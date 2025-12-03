https://sarabic.ae/20251203/فنزويلا-تنتقد-المحكمة-الجنائية-الدولية-بشدة-بعد-إغلاق-مكتبها-في-كاراكاس--1107782239.html

فنزويلا تنتقد المحكمة الجنائية الدولية بشدة بعد إغلاق مكتبها في كاراكاس

هاجمت فنزويلا بشدة المحكمة الجنائية الدولية بعد قرار الأخيرة إغلاق مكتبها في العاصمة كاراكاس، متهمةً إياها بـ"التنصل من واجباتها" أمام استمرار انتهاكات حقوق... 03.12.2025, سبوتنيك عربي

وبررت المحكمة الجنائية الدولية قرارها بـ"غياب تقدم حقيقي" في التعاون مع السلطات الفنزويلية، ما حال دون إحراز تقدم في التحقيق المعروف بـ"فنزويلا 1" حول جرائم مزعومة ضد الإنسانية خلال حكم الرئيس نيكولاس مادورو، بحسب ما ذكرموقع "إمباكت إنترناشيونال". وأكد نائب المدعي العام مامي ماندياي نياغ، أن المحكمة ستواصل التحقيق عن بُعد، لكن بقاء المكتب في كاراكاس "لم يعد مجدياً" بسبب انعدام التعاون الرسمي. في المقابل، أبدت منظمات حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني قلقاً شديداً، ورأت في الإغلاق "انتصاراً للإفلات من العقاب" و"ضربة قوية" لضحايا الانتهاكات، متهمةً السلطات الفنزويلية بعرقلة متعمدة لعمل المحكمة ورفض تقديم المعلومات والأدلة المطلوبة. يذكر أن المكتب كان قد فتح عام 2023، لتسهيل جمع الأدلة والتعاون مع السلطات المحلية، لكن التقدم ظل شبه معدوم بسبب ما وصفته المحكمة بـ"المعلومات المحدودة وغير المتسقة" والحيلولة دون الوصول إلى الشهود. ورغم إغلاق المكتب، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن تحقيقاتها ستستمر اعتماداً على مصادر خارجية وشركاء دوليين، فيما دعت منظمات حقوقية المحكمة إلى تكثيف الضغط والبحث عن آليات بديلة لضمان عدم إفلات المسؤولين من العقاب.وعلى سبيل المثال، لم تتحرك المحكمة ضد إسرائيل، المتهمة بالفصل العنصري وانتهاكات حقوق الإنسان، إلا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بإصدار أوامر توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.وهذا التأخير، إلى جانب الضغوط التي واجهتها المدعية العامة السابقة فاتو بنسودة، والمدعي الحالي كريم خان، من الولايات المتحدة وإسرائيل، كشف عن معايير مزدوجة.وتطالب هذه الانتقادات المحكمة بضرورة الابتعاد عن التسييس وتطبيق معايير موحدة لضمان المساءلة عن الجرائم الفظيعة أينما وقعت.وواجهت المحكمة تحديًا طويل الأمد يتمثل في معارضة الولايات المتحدة، فقد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فترته السابقة شرعية المحكمة، وفي بداية ولايته الرئاسية الثانية، فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة، في خطوة تعكس توترات سابقة ولكنها تثير مخاوف جديدة بشأن قدرة المحكمة على العمل تحت الضغوط الخارجية.

