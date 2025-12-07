https://sarabic.ae/20251207/الرئيس-التركي-يطالب-مادورو-بالحفاظ-على-قنوات-الحوار-مع-واشنطن--1107897354.html
الرئيس التركي يطالب "مادورو" بالحفاظ على قنوات الحوار مع واشنطن
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، أهمية الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة بين فنزويلا والولايات المتحدة، معبرًا عن أمله في تهدئة التوترات الإقليمية في أسرع وقت ممكن.
وأفاد بيان رسمي صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية ونقلته وكالة "الأناضول" بأن الاتصال تناول مناقشة العلاقات الثنائية بين أنقرة وكاراكاس، إلى جانب عدة قضايا إقليمية بارزة.
وأبلغ أردوغان
خلال المكالمة نظيره بأن تركيا تتابع التطورات الإقليمية عن كثب، مشددًا على التزام أنقرة بدعم الحلول السلمية.
وشدد الرئيس التركي على أن تركيا تؤمن بحل جميع المشكلات عبر الحوار، وأنها تكرر هذا الموقف في كل المنابر الدولية، معتبرًا ذلك الطريق الأمثل لتجنب تصعيد التوترات بين الدول.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد تعهد بمحاربة عصابات المخدرات على البر بالطريقة نفسها المتبعة في البحر.
وقال الرئيس الأمريكي في كلمة خلال حفل عشاء بمركز "كينيدي: "سنبدأ نفس العملية براً، لأننا نعرف كل طريق، ونعرف كل منزل، ونعرف مكان سكنهم. نعرف كل شيء عنهم".
وأشار ترامب إلى أن كمية المخدرات التي تدخل الولايات المتحدة بحراً انخفضت بنسبة 94 بالمئة، مضيفًا: "أحاول معرفة من هم الـ 6 بالمئة الآخرون".
والأربعاء الماضي، قال ترامب في تصريحات للصحافيين من البيت الأبيض، "قريبًا جدًا سنبدأ تنفيذ ذلك على البر أيضًا، لأننا نعرف كل الطرق، ونعرف كل منزل. نعرف أين يصنعون هذه القمامة (المخدرات)، ونعرف أين يتم تجميعها بالكامل
".
وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بمحاربة تهريب المخدرات.
وفي شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين، استخدمت واشنطن قواتها المسلحة مرارًا وتكرارًا لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.
وفي أواخر سبتمبر الماضي، أفادت شبكة "إن بي سي" أن الجيش الأمريكي يعمل على خيارات لاستهداف تجار المخدرات داخل فنزويلا.
وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، أعرب ترامب عن رأيه بأن أيام مادورو كزعيم لفنزويلا باتت معدودة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تعتزم شن حرب على الجمهورية.
من جانبها، اعتبرت كاراكاس
هذه الإجراءات استفزازًا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بوضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.
وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تُحافظ على اتصالها مع القيادة الفنزويلية وسط تصاعد التوترات في منطقة البحر الكاريبي، وهي مستعدة للاستجابة لطلبات كاراكاس.