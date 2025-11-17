https://sarabic.ae/20251117/ترامب-لا-أستبعد-أي-سيناريوهات-للتحرك-بشأن-فنزويلا-1107215900.html
ترامب لا أستبعد أي سيناريوهات للتحرك بشأن فنزويلا
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أنه لا يستبعد أي إجراء بشأن فنزويلا، مشيرا إلى حجم الهجرة غير الشرعية من فنزويلا. 17.11.2025, سبوتنيك عربي
أخبار فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، ردا على سؤال حول ما إذا كان يستبعد وجود قوات أمريكية في فنزويلا: "لا أستبعد أي شيء. علينا التعامل مع فنزويلا. لقد أرسلوا مئات الآلاف من الأشخاص من السجون إلى بلدنا".وقال: "لقد ألحق (مادورو ) ضررا جسيما ببلدنا، بالدرجة الأولى من خلال المخدرات، ولكن أيضا بإطلاق سراح السجناء. لقد كانت كارثة حقيقية. لقد أفرغ سجونه. وقد فعلت دول أخرى الشيء نفسه". وفي السياق ذاته، قال ترامب حول خطط بيع طائرات من طراز "إف-35" إلى السعودية: "أخطط لبيع طائرات "إف 35" للسعودية فهي شريك رائع وتحبنا كثيرا".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اعتزام تصنيف مجموعة "دي لوس سوليس" برئاسة رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، كمنظمة إرهابية.وقال روبيو في منشور على منصة "إكس": "الخارجية الأمريكية تعتزم تصنيف كارتيل دي لوس سوليس كمنظمة إرهابية أجنبية".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح مؤخرًا بأن "أيام (الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو) في الحكم باتت معدودة"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن واشنطن "لا تنوي الدخول في حرب مع كاراكاس".ونقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية في نهاية سبتمبر/ أيلول أن الجيش الأمريكي يدرس خيارات لتوجيه ضربات داخل الأراضي الفنزويلية ضد مهربي المخدرات.وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تُحافظ على اتصالها مع القيادة الفنزويلية وسط تصاعد التوترات في منطقة البحر الكاريبي، وهي مستعدة للاستجابة لطلبات كاراكاس.
الأخبار
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، ردا على سؤال حول ما إذا كان يستبعد وجود قوات أمريكية في فنزويلا: "لا أستبعد أي شيء. علينا التعامل مع فنزويلا. لقد أرسلوا مئات الآلاف من الأشخاص من السجون إلى بلدنا".
وأشار ترامب إلى أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "ألحق ضررا بالغا" بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعود ذلك أساس إلى "تدفق المجرمين وتجار المخدرات الذين زعم أنهم دخلوا البلاد من فنزويلا".
وقال: "لقد ألحق (مادورو ) ضررا جسيما ببلدنا، بالدرجة الأولى من خلال المخدرات، ولكن أيضا بإطلاق سراح السجناء. لقد كانت كارثة حقيقية. لقد أفرغ سجونه. وقد فعلت دول أخرى الشيء نفسه".
وأكد ترامب استعداده للتحدث مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وسط تقارير إعلامية عن ضربات أمريكية محتملة ضد فنزويلا، قائلا: "نعم، على الأرجح سأتحدث معه؛ أنا أتحدث مع الجميع".
وفي السياق ذاته، قال ترامب حول خطط بيع طائرات من طراز "إف-35" إلى السعودية: "أخطط لبيع طائرات "إف 35" للسعودية فهي شريك رائع وتحبنا كثيرا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اعتزام تصنيف مجموعة "دي لوس سوليس" برئاسة رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، كمنظمة إرهابية.
وقال روبيو في منشور على منصة "إكس": "الخارجية الأمريكية تعتزم تصنيف كارتيل دي لوس سوليس كمنظمة إرهابية أجنبية".
وخلال الشهرين الماضيين، نفذت القوات الأمريكية عدة عمليات، وصل عددها إلى 20 ضربة، لتدمير زوارق قرب السواحل الفنزويلية قالت إنها تُستخدم في تهريب المخدرات.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح مؤخرًا بأن "أيام (الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو) في الحكم باتت معدودة"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن واشنطن "لا تنوي الدخول في حرب مع كاراكاس
ونقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية في نهاية سبتمبر/ أيلول أن الجيش الأمريكي يدرس خيارات لتوجيه ضربات داخل الأراضي الفنزويلية ضد مهربي المخدرات.
ووصفت كاراكاس هذه الخطوات بأنها استفزاز ومحاولة لزعزعة استقرار الوضع في المنطقة، فضلاً عن كونها انتهاكاً للاتفاقيات الدولية بشأن وضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.
وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تُحافظ على اتصالها مع القيادة الفنزويلية وسط تصاعد التوترات في منطقة البحر الكاريبي، وهي مستعدة للاستجابة لطلبات كاراكاس.