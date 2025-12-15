عربي
مادورو: فنزويلا تعزز استراتيجيتها الدفاعية في ظل تصاعد التهديدات الخارجية
مادورو: فنزويلا تعزز استراتيجيتها الدفاعية في ظل تصاعد التهديدات الخارجية
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن بلاده عدلت وعززت استراتيجيتها الدفاعية الوطنية في ظل "الإجراءات والضغوط العدوانية" التي تواجهها. 15.12.2025
وقال مادورو في كلمة ألقاها أمام قمة رؤساء دول وحكومات تحالف بوليفار لشعوب أمريكا (ألبا) الخامسة والعشرين: "لقد عدلنا وحسنا رؤيتنا لنظام الدفاع الوطني، الموروثة عن أسلافنا، عن الزعيم العظيم غوايكايبورو ومقاومة الهنود الكاريبيين".ووصف هذه الإجراءات بأنها تمثل "انقطاعا تاما للطرق القانونية والدبلوماسية" في المنطقة، مؤكدا أن كاراكاس اضطرت إلى تكييف أساليبها لضمان الأمن الوطني.واقترح الرئيس الفنزويلي على الدول الأعضاء في تحالف ألبا اعتماد استراتيجية استجابة مشتركة للتحديات الحالية مبنية على أساس "مقاومة موحدة وطويلة الأمد لشعوب" التحالف، وأيضا على سياسة متسقة للبناء المشترك وتنمية اقتصاد تعاوني للمنفعة المتبادلة.وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز النموذج الاجتماعي الإقليمي، المبني على أفكار محرري أمريكا اللاتينية وضمانات الحق في التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية.وشدد مادورو على أن تحالف ألبا يجب أن يكون مثالاً لحماية القانون الدولي والاستقرار الإقليمي، في ظل ما وصفه بأنه "فترة تصاعد التجاوزات الإمبريالية".
مادورو: فنزويلا تعزز استراتيجيتها الدفاعية في ظل تصاعد التهديدات الخارجية

04:09 GMT 15.12.2025
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Jesus Vargas
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن بلاده عدلت وعززت استراتيجيتها الدفاعية الوطنية في ظل "الإجراءات والضغوط العدوانية" التي تواجهها.
وقال مادورو في كلمة ألقاها أمام قمة رؤساء دول وحكومات تحالف بوليفار لشعوب أمريكا (ألبا) الخامسة والعشرين: "لقد عدلنا وحسنا رؤيتنا لنظام الدفاع الوطني، الموروثة عن أسلافنا، عن الزعيم العظيم غوايكايبورو ومقاومة الهنود الكاريبيين".
وأشار مادورو إلى أن فنزويلا واجهت في الأسابيع الأخيرة سلسلة من الإجراءات العدوانية، بما في ذلك تهديدات عسكرية، بالإضافة إلى الاستيلاء على سفينة تحمل نفطا فنزويليا.
ووصف هذه الإجراءات بأنها تمثل "انقطاعا تاما للطرق القانونية والدبلوماسية" في المنطقة، مؤكدا أن كاراكاس اضطرت إلى تكييف أساليبها لضمان الأمن الوطني.
واقترح الرئيس الفنزويلي على الدول الأعضاء في تحالف ألبا اعتماد استراتيجية استجابة مشتركة للتحديات الحالية مبنية على أساس "مقاومة موحدة وطويلة الأمد لشعوب" التحالف، وأيضا على سياسة متسقة للبناء المشترك وتنمية اقتصاد تعاوني للمنفعة المتبادلة.
وصول الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، إلى موسكو للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
مادورو: صمدنا 23 أسبوعا أمام التهديدات الأمريكية
9 ديسمبر, 06:55 GMT
وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز النموذج الاجتماعي الإقليمي، المبني على أفكار محرري أمريكا اللاتينية وضمانات الحق في التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية.
وشدد مادورو على أن تحالف ألبا يجب أن يكون مثالاً لحماية القانون الدولي والاستقرار الإقليمي، في ظل ما وصفه بأنه "فترة تصاعد التجاوزات الإمبريالية".
