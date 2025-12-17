الخارجية الروسية تعلق على تحذير لوكاشينكو لأوكرانيا من "إيقاظ الدب الروسي"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب .... بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
الخارجية الروسية تعلق على تحذير لوكاشينكو لأوكرانيا من "إيقاظ الدب الروسي"
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأنه لا يجب أن يثير أحد غضب روسيا، مشيرة إلى أن عواقب ذلك ستكون وخيمة وغير مرضية.
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأنه لا يجب أن يثير أحد غضب روسيا، مشيرة إلى أن عواقب ذلك ستكون وخيمة وغير مرضية.
وقالت زاخاروفا لإذاعة "سبوتنيك" تعليقا على تصريحات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بأنه من الأفضل عدم إيقاظ الدب الروسي بل السعي لإقامة علاقات طبيعية: "أود أن أسهب في هذا القول وأسأل: هل تريدون أن تسألوا أنفسكم (نظام كييف) لماذا تنامون بجوار الدب؟ كيف وصلتم إلى هناك؟".
وأضافت: "تواجد أي طرف قرب "الدب النائم" يجب أن يجعل هذا الطرف يسأل نفسه أولا: "كيف وصلت إلى هنا أصلا؟ ولماذا أنا هنا؟".

وشددت الدبلوماسية الروسية على أن "موسكو كانت دائما منفتحة على التعاون مع أوروبا الغربية، وأن الفرص لذلك كانت متوفرة، لكن الغرب اختار طريق المواجهة بدل الحوار، وهو ما لم يفض سوى إلى تأكيد المواقف الروسية السابقة، ومنها على وجه الخصوص خطاب الرئيس فلاديمير بوتين في مؤتمر ميونيخ للأمن عام 2007، الذي حذر فيه من مخاطر التصعيد ودعا إلى بناء نظام أمني عادل وشامل".

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لوكاشينكو: روسيا تنتصر في أزمة أوكرانيا
أمس, 22:16 GMT

وقال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق، إن "تسوية النزاع في أوكرانيا لا تعتمد كليًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة تظل طرفًا أساسيًا لا يمكن تحقيق السلام من دون مشاركتها".

وأضاف لوكاشينكو، في مقابلة تلفزيونية، أن "روسيا تنتصر في النزاع الدائر بأوكرانيا"، مشددًا على أن استمرار القتال يشكل تهديدًا مباشرًا لوجود الدولة الأوكرانية نفسها.

ودعا الرئيس البيلاروسي، "الدول الأوروبية إلى الكف عن توريد أسلحة جديدة إلى أوكرانيا"، معتبرًا أن "ضخ المزيد من الأسلحة لا يسهم في إنهاء الأزمة بل يفاقمها ويطيل أمدها".

وأكد لوكاشينكو، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد السلام في أوكرانيا"، محذرًا في الوقت نفسه، من أن "استمرار الأزمة الأوكرانية يحمل في طياته خطر تحولها إلى نزاع عالمي قد يشمل استخدام جميع أنواع الأسلحة".
لوكاشينكو يؤكد أنه لم تكن لديه أي مناقشات مع مادورو بشأن إمكانية منحه اللجوء في بيلاروسيا
بيلاروسيا: لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار حرب فيتنام في فنزويلا
