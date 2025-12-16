https://sarabic.ae/20251216/لوكاشينكو-يؤكد-أنه-لم-تكن-لديه-أي-مناقشات-مع-مادورو-بشأن-إمكانية-منحه-اللجوء-في-بيلاروسيا-1108206238.html

لوكاشينكو يؤكد أنه لم تكن لديه أي مناقشات مع مادورو بشأن إمكانية منحه اللجوء في بيلاروسيا

لوكاشينكو يؤكد أنه لم تكن لديه أي مناقشات مع مادورو بشأن إمكانية منحه اللجوء في بيلاروسيا

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أنه لم تكن لديه أي مناقشات مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، بشأن إمكانية منحه اللجوء في بيلاروسيا، في حال قرر مغادرة... 16.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-16T04:54+0000

2025-12-16T04:54+0000

2025-12-16T04:54+0000

نيكولاس مادورو

الولايات المتحدة الأمريكية

ألكسندر لوكاشينكو

أخبار فنزويلا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106472092_0:110:3252:1939_1920x0_80_0_0_f98739fba0b53cb241615e2cce717849.jpg

ونقلت كالة الأنباء البيلاروسية الرسمية "بيلتا"، عن لوكاشينكو، قوله في مقابلة مع قناة "نيوزماكس" التلفزيونية الأمريكية، إن "مادورو لم يكن عدوًا أو خصمًا لنا أبدًا، وإذا كان يرغب في الوصول إلى بيلاروسيا، فإن أبوابنا مفتوحة هنا".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة "قد توجه ضربات لعصابات المخدرات على الأرض في أمريكا اللاتينية"، وذكر في هذا السياق فنزويلا وكولومبيا، ووجّه اتهامات للرئيس الفنزويلي، رفضتها كاراكاس بشكل قاطع.وأفادت التقارير الإعلامية بأن ترامب، طالب مادورو في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بمغادرة فنزويلا خلال مهلة زمنية معينة، قائلًا: "إن أيام مادورو في المنصب معدودة"، لكن الأخير رفض العرض الأمريكي.

https://sarabic.ae/20251215/مادورو-فنزويلا-تعزز-استراتيجيتها-الدفاعية-في-ظل-تصاعد-التهديدات-الخارجية-1108165062.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

نيكولاس مادورو, الولايات المتحدة الأمريكية, ألكسندر لوكاشينكو, أخبار فنزويلا