أمساليوم
بث مباشر
روبيو: سندرج مجموعة "دي لوس سوليس" الفنزويلية التي يرأسها مادورو على قوائم الإرهاب
وقال روبيو في منشور على منصة "إكس"، "الخارجية الأمريكية تعتزم تصنيف كارتيل دي لوس سوليس كـ منظمة إرهابية أجنبية".وخلال الشهرين الماضيين، نفذت القوات الأمريكية عدة عمليات، وصل عددها إلى 20 ضربة، لتدمير زوارق قرب السواحل الفنزويلية قالت إنها تُستخدم في تهريب المخدرات.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح مؤخرًا بأن "أيام [الرئيس الفنزويلي نيكولاس] مادورو في الحكم باتت معدودة"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن واشنطن "لا تنوي الدخول في حرب مع كاراكاس".ونقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية في نهاية سبتمبر/ أيلول أن الجيش الأمريكي يدرس خيارات لتوجيه ضربات داخل الأراضي الفنزويلية ضد مهربي المخدرات.ووصفت كاراكاس هذه الخطوات بأنها استفزاز ومحاولة لزعزعة استقرار الوضع في المنطقة، فضلاً عن كونها انتهاكاً للاتفاقيات الدولية بشأن وضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تُحافظ على اتصالها مع القيادة الفنزويلية وسط تصاعد التوترات في منطقة البحر الكاريبي، وهي مستعدة للاستجابة لطلبات كاراكاس.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الاثنين، اعتزام تصنيف مجموعو "دي لوس سوليس" برئاسة رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، كمنظمة إرهابية.
وقال روبيو في منشور على منصة "إكس"، "الخارجية الأمريكية تعتزم تصنيف كارتيل دي لوس سوليس كـ منظمة إرهابية أجنبية".
وأضاف: "يقود هذه الجماعة نيكولاس مادورو غير الشرعي، وقد أدّت إلى إفساد مؤسسات الحكم في فنزويلا، كما تتحمل مسؤولية أعمال عنف إرهابية نُفذت بالتعاون مع منظمات أخرى مصنفة على قوائم الإرهاب، إضافةً إلى تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا".
وخلال الشهرين الماضيين، نفذت القوات الأمريكية عدة عمليات، وصل عددها إلى 20 ضربة، لتدمير زوارق قرب السواحل الفنزويلية قالت إنها تُستخدم في تهريب المخدرات.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح مؤخرًا بأن "أيام [الرئيس الفنزويلي نيكولاس] مادورو في الحكم باتت معدودة"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن واشنطن "لا تنوي الدخول في حرب مع كاراكاس".
ونقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية في نهاية سبتمبر/ أيلول أن الجيش الأمريكي يدرس خيارات لتوجيه ضربات داخل الأراضي الفنزويلية ضد مهربي المخدرات.
ووصفت كاراكاس هذه الخطوات بأنها استفزاز ومحاولة لزعزعة استقرار الوضع في المنطقة، فضلاً عن كونها انتهاكاً للاتفاقيات الدولية بشأن وضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.
وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تُحافظ على اتصالها مع القيادة الفنزويلية وسط تصاعد التوترات في منطقة البحر الكاريبي، وهي مستعدة للاستجابة لطلبات كاراكاس.
