عربي
فنزويلا: حديث ترامب عن تدخل المخابرات المركزية انتهاك للقانون الدولي
تابعنا عبر
استهجنت الحكومة الفنزويلية، أمس الأربعاء، تصريحا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقر فيه علنا بتفويض وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بإجراء عمليات سرية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
وقالت الحكومة الفنزويلية إن حديث ترامب يشكل انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
الرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
مادورو يتهم الاستخبارات الأمريكية بتدبير "انقلابات" ويحذر من إشعال الحرب في الكاريبي
أمس, 23:46 GMT
وأضافت أن الإجراءات الأمريكية تهدف إلى إضفاء الشرعية على عملية "تغيير النظام" بهدف الاستيلاء على موارد فنزويلا النفطية في نهاية المطاف.
وفي وقت سابق، الأربعاء، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه وافق على تنفيذ وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) عمليات سرية داخل فنزويلا، مشيرًا إلى أنه يدرس شن ضربات تستهدف عصابات تهريب المخدرات هناك.
وقال ترامب، خلال حديثه في المكتب البيضاوي، إن الولايات المتحدة "تبحث في خيارات على الأرض" مع دراستها لشن مزيد من الضربات في المنطقة.
وأضاف أن الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو – الذي لا تعترف به واشنطن وعدة دول أخرى كزعيم شرعي لفنزويلا – جزء من سياسة واشنطن في "مواجهة النظام غير الشرعي في كراكاس".
وفي تصريحاته للصحفيين إلى جانب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل والمدعية العامة بام بوندي، أوضح ترامب أن قراره جاء "لسببين رئيسيين": "أولاً، لأنهم أفرغوا سجونهم في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية"، مضيفًا: "والأمر الآخر هو المخدرات، إذ تأتي كميات كبيرة من فنزويلا عبر البحر، وسنعمل على وقفها برًا أيضًا."
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
ترامب يؤكد تفويض الاستخبارات الأمريكية لتنفيذ عمليات سرية في فنزويلا
أمس, 22:10 GMT
وذكرت تقارير أن القوات الأمريكية نفذت في الأسابيع الأخيرة ما لا يقل عن خمس ضربات ضد قوارب يُشتبه في حملها مخدرات في منطقة الكاريبي، ما أسفر عن مقتل 27 شخصًا.
وأشار تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى أن تفويض ترامب يتيح لـ"سي آي إيه" تنفيذ عمليات داخل فنزويلا بشكل منفرد أو ضمن نشاط عسكري أمريكي أوسع. ولم يتضح ما إذا كانت الوكالة قد بدأت فعلاً تلك العمليات أم أنها لا تزال في مرحلة الإعداد.
وكانت أحدث الضربات الأمريكية قد استهدفت، الثلاثاء الماضي، قاربًا بالقرب من سواحل فنزويلا وأدت إلى مقتل ستة أشخاص. وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" إن "المعلومات الاستخباراتية أكدت أن القارب كان يهرّب المخدرات ويرتبط بشبكات إرهابية".
ويُعد هذا التصعيد جزءًا من حملة عسكرية أوسع تمارس بها واشنطن ضغوطًا على حكومة مادورو، وتشمل نشر أصول جوية وبحرية كبيرة في المنطقة، إضافة إلى نحو 4 آلاف جندي أمريكي.
وتشير تقارير إعلامية أمريكية إلى أن إدارة ترامب أبلغت المشرعين بأنها تعتبر نفسها في "نزاع مسلح غير دولي" مع منظمات تهريب المخدرات.
وكانت واشنطن قد اتهمت مادورو سابقًا بالضلوع في شبكة تهريب تعرف باسم "كارتيل الشمس"، تضم مسؤولين عسكريين وأمنيين كبارًا في فنزويلا، وهو ما نفاه الرئيس الفنزويلي مرارًا، معتبرًا أن "الهجمات الأمريكية انتهاك صارخ لسيادة البلاد".
