مادورو يطالب أمريكا بمنع نشوب "حرب مجنونة" مع فنزويلا
وجّه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الخميس، نداءً باللغة الإنجليزية حذّر فيه الولايات المتحدة من شن "حرب مجنونة"، في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وكاراكاس.
جاءت تصريحات مادورو عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفويضه بعمليات سرية ضد فنزويلا، وسط حملة عسكرية أمريكية مكثفة تستهدف مهربي مخدرات مزعومين في منطقتي الكاريبي والمحيط الهادئ، وفقا لوسائل إعلام غربية. وكانت الولايات المتحدة قد نشرت طائرات حربية متطورة وسفنًا بحرية ضمن ما تصفه بـ"جهود مكافحة المخدرات"، دون تقديم أدلة تثبت تورط الأهداف، التي شملت ثماني سفن وغواصة شبه غاطسة، في تهريب المخدرات.وأثارت هذه الحملة توترات إقليمية حادة، حيث اتهم مادورو الولايات المتحدة بالسعي لتغيير نظامه. وفي تصريح الأسبوع الماضي، كشف ترامب عن تفويضه لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) بتنفيذ عمليات سرية في فنزويلا، مع النظر في استهداف عصابات مخدرات مزعومة على الأراضي الفنزويلية.ويتهم ترامب مادورو بقيادة شبكة لتهريب المخدرات، وهي تهمة نفاها الرئيس الفنزويلي بشدة. وقال هيغسيث إن "الجيش نفذ ضربة عسكرية ضد مركب في الجزء الشرقي من المحيط الهادئ"، مضيفًا: "مقتل 3 أشخاص كانوا على متن المركب، ولم يُصب أي من أفراد القوات الأمريكية بأذى خلال الضربة". من جانبه، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الخميس، رئيس كولومبيا غوستافو بيترو بـ"المجنون"، على خلفية التوترات إثر الضربة الأمريكية، التي أسفرت عن مقتل أشخاص على متن زورق "يُشتبه في تهريبه للمخدرات".وقال روبيو للصحفيين: "أعتقد أن السلطات الكولومبية، سواء في الجيش أو الشرطة، ما زالت مؤيدة لأمريكا. المشكلة الوحيدة في كولومبيا هي رئيس مجنون". وأضاف الوزير الأمريكي، المعروف بمعارضته لليسار في أمريكا اللاتينية: "هذا الرجل مجنون - مجنون! - وليس بخير"، على حد قوله. ويُعدّ هذا الهجوم، الهجوم الثاني من نوعه في المحيط الهادئ خلال يومين، بعد أسابيع من الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة في منطقة الكاريبي، في إطار عملية بحرية، تقول واشنطن إنها تهدف إلى وقف تهريب المخدرات.
وجّه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الخميس، نداءً باللغة الإنجليزية حذّر فيه الولايات المتحدة من شن "حرب مجنونة"، في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وكاراكاس.
جاءت تصريحات مادورو عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفويضه بعمليات سرية ضد فنزويلا، وسط حملة عسكرية أمريكية مكثفة تستهدف مهربي مخدرات مزعومين في منطقتي الكاريبي والمحيط الهادئ، وفقا لوسائل إعلام غربية.

خلال اجتماع مع نقابات موالية له، دعا مادورو إلى "السلام الدائم"، قائلاً: "نعم للسلام إلى الأبد، لا حربا مجنونة من فضلك!".

وكانت الولايات المتحدة قد نشرت طائرات حربية متطورة وسفنًا بحرية ضمن ما تصفه بـ"جهود مكافحة المخدرات"، دون تقديم أدلة تثبت تورط الأهداف، التي شملت ثماني سفن وغواصة شبه غاطسة، في تهريب المخدرات.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
مادورو: نمتلك 5 آلاف منظومة صواريخ "إيغلا -إس" الروسية لتأمين كامل فنزويلا
أمس, 04:34 GMT
وأثارت هذه الحملة توترات إقليمية حادة، حيث اتهم مادورو الولايات المتحدة بالسعي لتغيير نظامه.
وفي تصريح الأسبوع الماضي، كشف ترامب عن تفويضه لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) بتنفيذ عمليات سرية في فنزويلا، مع النظر في استهداف عصابات مخدرات مزعومة على الأراضي الفنزويلية.
ويتهم ترامب مادورو بقيادة شبكة لتهريب المخدرات، وهي تهمة نفاها الرئيس الفنزويلي بشدة.
وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث قد أعلن، أمس الخميس، أن القوات الأمريكية دمرت قاربًا "يُشتبه في تورطه بتهريب المخدرات في المحيط الهادئ"، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص كانوا على متنه، بحسب زعمه.
وقال هيغسيث إن "الجيش نفذ ضربة عسكرية ضد مركب في الجزء الشرقي من المحيط الهادئ"، مضيفًا: "مقتل 3 أشخاص كانوا على متن المركب، ولم يُصب أي من أفراد القوات الأمريكية بأذى خلال الضربة".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
ترامب: مادورو مستعد لتقديم "تنازلات كبيرة" لأنه لا يجرؤ على اختبار صبرنا
17 أكتوبر, 21:43 GMT
من جانبه، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الخميس، رئيس كولومبيا غوستافو بيترو بـ"المجنون"، على خلفية التوترات إثر الضربة الأمريكية، التي أسفرت عن مقتل أشخاص على متن زورق "يُشتبه في تهريبه للمخدرات".
وقال روبيو للصحفيين: "أعتقد أن السلطات الكولومبية، سواء في الجيش أو الشرطة، ما زالت مؤيدة لأمريكا. المشكلة الوحيدة في كولومبيا هي رئيس مجنون".
وأضاف الوزير الأمريكي، المعروف بمعارضته لليسار في أمريكا اللاتينية: "هذا الرجل مجنون - مجنون! - وليس بخير"، على حد قوله.
ويُعدّ هذا الهجوم، الهجوم الثاني من نوعه في المحيط الهادئ خلال يومين، بعد أسابيع من الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة في منطقة الكاريبي، في إطار عملية بحرية، تقول واشنطن إنها تهدف إلى وقف تهريب المخدرات.
