انعكاسات اقتصادية وأمنية… إلى أي مدى يتأثر الشرق الأوسط بالتوترات بين أمريكا وفنزويلا؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: قرارات الجمعية العامة سلطة معنوية تضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251204/انعكاسات-اقتصادية-وأمنية-إلى-أي-مدى-يتأثر-الشرق-الأوسط-بالتوترات-بين-أمريكا-وفنزويلا؟-1107817163.html
انعكاسات اقتصادية وأمنية… إلى أي مدى يتأثر الشرق الأوسط بالتوترات بين أمريكا وفنزويلا؟
انعكاسات اقتصادية وأمنية… إلى أي مدى يتأثر الشرق الأوسط بالتوترات بين أمريكا وفنزويلا؟
سبوتنيك عربي
تشهد منطقة البحر الكاريبي تحشيدات عسكرية أمريكية مع تصاعد التوتر مع فنزويلا، وسط توقعات بمواجهات عسكرية محتملة. 04.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-04T16:54+0000
2025-12-04T16:54+0000
دونالد ترامب
نيكولاس مادورو
رئاسة فنزويلا
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104306/78/1043067816_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_69191e75dd065e74fd2688fb0e028648.jpg
وتتّهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بـ"لعب دور محوري في نقل المخدرات إلى الولايات المتحدة والتسبب في وفاة أمريكيين"، وهي اتهامات ينفيها مادورو، وفي الأيام القليلة الماضية، لوّح ترامب بإمكانية تدخل بلاده عسكريًا في فنزويلا.وتشير تقديرات الخبراء إلى أن المواجهة العسكرية باتت محتملة بشكل كبير، ما يترتب عليه انعكاسات اقتصادية وأمنية على الصعيد العالمي.وفق الخبراء، فإن هذه الانعكاسات تطال منطقة الشرق الأوسط على الصعيد الاقتصادي والأمني أيضا رغم عدم وجود حجم تبادلات كبيرة مع فنزويلا ودول المنطقة، لكن التحذيرات تتمثل في معدلات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، خاصة حال استمرار الأزمة لفترة طويلة أو دخول المنطقة هناك في حالة فوضى ومواجهات طويلة.انعكاسات اقتصاديةقال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور هاني أبو الفتوح، إن "انعكاسات كبيرة قد تحدث على الاقتصاد الدولي ومتعددة الأوجه، حال نشوب مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "التأثير الفوري يتعدى نقص الإمدادات النفطية الفعلية من فنزويلا (رغم تواضع إنتاجها الحالي نتيجة العقوبات) ويمتد إلى ارتفاع المخاطرة الجيوسياسية في أسواق الطاقة".التأثير على الشرق الأوسطواعتبر الخبير الاقتصادي أنه "على المدى القصير تتأثر اقتصادات الشرق الأوسط المنتجة للنفط بارتفاع الإيرادات النفطية، ومع ذلك، فإن تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية يرفع مخاطر الاستثمار، مما يهدد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة".ولفت إلى أن دول "أوبك بلس" ستجد نفسها تحت ضغط لممارسة دور المُوازِن لسوق النفط للحفاظ على استقرار الأسعار العالمية".تدهور الوضع في فنزويلا وتداعياته الإقليميةوأشار أبو الفتوح إلى أنه "في حال التدخل، سيشهد الاقتصاد الفنزويلي دمارا هائلا في بنيته التحتية، وانكماشا متفاقما رغم انتشار التضخم المفرط الحالي، كما أن الأثر الإنساني سيكون كارثيا، مما سيفاقم أزمة الهجرة الإقليمية، ويشكل عبئا اقتصاديا وماليا كبيرا على دول الجوار في أمريكا اللاتينية".ارتدادات أمنيةقال الخبير الأمني السعودي العميد عبد الله آل شايع، إن "المعطيات الراهنة تشير إلى وجود تحركات عسكرية أمريكية بارزة، تمثلت في نشر القوات البحرية والجوية ووصول حاملة طائرات إلى المنطقة، إضافة إلى إعلان الحظر الجوي حول فنزويلا".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "هذه المؤشرات، إلى جانب التصعيد الإعلامي المتبادل، توحي باقتراب عمليات عسكرية محدودة النطاق، قد تأخذ شكل ضربات مركزة وحصار بحري مشدد".الارتدادات المحتملة على الشرق الأوسطوفق الخبير الأمني، "يُتوقع أن تنعكس أي عمليات عسكرية في فنزويلا بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع مستويات المخاطر في السوق، ويُرجَّح أن يؤدي ذلك إلى ضغوط إضافية على دول الشرق الأوسط، ولا سيما أعضاء منظمة "أوبك بلس"، لضبط الإنتاج وتحقيق التوازن في ظل تقلبات الأسعار".ولفت إلى أن "ارتباط الصين بمشاريع استراتيجية في فنزويلا واستيرادها كميات كبيرة من النفط سيزيد من تعقيد المشهد، ويضاعف أثر الأزمة على الأسواق العالمية".وحول التأثيرات بعيدة المدى حال استمرار المواجهة أو الدخول العسكري الأمريكي لفنزويلا، قال آل شيايع إن التقديرات تشير إلى أن الأزمة قد لا تطول، إلا أن استمرارها أو تحولها إلى تدخل عسكري مباشر سيترك انعكاسات بعيدة المدى، أبرزها:- إعادة تشكيل خارطة الطاقة العالمية وزيادة الاعتماد على نفط الشرق الأوسط كبديل رئيسي.- تعميق الاستقطاب بين الولايات المتحدة من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى، بما ينعكس على ملفات الشرق الأوسط سياسيا واقتصاديا.- توسع نظام العقوبات، ما يرفع تكلفة التجارة والطاقة والنقل.- احتمال إعادة ترتيب أولويات واشنطن الخارجية، بين أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، الأمر الذي قد يؤثر على ضعف مشاركاتها في قضايا المنطقة.وأضاف للصحفيين، خلال اجتماع لإدارته في البيت الأبيض بعد أن أثار قضية الكوكايين القادم من كولومبيا: "أي أحد يفعل ذلك ويبيعه إلى بلادنا معرض للهجوم".وأردف ترامب: "أي دولة ترسل مخدرات إلى الولايات المتحدة قد تكون هدفا لضربات برية وليس فنزويلا فقط"، مضيفًا:"أسمع أن كولومبيا بلد يصنع الكوكايين، لديهم مصانع لإنتاج الكوكايين، ثم يبيعون لنا إياه".فيما أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الأربعاء، أنه أجرى قبل عشرة أيام مكالمة هاتفية "ودّية" مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في وقت تقوم فيه أمريكا بإرسال تعزيزات عسكرية إلى أمريكا اللاتينية.وقال مادورو في تصريحات للتلفزيون الرسمي: "تحدثت مع رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب. أستطيع أن أقول إن الحديث كان محترمًا، بل يمكنني القول إنه ودي".ومنذ أغسطس/ آب الماضي، نشرت الولايات المتحدة أسطولًا من السفن الحربية وأكبر حاملة طائرات في العالم في منطقة الكاريبي، مع تنفيذ ضربات قتلت ما لا يقل عن 83 شخصًا طالت 22 سفينة على الأقل، تحت ذريعة "مكافحة تهريب المخدرات".
https://sarabic.ae/20251115/أمريكا-تطلق-عملية-الرمح-الجنوبي-ورئيس-فنزويلا-يدعو-لسلام-الأمريكتين-1107138710.html
https://sarabic.ae/20251122/إعلام-أمريكا-تستعد-لعمليات-جديدة-ضد-فنزويلا-تشمل-احتمال-الإطاحة-بمادورو-1107408847.html
https://sarabic.ae/20251114/ترينيداد-وتوباغو-أمريكا-تكثف-تدريباتها-العسكرية-قرب-سواحل-فنزويلا-في-الأيام-المقبلة--1107094223.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104306/78/1043067816_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_dcc72daf5be016cd288287508689b294.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, نيكولاس مادورو, رئاسة فنزويلا, حصري, تقارير سبوتنيك
دونالد ترامب, نيكولاس مادورو, رئاسة فنزويلا, حصري, تقارير سبوتنيك

انعكاسات اقتصادية وأمنية… إلى أي مدى يتأثر الشرق الأوسط بالتوترات بين أمريكا وفنزويلا؟

16:54 GMT 04.12.2025
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يخطب في حشد مؤيد له في كاراكاس
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يخطب في حشد مؤيد له في كاراكاس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
تشهد منطقة البحر الكاريبي تحشيدات عسكرية أمريكية مع تصاعد التوتر مع فنزويلا، وسط توقعات بمواجهات عسكرية محتملة.
وتتّهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بـ"لعب دور محوري في نقل المخدرات إلى الولايات المتحدة والتسبب في وفاة أمريكيين"، وهي اتهامات ينفيها مادورو، وفي الأيام القليلة الماضية، لوّح ترامب بإمكانية تدخل بلاده عسكريًا في فنزويلا.
وتشير تقديرات الخبراء إلى أن المواجهة العسكرية باتت محتملة بشكل كبير، ما يترتب عليه انعكاسات اقتصادية وأمنية على الصعيد العالمي.
وفق الخبراء، فإن هذه الانعكاسات تطال منطقة الشرق الأوسط على الصعيد الاقتصادي والأمني أيضا رغم عدم وجود حجم تبادلات كبيرة مع فنزويلا ودول المنطقة، لكن التحذيرات تتمثل في معدلات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، خاصة حال استمرار الأزمة لفترة طويلة أو دخول المنطقة هناك في حالة فوضى ومواجهات طويلة.
أمريكا تطلق عملية الرمح الجنوبي ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
راديو
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
15 نوفمبر, 13:42 GMT

انعكاسات اقتصادية

قال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور هاني أبو الفتوح، إن "انعكاسات كبيرة قد تحدث على الاقتصاد الدولي ومتعددة الأوجه، حال نشوب مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "التأثير الفوري يتعدى نقص الإمدادات النفطية الفعلية من فنزويلا (رغم تواضع إنتاجها الحالي نتيجة العقوبات) ويمتد إلى ارتفاع المخاطرة الجيوسياسية في أسواق الطاقة".
ويرى أن "اتساع الصراع في منطقة غنية بالنفط سيرفع أسعار النفط بشكل كبير، مما يؤدي إلى تضخم مدفوع بارتفاع التكلفة على مستوى العالم، وهنا ربما تضطر البنوك المركزية الكبرى إلى إعادة تقييم سياساتها، مما يزيد من احتمالات الركود التضخمي".
التأثير على الشرق الأوسط
واعتبر الخبير الاقتصادي أنه "على المدى القصير تتأثر اقتصادات الشرق الأوسط المنتجة للنفط بارتفاع الإيرادات النفطية، ومع ذلك، فإن تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية يرفع مخاطر الاستثمار، مما يهدد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
ولفت إلى أن دول "أوبك بلس" ستجد نفسها تحت ضغط لممارسة دور المُوازِن لسوق النفط للحفاظ على استقرار الأسعار العالمية".
تدهور الوضع في فنزويلا وتداعياته الإقليمية
وأشار أبو الفتوح إلى أنه "في حال التدخل، سيشهد الاقتصاد الفنزويلي دمارا هائلا في بنيته التحتية، وانكماشا متفاقما رغم انتشار التضخم المفرط الحالي، كما أن الأثر الإنساني سيكون كارثيا، مما سيفاقم أزمة الهجرة الإقليمية، ويشكل عبئا اقتصاديا وماليا كبيرا على دول الجوار في أمريكا اللاتينية".
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
إعلام: أمريكا تستعد لعمليات جديدة ضد فنزويلا تشمل احتمال الإطاحة بمادورو
22 نوفمبر, 23:43 GMT

ارتدادات أمنية

قال الخبير الأمني السعودي العميد عبد الله آل شايع، إن "المعطيات الراهنة تشير إلى وجود تحركات عسكرية أمريكية بارزة، تمثلت في نشر القوات البحرية والجوية ووصول حاملة طائرات إلى المنطقة، إضافة إلى إعلان الحظر الجوي حول فنزويلا".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "هذه المؤشرات، إلى جانب التصعيد الإعلامي المتبادل، توحي باقتراب عمليات عسكرية محدودة النطاق، قد تأخذ شكل ضربات مركزة وحصار بحري مشدد".
وتابع: "من المرجّح أن تتخلل هذه التطورات محاولات تفاوضية وفق شروط تطرحها الولايات المتحدة، مع عدم استبعاد تدخل دبلوماسي من بعض القوى الدولية، وعلى رأسها الصين وروسيا، سعيًا لتفادي التصعيد العسكري والدفع نحو مسار تفاوضي".
الارتدادات المحتملة على الشرق الأوسط
وفق الخبير الأمني، "يُتوقع أن تنعكس أي عمليات عسكرية في فنزويلا بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع مستويات المخاطر في السوق، ويُرجَّح أن يؤدي ذلك إلى ضغوط إضافية على دول الشرق الأوسط، ولا سيما أعضاء منظمة "أوبك بلس"، لضبط الإنتاج وتحقيق التوازن في ظل تقلبات الأسعار".
ولفت إلى أن "ارتباط الصين بمشاريع استراتيجية في فنزويلا واستيرادها كميات كبيرة من النفط سيزيد من تعقيد المشهد، ويضاعف أثر الأزمة على الأسواق العالمية".
البحر الكاريبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
ترينيداد وتوباغو: أمريكا تكثف تدريباتها العسكرية قرب سواحل فنزويلا "في الأيام المقبلة"
14 نوفمبر, 00:39 GMT
وحول التأثيرات بعيدة المدى حال استمرار المواجهة أو الدخول العسكري الأمريكي لفنزويلا، قال آل شيايع إن التقديرات تشير إلى أن الأزمة قد لا تطول، إلا أن استمرارها أو تحولها إلى تدخل عسكري مباشر سيترك انعكاسات بعيدة المدى، أبرزها:
- إعادة تشكيل خارطة الطاقة العالمية وزيادة الاعتماد على نفط الشرق الأوسط كبديل رئيسي.
- تعميق الاستقطاب بين الولايات المتحدة من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى، بما ينعكس على ملفات الشرق الأوسط سياسيا واقتصاديا.
- توسع نظام العقوبات، ما يرفع تكلفة التجارة والطاقة والنقل.
- احتمال إعادة ترتيب أولويات واشنطن الخارجية، بين أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، الأمر الذي قد يؤثر على ضعف مشاركاتها في قضايا المنطقة.
وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الثلاثاء، إن "أي دولة تهرب المخدرات إلى الولايات المتحدة يمكن أن تتعرض للهجوم"، على حد قوله.
وأضاف للصحفيين، خلال اجتماع لإدارته في البيت الأبيض بعد أن أثار قضية الكوكايين القادم من كولومبيا: "أي أحد يفعل ذلك ويبيعه إلى بلادنا معرض للهجوم".
وأردف ترامب: "أي دولة ترسل مخدرات إلى الولايات المتحدة قد تكون هدفا لضربات برية وليس فنزويلا فقط"، مضيفًا:"أسمع أن كولومبيا بلد يصنع الكوكايين، لديهم مصانع لإنتاج الكوكايين، ثم يبيعون لنا إياه".
وردّ الرئيس الكولومبي جوستابو بيترو على ترامب، في منشور على منصة "إكس"، قائلا إن بلاده "تدمر مختبرا لإنتاج المخدرات كل 40 دقيقة من دون صواريخ".
فيما أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الأربعاء، أنه أجرى قبل عشرة أيام مكالمة هاتفية "ودّية" مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في وقت تقوم فيه أمريكا بإرسال تعزيزات عسكرية إلى أمريكا اللاتينية.
وقال مادورو في تصريحات للتلفزيون الرسمي: "تحدثت مع رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب. أستطيع أن أقول إن الحديث كان محترمًا، بل يمكنني القول إنه ودي".

وأضاف الرئيس الفنزويلي: "إذا كانت هذه المكالمة تعني اتخاذ خطوات نحو حوار محترم – دولة إلى دولة، بلد إلى بلد، فنحن نرحب بالحوار والدبلوماسية، لأننا دائمًا نسعى إلى السلام".

ومنذ أغسطس/ آب الماضي، نشرت الولايات المتحدة أسطولًا من السفن الحربية وأكبر حاملة طائرات في العالم في منطقة الكاريبي، مع تنفيذ ضربات قتلت ما لا يقل عن 83 شخصًا طالت 22 سفينة على الأقل، تحت ذريعة "مكافحة تهريب المخدرات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала