https://sarabic.ae/20251209/مادورو-صمدنا-23-أسبوعا-أمام-التهديدات-الأمريكية-1107961663.html

مادورو: صمدنا 23 أسبوعا أمام التهديدات الأمريكية

مادورو: صمدنا 23 أسبوعا أمام التهديدات الأمريكية

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن بلاده صمدت بقوة طوال الأسابيع الـ23 الماضية في مواجهة ما وصفه بالتهديدات الأمريكية، مشيرًا إلى أن "هذا الصمود تحقق بفضل... 09.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-09T06:55+0000

2025-12-09T06:55+0000

2025-12-09T06:55+0000

أخبار فنزويلا

الولايات المتحدة الأمريكية

نيكولاس مادورو

الأخبار

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100316903_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c21749e80c6a7961bdeda0cefc5dc563.jpg

وأوضح مادورو، بحسب وسائل إعلام فنزويلية، أن "الفنزويليين يضعون ثقة كاملة في جيشهم ويدعمون كل فرد يخدم في صفوفه"، مؤكدًا أن "التعاون بين المواطنين والمؤسستين العسكرية والشرطية يشكل ضمانة لاستمرار سيادة فنزويلا واستقرارها وأمنها".وتبرر الولايات المتحدة الأمريكية وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بـ"محاربة تهريب المخدرات".وفي شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، استخدمت واشنطن قواتها المسلحة مرارًا وتكرارًا لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رأيه بأن "أيام مادورو كزعيم لفنزويلا باتت معدودة"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن "الولايات المتحدة لا تعتزم شنّ حرب على فنزويلا".وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تُحافظ على اتصالها مع القيادة الفنزويلية، وسط تصاعد التوترات في منطقة البحر الكاريبي، وهي مستعدة للاستجابة لطلبات كاراكاس.

https://sarabic.ae/20251204/انعكاسات-اقتصادية-وأمنية-إلى-أي-مدى-يتأثر-الشرق-الأوسط-بالتوترات-بين-أمريكا-وفنزويلا؟-1107817163.html

https://sarabic.ae/20251207/الرئيس-التركي-يطالب-مادورو-بالحفاظ-على-قنوات-الحوار-مع-واشنطن--1107897354.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, نيكولاس مادورو, الأخبار, العالم