ترامب لا أستبعد أي سيناريوهات للتحرك بشأن فنزويلا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: موسكو لاعب مركزي في الملف السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تزويد مصر بمقاتلات أمريكية حديثة لا يتعارض مع مبدأ حماية إسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251117/ترامب-لا-أستبعد-أي-سيناريوهات-للتحرك-بشأن-فنزويلا-1107215900.html
ترامب لا أستبعد أي سيناريوهات للتحرك بشأن فنزويلا
ترامب لا أستبعد أي سيناريوهات للتحرك بشأن فنزويلا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أنه لا يستبعد أي إجراء بشأن فنزويلا، مشيرا إلى حجم الهجرة غير الشرعية من فنزويلا. 17.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-17T20:38+0000
2025-11-17T20:38+0000
أخبار فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106010098_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6644cfef8aa013306769ec27f761ed4c.jpg
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، ردا على سؤال حول ما إذا كان يستبعد وجود قوات أمريكية في فنزويلا: "لا أستبعد أي شيء. علينا التعامل مع فنزويلا. لقد أرسلوا مئات الآلاف من الأشخاص من السجون إلى بلدنا".وقال: "لقد ألحق (مادورو ) ضررا جسيما ببلدنا، بالدرجة الأولى من خلال المخدرات، ولكن أيضا بإطلاق سراح السجناء. لقد كانت كارثة حقيقية. لقد أفرغ سجونه. وقد فعلت دول أخرى الشيء نفسه". وفي السياق ذاته، قال ترامب حول خطط بيع طائرات من طراز "إف-35" إلى السعودية: "أخطط لبيع طائرات "إف 35" للسعودية فهي شريك رائع وتحبنا كثيرا".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اعتزام تصنيف مجموعة "دي لوس سوليس" برئاسة رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، كمنظمة إرهابية.وقال روبيو في منشور على منصة "إكس": "الخارجية الأمريكية تعتزم تصنيف كارتيل دي لوس سوليس كمنظمة إرهابية أجنبية".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح مؤخرًا بأن "أيام (الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو) في الحكم باتت معدودة"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن واشنطن "لا تنوي الدخول في حرب مع كاراكاس".ونقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية في نهاية سبتمبر/ أيلول أن الجيش الأمريكي يدرس خيارات لتوجيه ضربات داخل الأراضي الفنزويلية ضد مهربي المخدرات.وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تُحافظ على اتصالها مع القيادة الفنزويلية وسط تصاعد التوترات في منطقة البحر الكاريبي، وهي مستعدة للاستجابة لطلبات كاراكاس.
https://sarabic.ae/20251117/ترامب-يقول-إنه-قد-يجري-مناقشات-مع-فنزويلا-1107175955.html
https://sarabic.ae/20251117/روبيو-سندرج-مجموعة-دي-لوس-سوليس-الفنزويلية-التي-يرأسها-مادورو-على-قوائم-الإرهاب-1107175211.html
https://sarabic.ae/20251117/ترامب-يقول-إنه-قد-يجري-مناقشات-مع-فنزويلا-1107175955.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106010098_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_52c3f3caad899f986cd6fb7ce1a3d1f2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب لا أستبعد أي سيناريوهات للتحرك بشأن فنزويلا

20:38 GMT 17.11.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أنه لا يستبعد أي إجراء بشأن فنزويلا، مشيرا إلى حجم الهجرة غير الشرعية من فنزويلا.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، ردا على سؤال حول ما إذا كان يستبعد وجود قوات أمريكية في فنزويلا: "لا أستبعد أي شيء. علينا التعامل مع فنزويلا. لقد أرسلوا مئات الآلاف من الأشخاص من السجون إلى بلدنا".

وأشار ترامب إلى أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "ألحق ضررا بالغا" بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعود ذلك أساس إلى "تدفق المجرمين وتجار المخدرات الذين زعم ​​أنهم دخلوا البلاد من فنزويلا".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه أمام الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
ترامب: قد نجري بعض المناقشات مع فنزويلا... فيديو
03:46 GMT
وقال: "لقد ألحق (مادورو ) ضررا جسيما ببلدنا، بالدرجة الأولى من خلال المخدرات، ولكن أيضا بإطلاق سراح السجناء. لقد كانت كارثة حقيقية. لقد أفرغ سجونه. وقد فعلت دول أخرى الشيء نفسه".

وأكد ترامب استعداده للتحدث مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وسط تقارير إعلامية عن ضربات أمريكية محتملة ضد فنزويلا، قائلا: "نعم، على الأرجح سأتحدث معه؛ أنا أتحدث مع الجميع".

وفي السياق ذاته، قال ترامب حول خطط بيع طائرات من طراز "إف-35" إلى السعودية: "أخطط لبيع طائرات "إف 35" للسعودية فهي شريك رائع وتحبنا كثيرا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اعتزام تصنيف مجموعة "دي لوس سوليس" برئاسة رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، كمنظمة إرهابية.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
روبيو: سندرج مجموعة "دي لوس سوليس" الفنزويلية التي يرأسها مادورو على قوائم الإرهاب
00:45 GMT
وقال روبيو في منشور على منصة "إكس": "الخارجية الأمريكية تعتزم تصنيف كارتيل دي لوس سوليس كمنظمة إرهابية أجنبية".

وخلال الشهرين الماضيين، نفذت القوات الأمريكية عدة عمليات، وصل عددها إلى 20 ضربة، لتدمير زوارق قرب السواحل الفنزويلية قالت إنها تُستخدم في تهريب المخدرات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح مؤخرًا بأن "أيام (الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو) في الحكم باتت معدودة"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن واشنطن "لا تنوي الدخول في حرب مع كاراكاس".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه أمام الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
ترامب: قد نجري بعض المناقشات مع فنزويلا... فيديو
03:46 GMT
ونقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية في نهاية سبتمبر/ أيلول أن الجيش الأمريكي يدرس خيارات لتوجيه ضربات داخل الأراضي الفنزويلية ضد مهربي المخدرات.

ووصفت كاراكاس هذه الخطوات بأنها استفزاز ومحاولة لزعزعة استقرار الوضع في المنطقة، فضلاً عن كونها انتهاكاً للاتفاقيات الدولية بشأن وضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.

وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تُحافظ على اتصالها مع القيادة الفنزويلية وسط تصاعد التوترات في منطقة البحر الكاريبي، وهي مستعدة للاستجابة لطلبات كاراكاس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала