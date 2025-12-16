https://sarabic.ae/20251216/لوكاشينكو-يؤكد-أنه-لم-تكن-لديه-أي-مناقشات-مع-مادورو-بشأن-إمكانية-منحه-اللجوء-في-بيلاروسيا-1108206238.html
لوكاشينكو يؤكد أنه لم تكن لديه أي مناقشات مع مادورو بشأن إمكانية منحه اللجوء في بيلاروسيا
لوكاشينكو يؤكد أنه لم تكن لديه أي مناقشات مع مادورو بشأن إمكانية منحه اللجوء في بيلاروسيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أنه لم تكن لديه أي مناقشات مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، بشأن إمكانية منحه اللجوء في بيلاروسيا، في حال قرر مغادرة... 16.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-16T04:54+0000
2025-12-16T04:54+0000
2025-12-16T04:54+0000
نيكولاس مادورو
الولايات المتحدة الأمريكية
ألكسندر لوكاشينكو
أخبار فنزويلا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106472092_0:110:3252:1939_1920x0_80_0_0_f98739fba0b53cb241615e2cce717849.jpg
ونقلت كالة الأنباء البيلاروسية الرسمية "بيلتا"، عن لوكاشينكو، قوله في مقابلة مع قناة "نيوزماكس" التلفزيونية الأمريكية، إن "مادورو لم يكن عدوًا أو خصمًا لنا أبدًا، وإذا كان يرغب في الوصول إلى بيلاروسيا، فإن أبوابنا مفتوحة هنا".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة "قد توجه ضربات لعصابات المخدرات على الأرض في أمريكا اللاتينية"، وذكر في هذا السياق فنزويلا وكولومبيا، ووجّه اتهامات للرئيس الفنزويلي، رفضتها كاراكاس بشكل قاطع.وأفادت التقارير الإعلامية بأن ترامب، طالب مادورو في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بمغادرة فنزويلا خلال مهلة زمنية معينة، قائلًا: "إن أيام مادورو في المنصب معدودة"، لكن الأخير رفض العرض الأمريكي.
https://sarabic.ae/20251215/مادورو-فنزويلا-تعزز-استراتيجيتها-الدفاعية-في-ظل-تصاعد-التهديدات-الخارجية-1108165062.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106472092_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_f057759e6f786a9710faec846fb64271.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نيكولاس مادورو, الولايات المتحدة الأمريكية, ألكسندر لوكاشينكو, أخبار فنزويلا
نيكولاس مادورو, الولايات المتحدة الأمريكية, ألكسندر لوكاشينكو, أخبار فنزويلا
لوكاشينكو يؤكد أنه لم تكن لديه أي مناقشات مع مادورو بشأن إمكانية منحه اللجوء في بيلاروسيا
أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أنه لم تكن لديه أي مناقشات مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، بشأن إمكانية منحه اللجوء في بيلاروسيا، في حال قرر مغادرة بلاده.
ونقلت كالة الأنباء البيلاروسية الرسمية "بيلتا"، عن لوكاشينكو، قوله في مقابلة مع قناة "نيوزماكس" التلفزيونية الأمريكية، إن "مادورو لم يكن عدوًا أو خصمًا لنا أبدًا، وإذا كان يرغب في الوصول إلى بيلاروسيا، فإن أبوابنا مفتوحة هنا".
وأشار لوكاشينكو إلى أنه لم تكن لديه أي مناقشات مع الرئيس الفنزويلي حول هذا الموضوع، لأن مادورو "ليس الشخص الذي سيترك كل شيء وسيهرب".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة "قد توجه ضربات لعصابات المخدرات على الأرض في أمريكا اللاتينية"، وذكر في هذا السياق فنزويلا وكولومبيا، ووجّه اتهامات للرئيس الفنزويلي، رفضتها كاراكاس بشكل قاطع.
وأفادت التقارير الإعلامية بأن ترامب، طالب مادورو في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بمغادرة فنزويلا خلال مهلة زمنية معينة، قائلًا: "إن أيام مادورو في المنصب معدودة"، لكن الأخير رفض العرض الأمريكي.