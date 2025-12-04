فنزويلا: عودة أكثر من 500 مواطن فنزويلي جوا إلى بلادهم من الولايات المتحدة والمكسيك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: قرارات الجمعية العامة سلطة معنوية تضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
وكشف جيل، يوم أمس الأربعاء، عن أن هذه الخطوة جاءت بناءً على طلب من الحكومة الأمريكية، حيث أن الطلب تضمّن السماح لطائرة مسجلة في الولايات المتحدة بعبور الأجواء الفنزويلية، والهبوط في مطار سيمون بوليفار الدولي، وعلى متنها مواطنون فنزويليون عائدون إلى بلادهم.وقال جيل إن "إجمالي عدد العائدين بلغ 570 شخصًا، من بينهم أكثر من 140 طفلًا".ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، جميع شركات الطيران إلى اعتبار المجال الجوي فوق وحول فنزويلا مغلقًا.ونددت السلطات الفنزويلية بهذا الموقف، مطالبة واشنطن باحترام سيادة البلاد على أجوائها، كما تقدّمت بشكوى إلى كل من الأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي، لإدانة التصريحات الأمريكية، معتبرة أنها تنطوي على تهديد باستخدام القوة.وفي أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، أفادت شبكة "إن بي سي" أن الجيش الأمريكي يعمل على خيارات لاستهداف تجار المخدرات داخل فنزويلا.وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تُحافظ على اتصالها مع القيادة الفنزويلية وسط تصاعد التوترات في منطقة البحر الكاريبي، وهي مستعدة للاستجابة لطلبات كاراكاس.مادورو يؤكد أنه أجرى محادثة "ودية" مع ترامب
أعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل، أن بلاده استقبلت رحلات جوية تقل مواطنين فنزويليين مرحّلين من الولايات المتحدة والمكسيك، وذلك في مطار مايكيتيا الدولي.
وكشف جيل، يوم أمس الأربعاء، عن أن هذه الخطوة جاءت بناءً على طلب من الحكومة الأمريكية، حيث أن الطلب تضمّن السماح لطائرة مسجلة في الولايات المتحدة بعبور الأجواء الفنزويلية، والهبوط في مطار سيمون بوليفار الدولي، وعلى متنها مواطنون فنزويليون عائدون إلى بلادهم.
وقال جيل إن "إجمالي عدد العائدين بلغ 570 شخصًا، من بينهم أكثر من 140 طفلًا".

وأوضح أن 304 فنزويليين عادوا على متن رحلة تابعة لشركة "كونفياسا" قادمة من المكسيك، فيما وصل الباقون على متن رحلة تجارية قادمة من الولايات المتحدة.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، جميع شركات الطيران إلى اعتبار المجال الجوي فوق وحول فنزويلا مغلقًا.
ونددت السلطات الفنزويلية بهذا الموقف، مطالبة واشنطن باحترام سيادة البلاد على أجوائها، كما تقدّمت بشكوى إلى كل من الأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي، لإدانة التصريحات الأمريكية، معتبرة أنها تنطوي على تهديد باستخدام القوة.
وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بمحاربة تهريب المخدرات، وفي شهري أيلول/سبتمبر، وتشرين الأول/أكتوبر الماضيين، استخدمت واشنطن قواتها المسلحة مرارًا وتكرارًا لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.

وفي أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، أفادت شبكة "إن بي سي" أن الجيش الأمريكي يعمل على خيارات لاستهداف تجار المخدرات داخل فنزويلا.
وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تُحافظ على اتصالها مع القيادة الفنزويلية وسط تصاعد التوترات في منطقة البحر الكاريبي، وهي مستعدة للاستجابة لطلبات كاراكاس.
