مادورو يوقع قانونا لتأسيس القيادة الوطنية الشاملة للدفاع في فنزويلا
مادورو يوقع قانونا لتأسيس القيادة الوطنية الشاملة للدفاع في فنزويلا
وقال مادورو، وفقًا لما بثته قناة VTV (فنزويلا للتلفزيون)، عند توقيعه التشريع يوم الثلاثاء: "من هذه اللحظة، وبموجب توقيع هذا القانون، يجب تفعيل جميع قيادات الدفاع الشاملة، التي تجمع جميع المؤسسات العامة للدولة الفنزويلية والجيش وكافة القوى الشعبية، اعتبارًا من الفجر."وكان مادورو قد وافق في وقت سابق من الشهر الحالي على مقترح الحزب الحاكم للشروع في المقاومة المسلحة إذا شنت الولايات المتحدة هجومًا، في ظل وجود قوات بحرية أمريكية في البحر الكاريبي بذريعة مكافحة تهريب المخدرات.وفي سبتمبر، أفادت وسائل الإعلام الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب كان يدرس خيارات متعددة لتنفيذ ضربات عسكرية ضد عصابات المخدرات في فنزويلا، بهدف أوسع يتمثل في إضعاف مادورو.وفي أغسطس، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن ترامب مستعد لاستخدام "كافة عناصر القوة الأمريكية" لمكافحة تهريب المخدرات، بما في ذلك احتمال تنفيذ عملية عسكرية في فنزويلا.من جهته، أكد مادورو أن تصعيد الولايات المتحدة للأوضاع في المنطقة جاء بسبب احتياطيات الطاقة الفنزويلية، وليس بسبب تهريب المخدرات.
تابعنا عبر
وقع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قانونًا جديدًا للدفاع يحدد إجراءات التصدي للتهديدات الأمريكية، وأمر بتفعيل القيادة الوطنية الشاملة للدفاع استعدادًا لاحتمال نشوب صراع مسلح.
وقال مادورو، وفقًا لما بثته قناة VTV (فنزويلا للتلفزيون)، عند توقيعه التشريع يوم الثلاثاء: "من هذه اللحظة، وبموجب توقيع هذا القانون، يجب تفعيل جميع قيادات الدفاع الشاملة، التي تجمع جميع المؤسسات العامة للدولة الفنزويلية والجيش وكافة القوى الشعبية، اعتبارًا من الفجر."
وأضاف مادورو أن القانون يتيح للبلاد أن تكون جاهزة للدفاع عن نفسها: "إذا اضطررنا، كجمهورية وشعب، إلى خوض الكفاح المسلح للدفاع عن هذا الإرث المقدس للمحررين، فعلينا أن نكون مستعدين للانتصار، والانتصار من خلال الوطنية والشجاعة."
وكان مادورو قد وافق في وقت سابق من الشهر الحالي على مقترح الحزب الحاكم للشروع في المقاومة المسلحة إذا شنت الولايات المتحدة هجومًا، في ظل وجود قوات بحرية أمريكية في البحر الكاريبي بذريعة مكافحة تهريب المخدرات.
وفي سبتمبر، أفادت وسائل الإعلام الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب كان يدرس خيارات متعددة لتنفيذ ضربات عسكرية ضد عصابات المخدرات في فنزويلا، بهدف أوسع يتمثل في إضعاف مادورو.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
مادورو يوافق على خطة للمقاومة المسلحة ضد الولايات المتحدة
5 نوفمبر, 05:45 GMT
وفي أغسطس، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن ترامب مستعد لاستخدام "كافة عناصر القوة الأمريكية" لمكافحة تهريب المخدرات، بما في ذلك احتمال تنفيذ عملية عسكرية في فنزويلا.
من جهته، أكد مادورو أن تصعيد الولايات المتحدة للأوضاع في المنطقة جاء بسبب احتياطيات الطاقة الفنزويلية، وليس بسبب تهريب المخدرات.
