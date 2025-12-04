https://sarabic.ae/20251204/انعكاسات-اقتصادية-وأمنية-إلى-أي-مدى-يتأثر-الشرق-الأوسط-بالتوترات-بين-أمريكا-وفنزويلا؟-1107817163.html

انعكاسات اقتصادية وأمنية… إلى أي مدى يتأثر الشرق الأوسط بالتوترات بين أمريكا وفنزويلا؟

انعكاسات اقتصادية وأمنية… إلى أي مدى يتأثر الشرق الأوسط بالتوترات بين أمريكا وفنزويلا؟

سبوتنيك عربي

تشهد منطقة البحر الكاريبي تحشيدات عسكرية أمريكية مع تصاعد التوتر مع فنزويلا، وسط توقعات بمواجهات عسكرية محتملة. 04.12.2025, سبوتنيك عربي

وتتّهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بـ"لعب دور محوري في نقل المخدرات إلى الولايات المتحدة والتسبب في وفاة أمريكيين"، وهي اتهامات ينفيها مادورو، وفي الأيام القليلة الماضية، لوّح ترامب بإمكانية تدخل بلاده عسكريًا في فنزويلا.وتشير تقديرات الخبراء إلى أن المواجهة العسكرية باتت محتملة بشكل كبير، ما يترتب عليه انعكاسات اقتصادية وأمنية على الصعيد العالمي.وفق الخبراء، فإن هذه الانعكاسات تطال منطقة الشرق الأوسط على الصعيد الاقتصادي والأمني أيضا رغم عدم وجود حجم تبادلات كبيرة مع فنزويلا ودول المنطقة، لكن التحذيرات تتمثل في معدلات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، خاصة حال استمرار الأزمة لفترة طويلة أو دخول المنطقة هناك في حالة فوضى ومواجهات طويلة.انعكاسات اقتصاديةقال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور هاني أبو الفتوح، إن "انعكاسات كبيرة قد تحدث على الاقتصاد الدولي ومتعددة الأوجه، حال نشوب مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "التأثير الفوري يتعدى نقص الإمدادات النفطية الفعلية من فنزويلا (رغم تواضع إنتاجها الحالي نتيجة العقوبات) ويمتد إلى ارتفاع المخاطرة الجيوسياسية في أسواق الطاقة".التأثير على الشرق الأوسطواعتبر الخبير الاقتصادي أنه "على المدى القصير تتأثر اقتصادات الشرق الأوسط المنتجة للنفط بارتفاع الإيرادات النفطية، ومع ذلك، فإن تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية يرفع مخاطر الاستثمار، مما يهدد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة".ولفت إلى أن دول "أوبك بلس" ستجد نفسها تحت ضغط لممارسة دور المُوازِن لسوق النفط للحفاظ على استقرار الأسعار العالمية".تدهور الوضع في فنزويلا وتداعياته الإقليميةوأشار أبو الفتوح إلى أنه "في حال التدخل، سيشهد الاقتصاد الفنزويلي دمارا هائلا في بنيته التحتية، وانكماشا متفاقما رغم انتشار التضخم المفرط الحالي، كما أن الأثر الإنساني سيكون كارثيا، مما سيفاقم أزمة الهجرة الإقليمية، ويشكل عبئا اقتصاديا وماليا كبيرا على دول الجوار في أمريكا اللاتينية".ارتدادات أمنيةقال الخبير الأمني السعودي العميد عبد الله آل شايع، إن "المعطيات الراهنة تشير إلى وجود تحركات عسكرية أمريكية بارزة، تمثلت في نشر القوات البحرية والجوية ووصول حاملة طائرات إلى المنطقة، إضافة إلى إعلان الحظر الجوي حول فنزويلا".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "هذه المؤشرات، إلى جانب التصعيد الإعلامي المتبادل، توحي باقتراب عمليات عسكرية محدودة النطاق، قد تأخذ شكل ضربات مركزة وحصار بحري مشدد".الارتدادات المحتملة على الشرق الأوسطوفق الخبير الأمني، "يُتوقع أن تنعكس أي عمليات عسكرية في فنزويلا بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع مستويات المخاطر في السوق، ويُرجَّح أن يؤدي ذلك إلى ضغوط إضافية على دول الشرق الأوسط، ولا سيما أعضاء منظمة "أوبك بلس"، لضبط الإنتاج وتحقيق التوازن في ظل تقلبات الأسعار".ولفت إلى أن "ارتباط الصين بمشاريع استراتيجية في فنزويلا واستيرادها كميات كبيرة من النفط سيزيد من تعقيد المشهد، ويضاعف أثر الأزمة على الأسواق العالمية".وحول التأثيرات بعيدة المدى حال استمرار المواجهة أو الدخول العسكري الأمريكي لفنزويلا، قال آل شيايع إن التقديرات تشير إلى أن الأزمة قد لا تطول، إلا أن استمرارها أو تحولها إلى تدخل عسكري مباشر سيترك انعكاسات بعيدة المدى، أبرزها:- إعادة تشكيل خارطة الطاقة العالمية وزيادة الاعتماد على نفط الشرق الأوسط كبديل رئيسي.- تعميق الاستقطاب بين الولايات المتحدة من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى، بما ينعكس على ملفات الشرق الأوسط سياسيا واقتصاديا.- توسع نظام العقوبات، ما يرفع تكلفة التجارة والطاقة والنقل.- احتمال إعادة ترتيب أولويات واشنطن الخارجية، بين أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، الأمر الذي قد يؤثر على ضعف مشاركاتها في قضايا المنطقة.وأضاف للصحفيين، خلال اجتماع لإدارته في البيت الأبيض بعد أن أثار قضية الكوكايين القادم من كولومبيا: "أي أحد يفعل ذلك ويبيعه إلى بلادنا معرض للهجوم".وأردف ترامب: "أي دولة ترسل مخدرات إلى الولايات المتحدة قد تكون هدفا لضربات برية وليس فنزويلا فقط"، مضيفًا:"أسمع أن كولومبيا بلد يصنع الكوكايين، لديهم مصانع لإنتاج الكوكايين، ثم يبيعون لنا إياه".فيما أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الأربعاء، أنه أجرى قبل عشرة أيام مكالمة هاتفية "ودّية" مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في وقت تقوم فيه أمريكا بإرسال تعزيزات عسكرية إلى أمريكا اللاتينية.وقال مادورو في تصريحات للتلفزيون الرسمي: "تحدثت مع رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب. أستطيع أن أقول إن الحديث كان محترمًا، بل يمكنني القول إنه ودي".ومنذ أغسطس/ آب الماضي، نشرت الولايات المتحدة أسطولًا من السفن الحربية وأكبر حاملة طائرات في العالم في منطقة الكاريبي، مع تنفيذ ضربات قتلت ما لا يقل عن 83 شخصًا طالت 22 سفينة على الأقل، تحت ذريعة "مكافحة تهريب المخدرات".

