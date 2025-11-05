https://sarabic.ae/20251105/وزير-الحرب-الأمريكي-يعلن-عن-ضربة-عسكرية-جديدة-تستهدف-قارب-مهربين-بالمحيط-الهادئ-1106748741.html
وزير الحرب الأمريكي يعلن عن ضربة عسكرية جديدة تستهدف قارب مهربين بالمحيط الهادئ
وزير الحرب الأمريكي يعلن عن ضربة عسكرية جديدة تستهدف قارب مهربين بالمحيط الهادئ
أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيت، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة نفذت ضربة على سفينة لتهريب المخدرات في المياه الدولية شرق المحيط الهادئ.
الولايات المتحدة الأمريكية
رئاسة فنزويلا
انتخابات فنزويلا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106501506_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_486592928ecba6be7d381ec75f665cc3.jpg
00:58 GMT 05.11.2025 (تم التحديث: 00:59 GMT 05.11.2025)
أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيت، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة نفذت ضربة على سفينة لتهريب المخدرات في المياه الدولية شرق المحيط الهادئ.
وكتب هيغسيت على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "اليوم، بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نفذت وزارة الحرب الأمريكية ضربة على سفينة تابعة لمنظمة مصنفة إرهابية".
وأضاف وزير الحرب الأمريكي أن الغارة نُفذت في المياه الدولية بشرق المحيط الهادئ، وأسفرت عن مقتل إرهابيين كانا يهربان المخدرات، دون وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية.
وفي شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين، استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية جيشها، مرارا ، لتدمير قوارب يزعم أنها تحمل شحنات مخدرات قبالة سواحل فنزويلا
، وقد لاقت هذه الإجراءات انتقادات من بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، الذين يعتقدون أن على إدارة ترامب أن تقدم للمشرعين مبررًا أكبر للضربات.
وردا على هذه الانتقادات، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه سيطلع أعضاء الكونغرس على ما إذا كان يعتزم توسيع نطاق العملية لتشمل ضربات برية، وبموجب القانون الأمريكي، قد تتطلب مثل هذه الإجراءات موافقة الكونغرس.
وأشار ترامب إلى أن مثل هذه العمليات قد "تنتقل إلى داخل الأراضي الفنزويلية، إذا لزم الأمر"، وهو التصريح الذي زاد من مخاوف التصعيد في المنطقة.