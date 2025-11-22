إدارة الطيران الأمريكية تحذر من مخاطر التحليق فوق فنزويلا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: كل الأحداث تدل على فشل السياسة الغربية بإلحاق هزيمة استراتيجية عسكرية واقتصادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تخترق الهدنة وتقتل عشرات الفلسطينيين في غزة مع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251122/إدارة-الطيران-الأمريكية-تحذر-من-مخاطر-التحليق-فوق-فنزويلا-1107384384.html
إدارة الطيران الأمريكية تحذر من مخاطر التحليق فوق فنزويلا
إدارة الطيران الأمريكية تحذر من مخاطر التحليق فوق فنزويلا
سبوتنيك عربي
حذرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) شركات الطيران الكبرى، الجمعة، من "وضع قد يكون خطرا" عند التحليق فوق فنزويلا، وحثتهم على توخي الحذر. 22.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-22T00:35+0000
2025-11-22T00:57+0000
أخبار فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101364/77/1013647741_0:299:4808:3004_1920x0_80_0_0_e81ba4d299f7cb6904012adefa56466e.jpg
وأشار بيان الإدارة إلى "تدهور الوضع الأمني وتصاعد النشاط العسكري في فنزويلا أو حولها"، مؤكدا أن التهديدات قد تشكل مخاطر على الطائرات على جميع الارتفاعات.ويُلزم هذا التوجيه شركات الطيران الأمريكية بتقديم إشعار مسبق لإدارة الطيران الفيدرالية قبل 72 ساعة على الأقل من الرحلات المخطط لها، لكنه لم يحظر الرحلات فوق البلاد.وأوضح البيان أنه منذ سبتمبر هناك زيادة في التداخل مع نظام الأقمار الصناعية للملاحة العالمية (GNSS) في فنزويلا، ما تسبب في بعض الحالات بتأثيرات مستمرة طوال الرحلة، بالإضافة إلى نشاط مرتبط بزيادة جاهزية القوات العسكرية الفنزويلية.وقالت الإدارة:وأشار البيان إلى أن الجيش الفنزويلي يمتلك طائرات مقاتلة متقدمة وأنظمة أسلحة متعددة قادرة على الوصول إلى ارتفاعات تشغيل الطائرات المدنية أو تجاوزها، مع وجود خطر محتمل على ارتفاع منخفض من أنظمة الدفاع الجوي والمدفعية المضادة للطائرات.وشهدت المنطقة في الأشهر الأخيرة تجمعا عسكريا أمريكيا ضخما، يشمل أكبر حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية، بالإضافة إلى ثمانية سفن حربية أخرى وطائرات إف-35.وقامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف قوارب يزعم أنها تنقل مخدرات انطلقت من سواحل فنزويلا ودول أمريكية لاتينية أخرى.وقد توقفت الرحلات المباشرة لشركات الطيران الأمريكية من الركاب أو البضائع إلى فنزويلا منذ 2019، لكن بعض شركات الطيران الأمريكية كانت تعبر أجواء البلاد في بعض رحلاتها إلى دول أمريكا الجنوبية.وأعلنت شركة "أمريكان إيرلاينز" أنها أوقفت التحليق فوق فنزويلا منذ أكتوبر، بينما قالت "دلتا إيرلاينز" إنها توقفت عن التحليق هناك منذ وقت طويل، ولم تصدر "يونايتد إيرلاينز" تعليقاً فوريا.
https://sarabic.ae/20251117/ترامب-لا-أستبعد-أي-سيناريوهات-للتحرك-بشأن-فنزويلا-1107215900.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101364/77/1013647741_202:0:4607:3304_1920x0_80_0_0_883a73b0b7f13f781792f8827d8d52a5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إدارة الطيران الأمريكية تحذر من مخاطر التحليق فوق فنزويلا

00:35 GMT 22.11.2025 (تم التحديث: 00:57 GMT 22.11.2025)
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaطائرة
طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
تابعنا عبر
حذرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) شركات الطيران الكبرى، الجمعة، من "وضع قد يكون خطرا" عند التحليق فوق فنزويلا، وحثتهم على توخي الحذر.
وأشار بيان الإدارة إلى "تدهور الوضع الأمني وتصاعد النشاط العسكري في فنزويلا أو حولها"، مؤكدا أن التهديدات قد تشكل مخاطر على الطائرات على جميع الارتفاعات.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
ترامب لا أستبعد أي سيناريوهات للتحرك بشأن فنزويلا
17 نوفمبر, 20:38 GMT
ويُلزم هذا التوجيه شركات الطيران الأمريكية بتقديم إشعار مسبق لإدارة الطيران الفيدرالية قبل 72 ساعة على الأقل من الرحلات المخطط لها، لكنه لم يحظر الرحلات فوق البلاد.
وأوضح البيان أنه منذ سبتمبر هناك زيادة في التداخل مع نظام الأقمار الصناعية للملاحة العالمية (GNSS) في فنزويلا، ما تسبب في بعض الحالات بتأثيرات مستمرة طوال الرحلة، بالإضافة إلى نشاط مرتبط بزيادة جاهزية القوات العسكرية الفنزويلية.
وقالت الإدارة:
"أجرت فنزويلا عدة تدريبات عسكرية ووجهت التعبئة الجماعية لآلاف من القوات العسكرية والاحتياطية"، مؤكدة أن فنزويلا لم تبد أي نية لاستهداف الطيران المدني.
وأشار البيان إلى أن الجيش الفنزويلي يمتلك طائرات مقاتلة متقدمة وأنظمة أسلحة متعددة قادرة على الوصول إلى ارتفاعات تشغيل الطائرات المدنية أو تجاوزها، مع وجود خطر محتمل على ارتفاع منخفض من أنظمة الدفاع الجوي والمدفعية المضادة للطائرات.
وشهدت المنطقة في الأشهر الأخيرة تجمعا عسكريا أمريكيا ضخما، يشمل أكبر حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية، بالإضافة إلى ثمانية سفن حربية أخرى وطائرات إف-35.
وقامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف قوارب يزعم أنها تنقل مخدرات انطلقت من سواحل فنزويلا ودول أمريكية لاتينية أخرى.
وقد توقفت الرحلات المباشرة لشركات الطيران الأمريكية من الركاب أو البضائع إلى فنزويلا منذ 2019، لكن بعض شركات الطيران الأمريكية كانت تعبر أجواء البلاد في بعض رحلاتها إلى دول أمريكا الجنوبية.
وأعلنت شركة "أمريكان إيرلاينز" أنها أوقفت التحليق فوق فنزويلا منذ أكتوبر، بينما قالت "دلتا إيرلاينز" إنها توقفت عن التحليق هناك منذ وقت طويل، ولم تصدر "يونايتد إيرلاينز" تعليقاً فوريا.
