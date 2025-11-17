ترامب يقول إنه قد يجري مناقشات مع فنزويلا.. فيديو

https://sarabic.ae/20251117/ترامب-يقول-إنه-قد-يجري-مناقشات-مع-فنزويلا-1107175955.html

ترامب يقول إنه قد يجري مناقشات مع فنزويلا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة قد تجري مناقشات مع فنزويلا، مشيرًا إلى أن الأخيرة "ترغب في التحدث". 17.11.2025

القاهرة -سبوتنيك. وقال ترامب في تصريحات صحافية نقلتها شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "قد يكون هناك بعض المناقشات مع (الرئيس الفنزويلي نيكولاس) مادورو".كان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أعلن اليوم الاثنين، اعتزام تصنيف مجموعة "دي لوس سوليس" برئاسة رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، كمنظمة إرهابية.وقال روبيو في منشور على منصة "إكس"، "الخارجية الأمريكية تعتزم تصنيف كارتيل دي لوس سوليس كـ منظمة إرهابية أجنبية".وخلال الشهرين الماضيين، نفذت القوات الأمريكية عدة عمليات، وصل عددها إلى 20 ضربة، لتدمير زوارق قرب السواحل الفنزويلية قالت إنها تُستخدم في تهريب المخدرات.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح مؤخرًا بأن "أيام [الرئيس الفنزويلي نيكولاس] مادورو في الحكم باتت معدودة"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن واشنطن "لا تنوي الدخول في حرب مع كاراكاس".ونقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية في نهاية سبتمبر/ أيلول أن الجيش الأمريكي يدرس خيارات لتوجيه ضربات داخل الأراضي الفنزويلية ضد مهربي المخدرات.ووصفت كاراكاس هذه الخطوات بأنها استفزاز ومحاولة لزعزعة استقرار الوضع في المنطقة، فضلاً عن كونها انتهاكاً للاتفاقيات الدولية بشأن وضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تُحافظ على اتصالها مع القيادة الفنزويلية وسط تصاعد التوترات في منطقة البحر الكاريبي، وهي مستعدة للاستجابة لطلبات كاراكاس.

