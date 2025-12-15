https://sarabic.ae/20251215/مادورو-فنزويلا-تعزز-استراتيجيتها-الدفاعية-في-ظل-تصاعد-التهديدات-الخارجية-1108165062.html
مادورو: فنزويلا تعزز استراتيجيتها الدفاعية في ظل تصاعد التهديدات الخارجية
مادورو: فنزويلا تعزز استراتيجيتها الدفاعية في ظل تصاعد التهديدات الخارجية
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن بلاده عدلت وعززت استراتيجيتها الدفاعية الوطنية في ظل "الإجراءات والضغوط العدوانية" التي تواجهها.
وقال مادورو في كلمة ألقاها أمام قمة رؤساء دول وحكومات تحالف بوليفار لشعوب أمريكا (ألبا) الخامسة والعشرين: "لقد عدلنا وحسنا رؤيتنا لنظام الدفاع الوطني، الموروثة عن أسلافنا، عن الزعيم العظيم غوايكايبورو ومقاومة الهنود الكاريبيين".ووصف هذه الإجراءات بأنها تمثل "انقطاعا تاما للطرق القانونية والدبلوماسية" في المنطقة، مؤكدا أن كاراكاس اضطرت إلى تكييف أساليبها لضمان الأمن الوطني.واقترح الرئيس الفنزويلي على الدول الأعضاء في تحالف ألبا اعتماد استراتيجية استجابة مشتركة للتحديات الحالية مبنية على أساس "مقاومة موحدة وطويلة الأمد لشعوب" التحالف، وأيضا على سياسة متسقة للبناء المشترك وتنمية اقتصاد تعاوني للمنفعة المتبادلة.وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز النموذج الاجتماعي الإقليمي، المبني على أفكار محرري أمريكا اللاتينية وضمانات الحق في التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية.وشدد مادورو على أن تحالف ألبا يجب أن يكون مثالاً لحماية القانون الدولي والاستقرار الإقليمي، في ظل ما وصفه بأنه "فترة تصاعد التجاوزات الإمبريالية".
