مادورو يقود مسيرة شبابية في كاراكاس ردا على "التهديدات الأمريكية"

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
مادورو يقود مسيرة شبابية في كاراكاس ردا على "التهديدات الأمريكية"
مادورو يقود مسيرة شبابية في كاراكاس ردا على "التهديدات الأمريكية"
تابعنا عبر
شارك رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، الخميس، في كاراكاس وقاد مسيرة شبابية، وذلك رغم انتشار تقارير تزعم أنه قد يغادر البلاد متوجها إلى كوبا، وفق ما أظهره بث مباشر لقناة VTV الفنزويلية.
وتأتي مسيرة "شباب المجتمع" في العاصمة احتجاجاً على ما تصفه السلطات بـ"التهديدات الأمريكية ضد فنزويلا"، فيما يدعو المشاركون إلى مواصلة العمل من أجل ضمان مستقبل سلمي للبلاد. وتُظهر لقطات البث انضمام مادورو إلى الشباب في جادة سوكرِه.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو برفقة زوجته سيليا فلوريس في حفل استقبالٍ نيابةً عن الرئيس الروسي، تكريمًا لرؤساء الدول المدعوين للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
مادورو يوقع قانونا لتأسيس القيادة الوطنية الشاملة للدفاع في فنزويلا
أمس, 04:09 GMT
وكانت منصات التواصل قد تداولت معلومات تفيد بأن طائرة الرئاسة من طراز إيرباص أيه 340-200 التابعة لشركة كونفياسا وتحمل الرقم واي في 1004 أقلعت من كاراكاس باتجاه كوبا، ما أثار موجة من التكهنات.
جاء ذلك بعد تقرير لمجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية نقلت فيه عن مصادر قولها إن مادورو قد يوافق على التنحي طوعاً مقابل شروط تطرحها الولايات المتحدة، من بينها ضمانات بالعفو، وإلغاء المكافأة المرصودة للقبض عليه، وتوفير ظروف ملائمة لخروجه من البلاد.
وفي كاراكاس، وصفت السلطات الفنزويلية تلك التقارير بشأن مغادرة مادورو المحتملة بأنها جزء من "حملة إعلامية ضد فنزويلا".
© 2025 Sputnik
