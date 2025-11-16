مادورو حول عملية "الرمح الجنوبي": غير مسؤولة وتهدد فنزويلا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
وزير إيطالي يدعو لعدم دفع أموال لشراء أسلحة لسلطات كييف بعد فضائح الفساد الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
مادورو حول عملية "الرمح الجنوبي": غير مسؤولة وتهدد فنزويلا
مادورو حول عملية "الرمح الجنوبي": غير مسؤولة وتهدد فنزويلا

07:03 GMT 16.11.2025
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصوروصول الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، إلى موسكو للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر
وصول الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، إلى موسكو للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، التدريبات العسكرية المشتركة الجديدة المقررة بين الولايات المتحدة ودولة ترينيداد وتوباغو بأنها "غير مسؤولة"، في ظل تكثيف واشنطن لوجودها العسكري في منطقة الكاريبي.
وتعتبر كراكاس النشاط العسكري الأمريكي في الكاريبي تحت غطاء عملية "الرمح الجنوبي"، والذي تقول واشنطن إنه موجّه ضد عصابات المخدرات، بأنه مجرد غطاء للإطاحة بالزعيم اليساري مادورو.
وهذه هي ثاني مناورة تدريبية مشتركة تجريها الولايات المتحدة وترينيداد وتوباغو، في أقل من شهر.
ففي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حطت مدمرة أمريكية مزودة بصواريخ موجهة، رحالها في ترينيداد لمدة 4 أيام لإجراء جولة تدريبات اعتبرتها فنزويلا بأنها "استفزاز".
وصرح مادورو خلال مناسبة في كراكاس، يوم أمس السبت: "أعلنت حكومة ترينيداد وتوباغو مجددا عن مناورات غير مسؤولة، حيث تعير مياهها قبالة سواحل ولاية سوكري لتدريبات عسكرية تهدف إلى تهديد جمهورية مثل فنزويلا التي لا تسمح لأحد بتهديدها".

ودعا مادورو أنصاره في الولايات الشرقية إلى "وقفة احتجاجية ومسيرات دائمة في الشوارع"، خلال التدريبات المقررة في الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

الرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
مادورو يقود مسيرة شبابية في كاراكاس ردا على "التهديدات الأمريكية"
13 نوفمبر, 22:35 GMT
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت الخميس الماضي، أنها نفذت ضربة جديدة على سفينة "يشتبه بتورطها في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي"، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على متنها.
وأكد البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) تنفيذ الضربة ضد السفينة المشتبه بها في البحر الكاريبي، حسبما ذكرت قناة "سي بي إس" الإخبارية، أمس الخميس، نقلا عن مسؤول في الوزارة.
ومنذ أوائل سبتمبر/ أيلول الماضي، أذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشن عدد من الضربات، استهدفت سفنا يزعم أنها تتاجر بالمخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.
وحتى 10 نوفمبر الجاري، دمرت هذه الضربات نحو 20 سفينة وأسفرت عن مقتل 76 شخصا على الأقل، ولم يقدم المصدر في البنتاغون مزيدا من التفاصيل حول العملية الأخيرة، بحسب التقرير.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
ترامب: اتخذت "إلى حد ما" قراري بشأن فنزويلا
أمس, 05:59 GMT
وذكرت وسائل إعلام أمريكية سابقا، نقلا عن مصادر مطلعة، أن بريطانيا أوقفت تبادل المعلومات الاستخبارية مع الولايات المتحدة بشأن "السفن المشبوهة" في منطقة البحر الكاريبي، خشية استخدامها لشن ضربات عسكرية أمريكية.
وبحسب وسائل إعلام، فإن لندن تعتبر هذه الهجمات غير قانونية، ولا ترغب في أن تكون "متواطئة" في أفعال تعتبرها السلطات البريطانية انتهاكا للقانون الدولي.
كما صرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، سابقا، بأن هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي وترقى إلى "إعدامات خارج نطاق القضاء". ووفقا لوسائل إعلام، فإن المملكة المتحدة تتفق مع هذا التقييم، ورفض البنتاغون والبيت الأبيض والسفارة البريطانية في واشنطن التعليق على المسألة.
وفي الأسابيع الأخيرة، استخدمت الولايات المتحدة قواتها العسكرية، مرارا وتكرارا، لتدمير قوارب في البحر الكاريبي يزعم أنها كانت تنقل المخدرات، وتزعم السلطات أن هذه العمليات تنفذ لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات.
مادورو يوافق على خطة للمقاومة المسلحة ضد الولايات المتحدة
