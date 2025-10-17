https://sarabic.ae/20251017/ترامب-مادورو-مستعد-لتقديم-تنازلات-كبيرة-لأنه-لا-يجرؤ-على-اختبار-صبرنا-1106136041.html

ترامب: مادورو مستعد لتقديم "تنازلات كبيرة" لأنه لا يجرؤ على اختبار صبرنا

ترامب: مادورو مستعد لتقديم "تنازلات كبيرة" لأنه لا يجرؤ على اختبار صبرنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو قدّم "تنازلات كبيرة" في محاولة لتخفيف التوتر مع واشنطن، مؤكداً تنفيذ ضربة...

وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي: "نعم، مادورو قدّم للولايات المتحدة كل ما بوسعه. أتدرون لماذا؟ لأنه لا يجرؤ على المزاح مع أمريكا"، مؤكداً عبارته بلفظ قاسٍ استخدمه في الأصل.وكانت وسائل إعلام قد ذكرت في وقت سابق أن مسؤولين فنزويليين، في محاولة لإنهاء التوتر في العلاقات مع واشنطن، عرضوا على إدارة ترامب وصولاً تفضيلياً إلى النفط والموارد المعدنية، وذلك في ظل استمرار الضربات التي تستهدف السفن الفنزويلية في منطقة الكاريبي.وتتهم واشنطن مادورو بقيادة كارتل مخدرات، وقد نشرت قوات عسكرية كبيرة – من بينها طائرات شبح وسبع سفن تابعة للبحرية الأمريكية – في إطار ما تصفه بجهود "مكافحة المخدرات" في المنطقة.من جانبها، نفت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، يوم الخميس، تقريرًا لصحيفة ميامي هيرالد زعم أنها أجرت مفاوضات مع واشنطن بشأن خطة للإطاحة بمادورو.وتقول واشنطن إن حملتها في الكاريبي توجه ضربة حاسمة لتجارة المخدرات، لكنها لم تقدم أدلة على أن القتلى – وعددهم لا يقل عن 27 حتى الآن – كانوا بالفعل مهربين. ويشير خبراء إلى أن عمليات القتل خارج نطاق القانون تُعد غير شرعية حتى لو استهدفت متاجرين بالمخدرات.كما امتدت تداعيات الحملة إلى بعض جيران فنزويلا، إذ تحقق شرطة ترينيداد وتوباغو، القريبة من السواحل الفنزويلية، في مقتل اثنين من مواطنيها في غارة يوم الأربعاء، فيما قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إنه يعتقد أن مواطنين كولومبيين أيضًا قُتلوا في الهجمات.وأعلن ترامب هذا الأسبوع عزمه على تكثيف العمليات ضد فنزويلا، مما أثار تكهنات بأن إدارته تسعى للإطاحة بمادورو، مشيرًا إلى أنه سمح لوكالة المخابرات المركزية بتنفيذ عمليات سرية ضد فنزويلا ويفكر في ضرب أهداف برية.وردت فنزويلا بنشر 17 ألف جندي في ولاية تاتشيرا المحاذية لكولومبيا، إلى جانب تعزيزات في ولايتي أمازوناس والسواحل الجنوبية، تحسبًا لأي تصعيد أمريكي.

