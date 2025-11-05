https://sarabic.ae/20251105/مادورو-يوافق-على-خطة-للمقاومة-المسلحة-ضد-الولايات-المتحدة-1106750984.html
مادورو يوافق على خطة للمقاومة المسلحة ضد الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
2025-11-05T05:45+0000
2025-11-05T05:45+0000
2025-11-05T05:46+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فنزويلا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104023/08/1040230856_0:182:2720:1712_1920x0_80_0_0_dbafff85295ae576956cc76393f5ff9d.jpg
وقال مادورو في مؤتمر للحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي، بثته قناة فنزويلا التلفزيونية: "تمت الموافقة على هذه الأفكار، وعلى الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي البدء في تنفيذها فورا، ووضع خطط عملية لكل شارع وكل مجتمع، حتى يكون شعبنا بأكمله بهدوء وضبط نفس، ولكن بحزم وشجاعة في أعلى مستويات التأهب".وأفاد رئيس الدولة بأنه تلقى وثيقة تتضمن "مجموعة من الأفكار حول الانتقال من الكفاح غير المسلح إلى الكفاح المسلح دفاعًا عن سلامة أراضي البلاد وكرامتها وحقه في السلام ومستقبله".وأضاف: "لا تزال التهديدات والحرب النفسية من الإمبراطورية الأمريكية، مستمرة منذ اثني عشر أسبوعًا".وفي حديثه مع الرئيس، صرّح الأمين العام للحزب ووزير الداخلية، ديوسدادو كابيلو، بأنه "من غير المرجح حدوث أي تطورات خطيرة في فنزويلا"، لكنه دعا المواطنين إلى الاستعداد للأسوأ و"تعزيز الثورة البوليفارية" في مواجهة الضغوط الخارجية.وزير الحرب الأمريكي يعلن عن ضربة عسكرية جديدة تستهدف قارب مهربين بالمحيط الهادئ
الولايات المتحدة الأمريكية
05:45 GMT 05.11.2025 (تم التحديث: 05:46 GMT 05.11.2025)
وافق الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، على مقترحات الحزب الحاكم للانتقال إلى الكفاح المسلح في حال تعرضه لعدوان من الولايات المتحدة، التي تتمركز قواتها البحرية في منطقة البحر الكاريبي بذريعة مكافحة تهريب المخدرات.
وقال مادورو في مؤتمر للحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي، بثته قناة فنزويلا التلفزيونية: "تمت الموافقة على هذه الأفكار، وعلى الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي البدء في تنفيذها فورا، ووضع خطط عملية لكل شارع وكل مجتمع، حتى يكون شعبنا بأكمله بهدوء وضبط نفس، ولكن بحزم وشجاعة في أعلى مستويات التأهب".
وأفاد رئيس الدولة بأنه تلقى وثيقة تتضمن "مجموعة من الأفكار حول الانتقال من الكفاح غير المسلح إلى الكفاح المسلح دفاعًا عن سلامة أراضي البلاد وكرامتها وحقه في السلام ومستقبله".
وحسب قوله، فإن الأمر يتعلق بإعداد الشعب، في إطار المفهوم الدستوري للدفاع الشامل عن الوطن، لكفاح مسلح وطني وقاري محتمل في حال تعرضه لهجوم أمريكي.
وأضاف: "لا تزال التهديدات والحرب النفسية من الإمبراطورية الأمريكية، مستمرة منذ اثني عشر أسبوعًا".
وفي هذا الصدد، دعا مادورو مجددا إلى تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد "لجعل فنزويلا منيعة".
وفي حديثه مع الرئيس، صرّح الأمين العام للحزب ووزير الداخلية، ديوسدادو كابيلو، بأنه "من غير المرجح حدوث أي تطورات خطيرة في فنزويلا"، لكنه دعا المواطنين إلى الاستعداد للأسوأ و"تعزيز الثورة البوليفارية" في مواجهة الضغوط الخارجية.