مادورو حول عملية "الرمح الجنوبي": غير مسؤولة وتهدد فنزويلا

مادورو حول عملية "الرمح الجنوبي": غير مسؤولة وتهدد فنزويلا

سبوتنيك عربي

اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، التدريبات العسكرية المشتركة الجديدة المقررة بين الولايات المتحدة ودولة ترينيداد وتوباغو بأنها "غير مسؤولة"، في ظل تكثيف... 16.11.2025

وتعتبر كراكاس النشاط العسكري الأمريكي في الكاريبي تحت غطاء عملية "الرمح الجنوبي"، والذي تقول واشنطن إنه موجّه ضد عصابات المخدرات، بأنه مجرد غطاء للإطاحة بالزعيم اليساري مادورو.وهذه هي ثاني مناورة تدريبية مشتركة تجريها الولايات المتحدة وترينيداد وتوباغو، في أقل من شهر.ففي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حطت مدمرة أمريكية مزودة بصواريخ موجهة، رحالها في ترينيداد لمدة 4 أيام لإجراء جولة تدريبات اعتبرتها فنزويلا بأنها "استفزاز".وصرح مادورو خلال مناسبة في كراكاس، يوم أمس السبت: "أعلنت حكومة ترينيداد وتوباغو مجددا عن مناورات غير مسؤولة، حيث تعير مياهها قبالة سواحل ولاية سوكري لتدريبات عسكرية تهدف إلى تهديد جمهورية مثل فنزويلا التي لا تسمح لأحد بتهديدها".وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت الخميس الماضي، أنها نفذت ضربة جديدة على سفينة "يشتبه بتورطها في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي"، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على متنها.وأكد البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) تنفيذ الضربة ضد السفينة المشتبه بها في البحر الكاريبي، حسبما ذكرت قناة "سي بي إس" الإخبارية، أمس الخميس، نقلا عن مسؤول في الوزارة.وحتى 10 نوفمبر الجاري، دمرت هذه الضربات نحو 20 سفينة وأسفرت عن مقتل 76 شخصا على الأقل، ولم يقدم المصدر في البنتاغون مزيدا من التفاصيل حول العملية الأخيرة، بحسب التقرير.وبحسب وسائل إعلام، فإن لندن تعتبر هذه الهجمات غير قانونية، ولا ترغب في أن تكون "متواطئة" في أفعال تعتبرها السلطات البريطانية انتهاكا للقانون الدولي.كما صرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، سابقا، بأن هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي وترقى إلى "إعدامات خارج نطاق القضاء". ووفقا لوسائل إعلام، فإن المملكة المتحدة تتفق مع هذا التقييم، ورفض البنتاغون والبيت الأبيض والسفارة البريطانية في واشنطن التعليق على المسألة.وفي الأسابيع الأخيرة، استخدمت الولايات المتحدة قواتها العسكرية، مرارا وتكرارا، لتدمير قوارب في البحر الكاريبي يزعم أنها كانت تنقل المخدرات، وتزعم السلطات أن هذه العمليات تنفذ لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات.مادورو يوافق على خطة للمقاومة المسلحة ضد الولايات المتحدة

