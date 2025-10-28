البنتاغون: نفذنا ضربات على 4 سفن لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251028/البنتاغون-نفذنا-ضربات-على-4-سفن-لتهريب-المخدرات-في-شرق-المحيط-الهادئ-1106482822.html
البنتاغون: نفذنا ضربات على 4 سفن لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ
البنتاغون: نفذنا ضربات على 4 سفن لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الثلاثاء، مقتل 14 عنصرا يزعم تورطهم في تهريب مخدرات، خلال 3 ضربات أمريكية استهدفت 4 سفن في شرق المحيط الهادئ. 28.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-28T14:11+0000
2025-10-28T14:35+0000
البنتاغون الأمريكي
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فنزويلا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101662/62/1016626224_0:116:2210:1359_1920x0_80_0_0_71edc10b4333d7730604533bbdc917c8.jpg
وكتب هيغسيث على منشور في موقع "إكس": "بتوجيه من الرئيس ترامب (الرئيس الأمريكي)، شنت وزارة الحرب أمس (الاثنين) 3 ضربات قاتلة على 4 سفن تشغلها منظمات إرهابية مصنفة، تهرب المخدرات في شرق المحيط الهادئ".وتابع: "كانت السفن الأربع معروفة من قبل جهاز الاستخبارات لدينا وتمر على طول طرق الإتجار بالمخدرات المعروفة وتحمل مخدرات، 8 من إرهابيي المخدرات كانوا على متن السفينة خلال الضربة الأولى، و4 من إرهابيي المخدرات كانوا على متن السفينة خلال الضربة الثانية، و3 من إرهابيي المخدرات كانوا على متن السفينة خلال الضربة الثالثة".وأردف: "بدأت القيادة الجنوبية الأمريكية على الفور باتخاذ البروتوكولات القياسية للبحث والإنقاذ فيما يتعلق بالناجين، وقبلت سلطات البحث والإنقاذ المكسيكية القضية وتولت مسؤولية تنسيق عملية الإنقاذ".وردا على هذه الانتقادات، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه سيطلع أعضاء الكونغرس على ما إذا كان يعتزم توسيع نطاق العملية لتشمل ضربات برية، وبموجب القانون الأمريكي، قد تتطلب مثل هذه الإجراءات موافقة الكونغرس.وأشار ترامب إلى أن مثل هذه العمليات قد "تنتقل إلى داخل الأراضي الفنزويلية، إذا لزم الأمر"، وهو التصريح الذي زاد من مخاوف التصعيد في المنطقة.البنتاغون: 6 قتلى بضربة أمريكية على قارب لتهريب المخدرات في البحر الكاريبيمادورو يطالب أمريكا بمنع نشوب "حرب مجنونة" مع فنزويلا
https://sarabic.ae/20251027/عاصفة-في-منطقة-الكاريبي-كيف-تصاعدت-التوترات-بين--أمريكا-وفنزويلا-تدريجيا-1106455270.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101662/62/1016626224_122:0:2089:1475_1920x0_80_0_0_0b91984c181a7f37d1cfd05e86c6f842.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فنزويلا
البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فنزويلا

البنتاغون: نفذنا ضربات على 4 سفن لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ

14:11 GMT 28.10.2025 (تم التحديث: 14:35 GMT 28.10.2025)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالبحر الكاريبي
البحر الكاريبي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الثلاثاء، مقتل 14 عنصرا يزعم تورطهم في تهريب مخدرات، خلال 3 ضربات أمريكية استهدفت 4 سفن في شرق المحيط الهادئ.
وكتب هيغسيث على منشور في موقع "إكس": "بتوجيه من الرئيس ترامب (الرئيس الأمريكي)، شنت وزارة الحرب أمس (الاثنين) 3 ضربات قاتلة على 4 سفن تشغلها منظمات إرهابية مصنفة، تهرب المخدرات في شرق المحيط الهادئ".
وتابع: "كانت السفن الأربع معروفة من قبل جهاز الاستخبارات لدينا وتمر على طول طرق الإتجار بالمخدرات المعروفة وتحمل مخدرات، 8 من إرهابيي المخدرات كانوا على متن السفينة خلال الضربة الأولى، و4 من إرهابيي المخدرات كانوا على متن السفينة خلال الضربة الثانية، و3 من إرهابيي المخدرات كانوا على متن السفينة خلال الضربة الثالثة".

وأضاف: "قتل ما مجموعه 14 إرهابيا من الضالعين في تهريب المخدرات خلال الضربات الثلاث ونجا واحد. كانت جميع الضربات في المياه الدولية دون أن تتضرر القوات الأمريكية".

مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
عاصفة في منطقة الكاريبي... كيف تصاعدت التوترات بين أمريكا وفنزويلا تدريجيا؟
أمس, 19:25 GMT
وأردف: "بدأت القيادة الجنوبية الأمريكية على الفور باتخاذ البروتوكولات القياسية للبحث والإنقاذ فيما يتعلق بالناجين، وقبلت سلطات البحث والإنقاذ المكسيكية القضية وتولت مسؤولية تنسيق عملية الإنقاذ".

وفي شهري سبتمبر/أيلول الماضي وأكتوبر/تشرين الأول الجاري، استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية جيشها، مرارا ، لتدمير قوارب يزعم أنها تحمل شحنات مخدرات قبالة سواحل فنزويلا، وقد لاقت هذه الإجراءات انتقادات من بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، الذين يعتقدون أن على إدارة ترامب أن تقدم للمشرعين مبررًا أكبر للضربات.

وردا على هذه الانتقادات، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه سيطلع أعضاء الكونغرس على ما إذا كان يعتزم توسيع نطاق العملية لتشمل ضربات برية، وبموجب القانون الأمريكي، قد تتطلب مثل هذه الإجراءات موافقة الكونغرس.
وأشار ترامب إلى أن مثل هذه العمليات قد "تنتقل إلى داخل الأراضي الفنزويلية، إذا لزم الأمر"، وهو التصريح الذي زاد من مخاوف التصعيد في المنطقة.
البنتاغون: 6 قتلى بضربة أمريكية على قارب لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي
مادورو يطالب أمريكا بمنع نشوب "حرب مجنونة" مع فنزويلا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала