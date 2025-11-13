https://sarabic.ae/20251113/مادورو-يقود-مسيرة-شبابية-في-كاراكاس-ردا-على-التهديدات-الأمريكية-1107093461.html
مادورو يقود مسيرة شبابية في كاراكاس ردا على "التهديدات الأمريكية"
شارك رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، الخميس، في كاراكاس وقاد مسيرة شبابية، وذلك رغم انتشار تقارير تزعم أنه قد يغادر البلاد متوجها إلى كوبا، وفق ما أظهره بث مباشر لقناة VTV الفنزويلية.
وتأتي مسيرة "شباب المجتمع" في العاصمة احتجاجاً على ما تصفه السلطات بـ"التهديدات الأمريكية ضد فنزويلا"، فيما يدعو المشاركون إلى مواصلة العمل من أجل ضمان مستقبل سلمي للبلاد. وتُظهر لقطات البث انضمام مادورو إلى الشباب في جادة سوكرِه.
وكانت منصات التواصل قد تداولت معلومات تفيد بأن طائرة الرئاسة من طراز إيرباص أيه 340-200 التابعة لشركة كونفياسا وتحمل الرقم واي في 1004 أقلعت من كاراكاس باتجاه كوبا، ما أثار موجة من التكهنات.
جاء ذلك بعد تقرير لمجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية نقلت فيه عن مصادر قولها إن مادورو قد يوافق على التنحي طوعاً
مقابل شروط تطرحها الولايات المتحدة، من بينها ضمانات بالعفو، وإلغاء المكافأة المرصودة للقبض عليه، وتوفير ظروف ملائمة لخروجه من البلاد.
وفي كاراكاس، وصفت السلطات الفنزويلية تلك التقارير بشأن مغادرة مادورو المحتملة بأنها جزء من "حملة إعلامية ضد فنزويلا".