضي الأوكرانية معروف جيداً. وقد تمّت صياغته من قِبل الرئيس وعلى مستويات عمل أخرى. إنه معروف جيداً، ومتسق تماماً ومفهوم".