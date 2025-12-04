https://sarabic.ae/20251204/عودة-أكثر-من-500-مواطنا-فنزويليا-جوا-إلى-بلادهم-من-الولايات-المتحدة-والمكسيك--وزير-الخارجية-1107797016.html
فنزويلا: عودة أكثر من 500 مواطن فنزويلي جوا إلى بلادهم من الولايات المتحدة والمكسيك
أعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل، أن بلاده استقبلت رحلات جوية تقل مواطنين فنزويليين مرحّلين من الولايات المتحدة والمكسيك، وذلك في مطار مايكيتيا الدولي. 04.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-04T04:35+0000
2025-12-04T04:35+0000
2025-12-04T05:19+0000
أخبار فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102017/03/1020170393_0:198:2852:1802_1920x0_80_0_0_176b04a49c6a3e11a1b2ae8cfbafdd1d.jpg
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102017/03/1020170393_93:0:2760:2000_1920x0_80_0_0_62670d9d3dcc5124d9df98578f79d775.jpg
04:35 GMT 04.12.2025 (تم التحديث: 05:19 GMT 04.12.2025)
أعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل، أن بلاده استقبلت رحلات جوية تقل مواطنين فنزويليين مرحّلين من الولايات المتحدة والمكسيك، وذلك في مطار مايكيتيا الدولي.
وكشف جيل، يوم أمس الأربعاء، عن أن هذه الخطوة جاءت بناءً على طلب من الحكومة الأمريكية، حيث أن الطلب تضمّن السماح لطائرة مسجلة في الولايات المتحدة بعبور الأجواء الفنزويلية، والهبوط في مطار سيمون بوليفار الدولي، وعلى متنها مواطنون فنزويليون عائدون إلى بلادهم.
وقال جيل إن "إجمالي عدد العائدين بلغ 570 شخصًا، من بينهم أكثر من 140 طفلًا".
وأوضح أن 304 فنزويليين عادوا على متن رحلة تابعة لشركة "كونفياسا" قادمة من المكسيك، فيما وصل الباقون على متن رحلة تجارية قادمة من الولايات المتحدة.
ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، جميع شركات الطيران إلى اعتبار المجال الجوي فوق وحول فنزويلا مغلقًا.
ونددت السلطات الفنزويلية بهذا الموقف، مطالبة واشنطن باحترام سيادة البلاد على أجوائها، كما تقدّمت بشكوى إلى كل من الأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي، لإدانة التصريحات الأمريكية، معتبرة أنها تنطوي على تهديد باستخدام القوة.
وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بمحاربة تهريب المخدرات، وفي شهري أيلول/سبتمبر، وتشرين الأول/أكتوبر الماضيين، استخدمت واشنطن قواتها المسلحة مرارًا وتكرارًا لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.
وفي أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، أفادت شبكة "إن بي سي" أن الجيش الأمريكي يعمل على خيارات لاستهداف تجار المخدرات داخل فنزويلا.
وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تُحافظ على اتصالها مع القيادة الفنزويلية وسط تصاعد التوترات في منطقة البحر الكاريبي، وهي مستعدة للاستجابة لطلبات كاراكاس.