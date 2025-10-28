https://sarabic.ae/20251028/البنتاغون-نفذنا-ضربات-على-4-سفن-لتهريب-المخدرات-في-شرق-المحيط-الهادئ-1106482822.html
البنتاغون: نفذنا ضربات على 4 سفن لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ
أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الثلاثاء، مقتل 14 عنصرا يزعم تورطهم في تهريب مخدرات، خلال 3 ضربات أمريكية استهدفت 4 سفن في شرق المحيط الهادئ. 28.10.2025, سبوتنيك عربي
وكتب هيغسيث على منشور في موقع "إكس": "بتوجيه من الرئيس ترامب (الرئيس الأمريكي)، شنت وزارة الحرب أمس (الاثنين) 3 ضربات قاتلة على 4 سفن تشغلها منظمات إرهابية مصنفة، تهرب المخدرات في شرق المحيط الهادئ".وتابع: "كانت السفن الأربع معروفة من قبل جهاز الاستخبارات لدينا وتمر على طول طرق الإتجار بالمخدرات المعروفة وتحمل مخدرات، 8 من إرهابيي المخدرات كانوا على متن السفينة خلال الضربة الأولى، و4 من إرهابيي المخدرات كانوا على متن السفينة خلال الضربة الثانية، و3 من إرهابيي المخدرات كانوا على متن السفينة خلال الضربة الثالثة".وأردف: "بدأت القيادة الجنوبية الأمريكية على الفور باتخاذ البروتوكولات القياسية للبحث والإنقاذ فيما يتعلق بالناجين، وقبلت سلطات البحث والإنقاذ المكسيكية القضية وتولت مسؤولية تنسيق عملية الإنقاذ".وردا على هذه الانتقادات، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه سيطلع أعضاء الكونغرس على ما إذا كان يعتزم توسيع نطاق العملية لتشمل ضربات برية، وبموجب القانون الأمريكي، قد تتطلب مثل هذه الإجراءات موافقة الكونغرس.وأشار ترامب إلى أن مثل هذه العمليات قد "تنتقل إلى داخل الأراضي الفنزويلية، إذا لزم الأمر"، وهو التصريح الذي زاد من مخاوف التصعيد في المنطقة.البنتاغون: 6 قتلى بضربة أمريكية على قارب لتهريب المخدرات في البحر الكاريبيمادورو يطالب أمريكا بمنع نشوب "حرب مجنونة" مع فنزويلا
