لوكاشينكو يؤكد أنه لم تكن لديه أي مناقشات مع مادورو بشأن إمكانية منحه اللجوء في بيلاروسيا

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
لوكاشينكو يؤكد أنه لم تكن لديه أي مناقشات مع مادورو بشأن إمكانية منحه اللجوء في بيلاروسيا
لوكاشينكو يؤكد أنه لم تكن لديه أي مناقشات مع مادورو بشأن إمكانية منحه اللجوء في بيلاروسيا
أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أنه لم تكن لديه أي مناقشات مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، بشأن إمكانية منحه اللجوء في بيلاروسيا، في حال قرر مغادرة...
لوكاشينكو يؤكد أنه لم تكن لديه أي مناقشات مع مادورو بشأن إمكانية منحه اللجوء في بيلاروسيا

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أنه لم تكن لديه أي مناقشات مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، بشأن إمكانية منحه اللجوء في بيلاروسيا، في حال قرر مغادرة بلاده.
ونقلت كالة الأنباء البيلاروسية الرسمية "بيلتا"، عن لوكاشينكو، قوله في مقابلة مع قناة "نيوزماكس" التلفزيونية الأمريكية، إن "مادورو لم يكن عدوًا أو خصمًا لنا أبدًا، وإذا كان يرغب في الوصول إلى بيلاروسيا، فإن أبوابنا مفتوحة هنا".

وأشار لوكاشينكو إلى أنه لم تكن لديه أي مناقشات مع الرئيس الفنزويلي حول هذا الموضوع، لأن مادورو "ليس الشخص الذي سيترك كل شيء وسيهرب".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة "قد توجه ضربات لعصابات المخدرات على الأرض في أمريكا اللاتينية"، وذكر في هذا السياق فنزويلا وكولومبيا، ووجّه اتهامات للرئيس الفنزويلي، رفضتها كاراكاس بشكل قاطع.
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
مادورو: فنزويلا تعزز استراتيجيتها الدفاعية في ظل تصاعد التهديدات الخارجية
أمس, 04:09 GMT
وأفادت التقارير الإعلامية بأن ترامب، طالب مادورو في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بمغادرة فنزويلا خلال مهلة زمنية معينة، قائلًا: "إن أيام مادورو في المنصب معدودة"، لكن الأخير رفض العرض الأمريكي.
