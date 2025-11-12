https://sarabic.ae/20251112/مادورو-يوقع-قانونا-لتأسيس-القيادة-الوطنية-الشاملة-للدفاع-في-فنزويلا-1106997684.html
مادورو يوقع قانونا لتأسيس القيادة الوطنية الشاملة للدفاع في فنزويلا
مادورو يوقع قانونا لتأسيس القيادة الوطنية الشاملة للدفاع في فنزويلا
سبوتنيك عربي
وقع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قانونًا جديدًا للدفاع يحدد إجراءات التصدي للتهديدات الأمريكية، وأمر بتفعيل القيادة الوطنية الشاملة للدفاع استعدادًا لاحتمال... 12.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-12T04:09+0000
2025-11-12T04:09+0000
2025-11-12T04:09+0000
نيكولاس مادورو
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فنزويلا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100615055_0:0:2968:1671_1920x0_80_0_0_c56eb1f03203ab460bcdb4f408b9da2c.jpg
وقال مادورو، وفقًا لما بثته قناة VTV (فنزويلا للتلفزيون)، عند توقيعه التشريع يوم الثلاثاء: "من هذه اللحظة، وبموجب توقيع هذا القانون، يجب تفعيل جميع قيادات الدفاع الشاملة، التي تجمع جميع المؤسسات العامة للدولة الفنزويلية والجيش وكافة القوى الشعبية، اعتبارًا من الفجر."وكان مادورو قد وافق في وقت سابق من الشهر الحالي على مقترح الحزب الحاكم للشروع في المقاومة المسلحة إذا شنت الولايات المتحدة هجومًا، في ظل وجود قوات بحرية أمريكية في البحر الكاريبي بذريعة مكافحة تهريب المخدرات.وفي سبتمبر، أفادت وسائل الإعلام الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب كان يدرس خيارات متعددة لتنفيذ ضربات عسكرية ضد عصابات المخدرات في فنزويلا، بهدف أوسع يتمثل في إضعاف مادورو.وفي أغسطس، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن ترامب مستعد لاستخدام "كافة عناصر القوة الأمريكية" لمكافحة تهريب المخدرات، بما في ذلك احتمال تنفيذ عملية عسكرية في فنزويلا.من جهته، أكد مادورو أن تصعيد الولايات المتحدة للأوضاع في المنطقة جاء بسبب احتياطيات الطاقة الفنزويلية، وليس بسبب تهريب المخدرات.
https://sarabic.ae/20251105/مادورو-يوافق-على-خطة-للمقاومة-المسلحة-ضد-الولايات-المتحدة-1106750984.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100615055_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_621946d941a1829548c74ace0097dd3d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نيكولاس مادورو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فنزويلا, العالم
نيكولاس مادورو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فنزويلا, العالم
مادورو يوقع قانونا لتأسيس القيادة الوطنية الشاملة للدفاع في فنزويلا
وقع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قانونًا جديدًا للدفاع يحدد إجراءات التصدي للتهديدات الأمريكية، وأمر بتفعيل القيادة الوطنية الشاملة للدفاع استعدادًا لاحتمال نشوب صراع مسلح.
وقال مادورو، وفقًا لما بثته قناة VTV (فنزويلا للتلفزيون)، عند توقيعه التشريع يوم الثلاثاء: "من هذه اللحظة، وبموجب توقيع هذا القانون، يجب تفعيل جميع قيادات الدفاع الشاملة، التي تجمع جميع المؤسسات العامة للدولة الفنزويلية والجيش وكافة القوى الشعبية، اعتبارًا من الفجر."
وأضاف مادورو أن القانون يتيح للبلاد أن تكون جاهزة للدفاع عن نفسها: "إذا اضطررنا، كجمهورية وشعب، إلى خوض الكفاح المسلح للدفاع عن هذا الإرث المقدس للمحررين، فعلينا أن نكون مستعدين للانتصار، والانتصار من خلال الوطنية والشجاعة."
وكان مادورو قد وافق في وقت سابق من الشهر الحالي على مقترح الحزب الحاكم للشروع في المقاومة المسلحة إذا شنت الولايات المتحدة هجومًا، في ظل وجود قوات بحرية أمريكية في البحر الكاريبي بذريعة مكافحة تهريب المخدرات
.
وفي سبتمبر، أفادت وسائل الإعلام الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب كان يدرس خيارات متعددة لتنفيذ ضربات عسكرية ضد عصابات المخدرات في فنزويلا، بهدف أوسع يتمثل في إضعاف مادورو.
وفي أغسطس، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن ترامب مستعد لاستخدام "كافة عناصر القوة الأمريكية" لمكافحة تهريب المخدرات، بما في ذلك احتمال تنفيذ عملية عسكرية في فنزويلا.
من جهته، أكد مادورو أن تصعيد الولايات المتحدة للأوضاع في المنطقة جاء بسبب احتياطيات الطاقة الفنزويلية، وليس بسبب تهريب المخدرات.