فنزويلا: عودة أكثر من 500 مواطن فنزويلي جوا إلى بلادهم من الولايات المتحدة والمكسيك

فنزويلا: عودة أكثر من 500 مواطن فنزويلي جوا إلى بلادهم من الولايات المتحدة والمكسيك

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل، أن بلاده استقبلت رحلات جوية تقل مواطنين فنزويليين مرحّلين من الولايات المتحدة والمكسيك، وذلك في مطار مايكيتيا الدولي. 04.12.2025

وكشف جيل، يوم أمس الأربعاء، عن أن هذه الخطوة جاءت بناءً على طلب من الحكومة الأمريكية، حيث أن الطلب تضمّن السماح لطائرة مسجلة في الولايات المتحدة بعبور الأجواء الفنزويلية، والهبوط في مطار سيمون بوليفار الدولي، وعلى متنها مواطنون فنزويليون عائدون إلى بلادهم.وقال جيل إن "إجمالي عدد العائدين بلغ 570 شخصًا، من بينهم أكثر من 140 طفلًا".ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، جميع شركات الطيران إلى اعتبار المجال الجوي فوق وحول فنزويلا مغلقًا.ونددت السلطات الفنزويلية بهذا الموقف، مطالبة واشنطن باحترام سيادة البلاد على أجوائها، كما تقدّمت بشكوى إلى كل من الأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي، لإدانة التصريحات الأمريكية، معتبرة أنها تنطوي على تهديد باستخدام القوة.وفي أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، أفادت شبكة "إن بي سي" أن الجيش الأمريكي يعمل على خيارات لاستهداف تجار المخدرات داخل فنزويلا.وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تُحافظ على اتصالها مع القيادة الفنزويلية وسط تصاعد التوترات في منطقة البحر الكاريبي، وهي مستعدة للاستجابة لطلبات كاراكاس.مادورو يؤكد أنه أجرى محادثة "ودية" مع ترامب

